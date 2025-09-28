減薪也沒所謂？台積電內部掀赴美工作潮　員工打工為名實另有所圖

台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，許多工程師也隨之搬至美，也有自稱是內部員工的網友曾在網路爆料，許多外派員工已產下超過200名美國寶寶，貢獻生育率。《BBC》也曾採訪台積電外派員工，他也坦言「生小孩可以讓下一代多一分保障」。



台積電外派工程師「降薪赴美生小孩」！背後原因曝光

根據《BBC》報道指出，台灣經濟部長王美花向立法院透露，台積電赴美工程師人數約在500左右，台積電在台灣的工程師總數則是約莫5萬人。雖然赴美者佔台積電員工總數比例並不高，但還是有許多謠言指稱許多工程師會赴美組建家庭。根據綜合媒體報道，雖然台積電從未公開美國廠員工生育數字，但有台積電員工在網絡爆料外派員工已產下超過200名美國寶寶，還有員工一年生一個寶寶，貢獻亞歷桑納州的生育率。

《BBC》表示，台積電外派員工並不會有綠卡或國籍，但美國法律規定任何人在美國領土出生就是美國公民，夫婦若在外派的三年間生育，讓下一代擁有美國籍的「保險」，可以多一分保障。

根據《自由時報》報道，有當地僑務人士與僑胞透露，越來越多台積電員工選擇在美國生孩子，每個月約有二十個案例，台積電太太們也成立許多LINE群組，分享許多育兒知識。

