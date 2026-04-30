最低工資5.1起加至$43.1！最新月薪計算及2025對比全攻略

政府已落實由2026年5月1日起，將法定最低工資時薪由$42.1上調至$43.1，今次亦是當局引入「一年一檢」機制後的首次年度調整，無論全職、兼職或散工，只要屬《最低工資條例》涵蓋的僱員，均受法例保障。本文帶你對比香港最低工資2025與2026變化，並提供實用最低工資月薪及最低工資計算例子，助你輕鬆計糧！



法定最低工資時薪由$42.1上調至$43.1，5月1日生效。（資料圖片/廖雁雄攝）

根據政府公布的最新安排，2026年5月1日起，法定最低工資水平正式提升至每小時$43.1。新水平適用於所有工資期內的受僱時數，僱主不得以任何形式低於該標準支付薪酬。

政府指出，是次調整是在最低工資委員會建議下作出，並配合新設的年度檢討機制。相比以往「兩年一檢」，新制度強調更貼近經濟環境及勞工市場變化，讓最低工資水平能更及時反映通脹及基層收入情況。

月薪點計？時薪仍是核心

不少打工仔以月薪受聘，但最低工資法例的核心仍以「時薪」為準。即使合約列明固定月薪，只要換算後低於法定時薪，便有可能違規。計算方法相亦當直接，只要將整個工資期內的總薪酬，除以該段期間的總工作時數，結果必須不少於$43.1。

假設僱員在2026年5月的總工時為200小時，按最低工資計算，月薪應不少於：

200小時 × $43.1 = $8,620

若實際收入低於此數，僱主便可能違反法例。

工時計算有講究 飯鐘未必計入

在計算總工時時，亦有幾個常見疑問。根據現行規定，只有屬於「工作時數」的時間才會納入計算，例如實際工作時間及按僱傭合約視為工作時間的時段。

至於用膳時間（俗稱飯鐘）是否計算，則視乎是否屬有薪及是否被視為工作時間；若屬無薪且員工可自由支配，一般不計入工時。同樣地，有薪休息日或假日薪酬會計入總薪酬，但未必涉及實際工時，計算時需特別留意。

僱主須留意 工時紀錄門檻調高

除了時薪上調，僱主在行政安排上亦需作出配合。隨着最低工資提升，豁免備存僱員工時紀錄的每月金額上限亦有所調整。由2026年5月1日起，有關上限將由2025年的$17,200，上調至$17,600。換言之，若僱員月薪低於$17,600，僱主必須備存其每日工作時數紀錄；高於該水平則可獲豁免。

勞工處提醒，未有妥善保存工時紀錄屬違法行為，一經定罪，最高可被罰款。因此僱主除調整薪酬外，亦應同步檢視人事及記錄制度。

2025與2026對比 加幅溫和

翻查數據，2025年法定最低工資為每小時$42.1，而2026年則調升至$43.1，反映加幅屬溫和水平。工時紀錄豁免上限亦由$17,200提升至$17,600。

香港最低工資2025與2026對比 項目 香港最低工資2025 香港最低工資2026 (最新) 法定時薪 $42.1 $43.1 生效日期 2025年5月1日 2026年5月1日 工時紀錄豁免上限 $17,200 $17,600