【新冠肺炎】疫情再爆發打工仔要提防　重溫7.8.7出門防疫建議

新型冠狀病毒疫情持續多時，近日更出現第三輪爆發，短短幾日內已出現茶餐廳及老人院群組，令本地感染數字忽然暴增。
儘管政府已再收緊限聚令措施，但很多打工仔還是很如常上班，所以以下的「7．8．7」防疫溫馨提示，希望能助大家保障自己及身邊人減低受病毒威脅的機會。
必備3大法寶
要在上班時及歸家後擋絕病毒威脅，打工仔先要在家中準備好3大法寶：
1. 防疫流程提示：用便利貼寫下出門及入門流程，以作提醒
2. 膠袋：在近家門口的地方擺放膠袋，以在下班回家後藏起手袋及鞋子等（另外，污衣盤內亦最好準備膠袋，以將未即時清洗的衣物藏好）
3. 有蓋膠箱：用來儲放未必每天清洗的外套
準備好這3大法寶，下班返家時應能將可能受污染的衣物鞋履統統分開存放，減少因外出而把病毒帶返家中的機會。
7．8．7上班防疫建議
在家的準備工夫已完成，打工仔就要留意從出門上班到下班返家的過程，減低在街上及辦公室接觸病毒的機會。以下為出門及上班期間、在辦公室內及在下家回家時應做的「7.8.7上班防疫建議」，大家不妨參考。
7個出門及上班期間防疫步驟 （按圖放大）：
1. 換衣服（如外套為重覆穿着，應至出門前才穿上）
2. 手機放在防水袋中
3. 洗手後戴口罩
4. 從膠袋中取出手袋及鞋子
5. 準備一張撳𨋢用的紙巾
6. 乘車時盡量避免觸摸扶手等公共設施
7. 與人保持6個階磚距離（即一米）
8個辦公室內防疫建議（按圖了解）：
1. 洗手消毒
2. 消毒工作區域（如枱面、桌椅、鍵盤、滑鼠、水杯及文具）
3. 保持通風（如可以）
4. 如廁前用酒精噴霧噴馬桶
5. 分批食飯，不宜多人聚餐
6. 食飯前先洗手
7. 與同事不要面對面坐，保持適當距離
8. 食飯前最後一刻才除下口罩食飯
7件下班回家防疫建議（按圖了解）：
1. 在屋外脫鞋，並為鞋底消毒
2. 把鞋子放進膠袋內
3. 用消毒洗手液洗手20秒
4. 脫下口罩，用膠袋袋好及棄置，然後再洗手
5. 為電話、銀包等消毒
6. 將手袋放進膠袋內
7. 處理衣物（外套放好，衣服換掉），然後沖涼
防疫最重要心法：切忌鬆懈
是次出現的新型冠狀病毒的傳播能力很強，實在令人防不勝防，但公司既已要求打工仔們重返工作崗位，在別無他法下，唯有盡量做足防疫措施及保持個人衛生，減少染病機會。可別因嫌麻煩或存僥倖心態而鬆懈，始終小心駛得萬年船，別用自己的健康去冒險。
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