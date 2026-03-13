AI浪潮專家料大量初級職位被取代　文科背景一項特質成求職優勢

AI人工智能急速發展，令不少初級職位消失，許多文科、商科、社會科學等非科技背景的大學畢業生和年輕人，均會擔心就業前景。不過有求職平台專家指出，初級軟件工程師、數據科學家、提示工程師（prompt engineer）等空缺正減少，僱主正隨AI發展改聘AI工程師，市面上逾半科技相關空缺均屬AI人才。



有專家和初創公司僱主指出，AI技術已不再局限於傳統的IT或寫程式領域，而是全面滲透至各行各業，相信非IT背景的大學畢業生或求職者，具備發掘問題、分析能力、團隊合作，以及懂得利用AI輔助工作和解決問題，在職場上將更具優勢。



數碼港互動招聘博覽2026 提供逾2,000創科職位

數碼港將於3月20日至21日舉辦「數碼港互動招聘博覽2026」，數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑表示，超過60間大型企業、政府、公型機構、非政府組織，以及數碼港初創公司參與招聘，提供逾2,000個創科職位，並舉辦逾20場AI、創科和職涯規劃相關講座和工作坊。同場設有AI模擬面試、AI履歷照拍攝、即場與僱主對話等求職體驗。

（蕭輝浩攝）

逾半科技職位空缺聘請具AI技能員工 涵蓋不同行業

Talentlabs聯合創辦人陸政彤表示，根據平台數據，現時市場上有逾2,200科技相關職位空缺，當中53%與AI相關或明確表示聘請具AI技能的員工，而僱主涵蓋資訊科技、專業服務、金融、零售等不同行業，反映各行業均正推動AI應用。

（蕭輝浩攝）

僱主傾向聘請具備哪些特質和技能的人才？

他特別指出，因應AI急速發展，僱主亦由以往傾向聘請專業專才，改為尋求「全方位人才」，特質包括具備分析思維能解讀AI生成的結果；具備韌性和靈活性能，能快速適應日新月異的的AI工具AI流程整合；能利用AI大縮提升工作效率；以及確保AI應用符合安全和私隱。求職者在履歷中除了需向僱主展示上述技能外，亦應強調工作及專業的寶貴經驗，在日常決策和監督上的重要性。

AI正取代哪些工種？

陸政彤預計，AI將會取代大量初級職位，例如基礎編程、翻譯、行政工作，而一般軟件工程師職位亦正減少，僱主將傾向聘請具相關領域經驗，並且能因應AI結果作決策的資深員工。另外，許多僱主亦因應AI浪潮而不再聘請數據科學家，轉向招聘AI工程師或架構師，而AI技能亦將為許多行業或職位的基本入職要求。

面對AI令僱主要求改變，年輕人可以怎樣做？

面對初級職位減少的市場，他寄語年輕人無需過度恐慌，因為即使AI能處理95%日常工作，但最終仍需人手作審查、分析並作判斷，因此建議求職者盡早學習相關AI知識，迎合企業轉聘請「能監督AI運作」的人才趨勢，求職時向僱主展示何利用AI提升工作效率。

為何文科等非IT背景人士在AI世代的職場更具優勢？

蔡偉傑指出，AI技術已不再局限於傳統的IT或寫程式領域，而是全面滲透至各行各業，形成「AI+」的跨行業大趨勢。被問及文科、社會科學、商科等非IT背景人士和大學畢業生未來是否更難搵工，蔡偉傑反指他們將更具備優勢，因為能從不同角度留意世界的細節，從而思考如何運用科技將事物變得更好，最重要是保持與時並進的精神。

初創公司Farmio區域營運經理林彥朗（右二）以及另一初創公司Nnenu聯合創辦人甘子慧（左二）均表示，招聘時會看重員工的分析能力、是否具備成長思維、願意接受挑戰等心態和軟技能。（蕭輝浩攝）

現時僱主招聘看重求職者哪些特質？

初創公司Farmio區域營運經理林彥朗表示，自己本科畢業於文學院，認為文科及非技術背景人士的獨特優勢在於，擁有極強的發掘問題和析能力，能夠找出社會和商業上的痛點，再引導AI協助提出方案解決問題。

他又指，在AI世代，年輕人可透過AI輔助，快速掌握跨領域專業知識，拉近與資深人士之間的經驗差距，因此招聘時最看重年輕人是否具備成長思維、開放心態，是否願意主動發、與團隊共同解決問題，以及是否懂得以AI輔助。

另一初創公司Nnenu聯合創辦人甘子慧本身是商科背景，後來自學編程技巧。她表示，公司正研發市場上沒有的新產品，工作沒有既定答案，經驗並不重要，招聘時反而看重求職者是否願意主動學習、與公司具備共同理念，只要求職者具備開放心態，願意接受挑戰、具備發掘盲點和分析問題的能力，其他技能相信可以透過AI工具輔助和學習，