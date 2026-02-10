最低工資經方程式計算加$1至時薪$43.1　加幅2.38%　料5.1起實施

行政長官會同行政會議今日（10日）公布已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時42.1元調升至43.1元，增幅為1元或2.38%。政府將於本月25日向立法會提交修例草案，如獲通過，新最低工資水平將於5月1日起實施。



最低工資委員在2026年檢討法定最低工資水平報告指，影響評估結果顯示，最低工資水平加至43.1元能惠及一定數目低收入僱員，對企業成本、失業率及通脹整體影響則相對輕微。



報告指，基層失業人數會增加約200人至500人，整體失業率升幅約為0.01個百分點，而所有行業合計引致的額外薪酬開支金額約為1.1億元至2.6億元，相當於總薪酬開支約0.01%至0.03%。



目前法定最低工資為42.1元，未來立法會通過修例建議後，將提升至43.1元。（資料圖片）

最低工資委員會按法定「一年一檢」新機制，建議最低工資的新水平由現行每小時42.1元調升至43.1元，增幅為1.0元或2.38%。政府將於下星期五（2月20日）在憲報刊登《2026年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於2月25日提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。

賺取少於$43.1僱員目前約為為1.88萬人至3.94萬人

委員會表示，新最低工資水平將能惠及一定數目的低收入僱員，對企業成本 、失業率及通脹的整體影響則相對輕微。委員會估算在2026年上半年將法定最低工資水平調升至43.1元前，賺取每小時工資少於43.1元的僱員人數約為1.88萬人至3.94萬人，佔全港僱員總數約0.7%至1.4%。

企業為保持不同職級僱員之間的薪酬差距，一些在實施法定最低工資建議水平前已賺取該43.1元或以上工資的僱員，會因為最低工資上調而獲得加薪（即薪酬階梯連鎖反應），因此除了本身人工低於43.1元的員工外，亦會有其他僱員因法定最低工資水平調升而加薪。

企業額外薪酬開支1.1億元至2.6億元 相當總薪酬開支最多0.03%

對企業影響方面，所有行業合計，因調升法定最低工資而引致的額外薪酬開支金額約為1.1億元至2.6億元，相當於總薪酬開支約0.01%至0.03%。當中，僱用較多低薪僱員、相關的勞工成本佔比較大的行業所受的影響相對會較為明顯。整體低薪行業的額外薪酬開支金額約為8,000萬元至1.7億元，相當於低薪行業總薪酬開支約0.05%至0.12%。

基層失業人數或增200至500人

對失業的影響方面，委員會估算因法定最低工資水平調升至建議水平，基層失業人數會增加約200人至500人，整體失業率升幅約為0.01個百分點。

勞福局局長孫玉菡表示，政府經審慎考慮，認為委員會已適當地履行檢討法定最低工資水平的法定職能。委員會的建議符合法定最低工資的政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力。