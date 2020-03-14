天才唐鳯高效工作有秘訣？　5步驟掌握番茄鐘工作法｜自我管理

遠距工作、在家工作已成為趨勢，未來有越來越多公司採取這種方式，但有嘗試過在家工作的員工們，都會發現工作時間無線拉長，公私不分之下，生活品質反而變糟，到底該如何提高在家工作的效率呢？不如試試看唐鳳推薦的「番茄鐘工作法」吧！

「台灣天才IT大臣」唐鳳提到20年來的遠距工作都是使用了「番茄鐘工作法」（Facebook@唐鳳）

台灣政務委員唐鳳，近期因為製作口罩地圖而被各國報導，不但被日本媒體讚譽為「台灣天才IT大臣」，唐鳳的背景資歷也引起大眾興趣，在《商業週刊》的專訪中，唐鳳提到20年來的遠距工作都是使用了「番茄鐘工作法」，「大家傳訊息與寫Email給我，我一定回、一定看，但我一定半小時後去回；也就是說在每個整點開始到25分時，我就是很專心在做工作或是其他事情。」

「番茄鐘工作法」是由Francesco Cirillo整理出的一套時間規劃方法，當時他為了考試，需要念完三本書，卻靜不下心，因為干擾太多，容易分心，也沒拚勁。無意間發現，廚房裡的番茄鐘計時器，讓他重拾平靜，準備周全，通過考試。

▼▼番茄工作法的5個基本步驟（按圖放大）▼▼

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什麼是「番茄鐘工作法」？

番茄鐘也就是廚房裡的計時器（外表長得像番茄），一個番茄鐘只有25分鐘，不可打斷、不可分割，沒有半個或1/4個番茄鐘，每天需要先檢視該做的事，並預先為每項任務規劃需要多少個番茄鐘才能完成，執行任務時，當一個番茄鐘結束，必須間歇休息5分鐘，馬上放下工作，趁機起來走一走、喝杯水、想一下放假去哪裡玩、跟同事聊天說笑……讓頭腦消化吸收剛才25分鐘的工作內容。

執行任務時，當一個番茄鐘結束，必須間歇休息5分鐘，馬上放下工作，趁機起來走一走、喝杯水、想一下放假去哪裡玩、跟同事聊天說笑……（《我要準時放工》劇照）

但休息時間不可做很費心神的活動，例如：跟同事聊工作、寫電子郵件、打重要的電話…，避免妨礙頭腦整合，影響下一個番茄鐘的專注度。如果規劃一項工作超過5到7個番茄鐘，就表示這件事太過複雜，必須拆解成小事項。

一般人會想一口氣、全力以赴把事情做完，但往往效率不彰，越做越沒勁，番茄工作法之所以有效，在於有助發揮間歇、高強效的專注力。只要利用25分鐘、間歇休息5分鐘的高效成功單位，不僅學生能改進讀書方式，專心念書；上班族還能改善工作方式，拿來解決複雜問題，完成更多工作；主管更能提高團隊合作的效率，達成目標。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：什麼是「番茄鐘工作法」？ 學習唐鳳高效率時間管理的5個基本步驟】