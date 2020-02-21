【Home Office】在家工作忌自顧自的做　3招助保持團隊士氣與效率

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情，不僅影響社會各界及各行各業，不少企業為着保障員工健康，更主張同事在家工作（work from home），藉以避免他們受感染或傳染病毒。 以健康為前題下，公司與打工仔協商home office確是一個可取的做法，然而如何保持團隊的工作效率以及同事間合作的士氣，卻是一個值得雙方協商的議題。SAP香港總經理Fabian Padilla Crisol便就此分享一點想法，打工仔與主管們不妨參考。 撰文：Fabian Padilla Crisol

隨著疫情發展，在家工作已不再是一種特權，而是一種必要。（Shutterstock）

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎肆虐，改變了許多人的工作模式。隨著疫情發展，在家工作已不再是一種特權，而是一種必要。人類史上最大的「在家工作」實驗正在進行中。

在過去幾周，確診的新型冠狀病毒肺炎確診病例持續增加。隨著新型冠狀病毒肺炎不幸地奪去了上千人的生命，世界衛生組織（WHO）宣佈疫情為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。香港政府亦因應疫情延長了公務員特別上班安排至3月1日，商界也有類似的安排。

相信大家應該同意，員工士氣與生產力成正比。當員工在家工作時，如果士氣良好，工作效率就會更高。在家工作時，公司可以採取哪些舉措來提高員工的士氣？

3招助管理在家工作的員工（按圖了解）：

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1. 合理期望管理

透過細緻的工作規劃，明細員工需完成的工作項目，確保員工完成有關工作。雖然公司不能對員工每分每秒的工作內容瞭如指掌，但公司只需要為工作項目訂立限期，便能夠掌控工作中最重要的一環，那就是得到成果。

此外，公司可使用軟件實施自動化解決方案，減少員工花費在繁瑣行政任務，如工作時間管理報告或需要人手填寫的報銷表等，為他們騰出更多時間用於創新工作。一些軟件既讓員工靈活在辦公室以外的地點舒適自由地工作。

對於許多人來說，在一個舒適及少拘束的環境中工作，有助激發其創新潛能。隨著員工逐漸投入自己的工作節奏，公司便能掌握及衡量他們的工作效率，並在適當時調整工作量。這種目標導向的方法能夠激發員工的積極性並讓其自我調整，從而使他們變得更具責任感和生產力。

公司可使用軟件實施自動化解決方案，減少員工花費在繁瑣行政任務，為他們騰出更多時間用於創新工作。（Tyler Franta / Unsplash）

2. 溝通為先

重要的對話再無須局限於茶水間，員工還可以在共同協作的數碼通訊平台或視像會議進行對話。對比起面對面的閒聊，這些方法也許需要更多規劃，但所獲取的回報也會更有價值。這不僅讓員工在發言前多加思量，而公司存儲的對話紀錄可供員工在日後參考。在家工作的員工也同樣可以參與對話，感到備受重視和增加投入感，並感受到自己對公司發展的貢獻。

遙距工作的員工在辦公室工作時，需要與僱主討論正在進行和即將進行的項目。同樣地，遙距工作的員工也需要預留時間與僱主溝通。無論公司實行固定工作時間，或是彈性工作時間，公司也應讓員工知道其所計劃的溝通方式和時間。

3. 設立定期匯報時間

即使有明確期望和良好溝通，最好的計劃也有機會出錯。通過設立定期匯報時間，公司可以檢視當前計劃，以了解有效及可改進的地方。公司亦可從而全面了解員工的工作進度，已完成的工作及即將進行的項目。當所有人達成共識之際，便能輕鬆保持工作進度。

定期匯報亦可讓僱主了解每位員工的工作能力。公司無法且不希望全天候監察員工，而其實評估他們完成的工作就能說明其表現。只要留意員工能否一貫在期限內完成工作，而其工作質素有否穩步提高，便能明瞭一切。

只要選對了適合的軟件，員工工作方式便可更靈活，他們可以按實際需要回到辦公室或偶爾選擇遙距工作。（ShutterStock）

應否實行遙距工作？

科技發展為遙距工作的員工提供了更多工具，在辦公室工作與遙距工作之間熟優熟劣的問題亦隨之迎刃而解。有了適合您公司和員工的軟件，即使在世界任何一個角落受到自然災害甚至恐怖襲擊等事件影響，員工都能夠收到自動通知。公司亦可以通過電話、短訊和電子郵件，主動與個人、小組成員以至所有員工進行通訊，並可確認訊息是否已經被接收和閱讀。軟件亦能讓公司更進一步確保員工能夠即時獲得全球安全訊息，以及在有需要時能夠得到恰當的醫療、安全和出行協助。

僱主已不必在辦公室及遙距工作中二選其一。只要選對了適合的軟件，員工工作方式便可更靈活，他們可以按實際需要回到辦公室或偶爾選擇遙距工作。

當公司遇到類似的問題，僱主應該確保與員工清晰及經常地溝通，讓他們了解公司的期望。期望及目標明確，員工便能循序漸進達至理想工作表現。

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