一邊要人快一邊阻住晒？　小薯最想管理層少做的4件事｜小薯心聲

身為小薯的大家可能會有一種體驗：對於小薯來說，管理層的存在，很多時候帶來麻煩多於實際貢獻。為什麼會有這種感覺的呢？其實很多時是因為作為管理層的做多了幾種事，直接或間接阻礙了小薯的工作。今天半宅職薯就和大家一起吐吐心聲，建議一眾管理層做少幾件事，讓小薯可以更暢順，更靈活的工作。

1. 減少不必要的文字匯報

我們明白到管理層習慣看圖表，看報告，從文字中了解公司運作。但你知道嗎？舞文弄墨對於我們來說是一件十分花時間的事情。如果管理層想了解實況的話，不妨直接讓我們作詳細的口頭匯報，以減少不必要的文字工作，把時間用在更有生產力的地方。

做得慢又畀你話，想專心做你又成日搞住晒，叫一眾小薯如何是好…（GettyImages/視覺中國）

2. 減少干涉細微事項

我們明白到公司對於顧客服務質素有清晰的要求，所以對於我們和客人的對答也有指定的講稿。但除此以外，一些瑣碎細微的事情，我建議管理層不要管太多。管理層愈管得多，我們的工作愈沒有彈性，到最後只會令工作效能降低，損失的也是公司。你知道嗎？ 管理層過度干涉工作細節，對我們來說也是一種不信任的表現。其實管理層要做的只是提出工作的方向，我們自然會用集體智慧把細節辦妥。

3. 減少不同名目的工作改善小組

我們明白到管理層希望改善我們前線員工的工作情況，於是成立各式各樣的工作改善小組。但你知道嗎？工作上的很多細節，沒有親身的經驗是很難感受得到的。再者，那些工作改善小組的代表也不是萬能，未必有能力傳神的演繹我們工作時遇到的難處。如果管理層真的想改善我們工作情況的話，不妨放下身段，走到前線當一兩日初級職員，自然會明白 應該作出什麼方面的改善。

4. 減少過時的指令

公司每遇到一個狀況，管理層便會給予一個新的指令，而這些指令的特色是有發放卻無收回的。日積月累下來，公司累積大量不知是否仍然執行的指令，數也數不清，令我們這些前線小薯在工作的時候畏首畏尾，寸步難行。

結語

很多管理層都有一個誤解，以為愈多插手小薯階層的事情，自己便愈努力稱職，其實事實並不然。管理層過多插手，有時候只會愈搞愈亂。其實管理層應該好像公司的陀手一樣，為組織定下大方向，透過信任和鼓勵，令每一位小薯都可以發揮潛力，為組織帶來最大的貢獻。

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