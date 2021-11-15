自恃資深就戲弄後輩、做事慢？遇上無良前輩　更怕他迫你同流合污

編按：初入職場，很多新鮮人都選擇跟從年資長同事的工作手法做事，然而可有想過，前輩中也有些是立心不良，只在利用你或戲弄你為樂的人呢？以下節錄自《街頭隱形人》一書的內容，雖在分享美國清潔工職場中的工作文化，但其實很多情節，也是每個行業與職場常見的狀況，不知你會否也身同感受？



清潔工作最難受的不是垃圾，不是垃圾很重、很臭、沒完沒了、危險。最難受的不是在惡劣的天氣中工作，或很少連續休兩天假，或輪調一天的各個班次（有時會長達好幾年不斷輪調），或跑無止盡的接力，或上夜班，或是在工作時被民眾嘲笑。清潔工作最難受的甚至不是偶爾莫名其妙被局裡的官僚罵得狗血淋頭，一肚子火。

清潔工作最難受的部分簡單易懂多了。

清潔工作最難受的就是起床。

或許是因為一大早就要開始工作，而且極度耗費氣力；或許是因為人天生不適合天天在三更半夜起床；或許是因為工作經常一成不變，無聊乏味。

你永遠想不通為什麼清潔工作這麼難，就算工作多年，仍會討厭工作，永遠會咒罵鬧鐘。

你穿上牛仔褲、T恤、連帽外衣；刷牙，梳頭，離家出門，爬進車內。

上班途中，你想到自己只有一次是雀躍著下床去工作，也想到康乃爾的故事，慶幸自己不曾遭遇多年前他和他的夥伴承受的苦難，但是也了解為什麼幾乎還沒真正開始工作，就有想放棄的念頭。

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那是你第一天工作。你緊張，驕傲，開心自己能做這份工作，到街上後活像想清光全紐約的垃圾似的，拚命工作。搭檔是老鳥，提醒你稍微放慢速度，但是你充耳不聞。接近中午時，你仍覺得渾身是勁，動作迅速，用力拖一個特別重的桶子，裡頭有液體攪動。那個桶子很古怪。你聽到搭檔大喊，轉身看見桶子裡裝滿死鴿子，浮在滿是蛆的液體上。你也大聲驚叫，想要躲開，但是拖得太用力，反應太慢，幾加侖臭烘烘的液體和幾隻浮腫的鴿子屍體，弄髒了你全身。

你跳離穢物，拚命憋住呼吸，但是你也開始乾嘔。那股味道強烈，甜甜的，令人倒胃，你這輩子從沒聞過那麼臭的味道，而且你渾身都是那股臭味。搭檔試著表達同情，建議你脫掉你的T恤，穿他的長袖運動衫，但是這樣對你濕答答的褲子沒有幫助。還有，一開始他捧腹大笑，沒辦法講話。他提醒你，沒有東西能除去那股臭味，你的服裝、手套、靴子，全毀了。在垃圾車上，在你旁邊跟你開了一會兒玩笑後，他開始說他受不了你整天香噴噴的。接著他又放聲大笑起來，笑到眼淚都流下來了。最後他把你趕到腳踏板，就算開始下雨，也不讓你回到車內。

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那天晚上，你丟掉整套制服（那套制服新得連T恤袖子都還有摺痕），暫時向同事借一套來頂替。你先後在分隊和家裡用燙得快受不了的熱水洗澡，洗了好久，把熱水都用光了，接著想在床上躺著休息，卻發現沒辦法。那可怕的臭味在鼻孔裡逗留，惡臭難聞，臭得你想剪光鼻毛，以防臭氣分子殘留在鼻毛上。但是現在你卻發現無法躺平，背部肌肉變形，脊柱早上還很正常，現在卻覺得像扭曲了似的。你以為是熱水澡緩解了疼痛，其實是現在才開始發痛。你翻身趴著，但是就算趴著仍無法打直身子。接著你試著側躺，同樣沒辦法緩解疼痛。

你對著空房間大叫：「我沒辦法做這工作，我無法勝任，肏，我沒能力當垃圾人，天呀！」你的聲音粗厚，帶著絕望，你很慶幸沒人聽到你說話。

你深吸一口氣（連深呼吸都會痛），稍微冷靜下來後，你就要起身去告訴老婆。你需要閉上眼睛片刻，接著再到隔壁房間，當著她的面說你不要再回去幹那個爛差事了。

但是你卻睡著了，後來老婆告訴你，說你睡得很沉，整夜一動也沒動。早晨一眨眼就到來，快得你都忘了你沒辦法勝任工作。於是你踉蹌去工作，被同事戲稱為「鳥人」好長一段時間。

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接下來幾週和幾個月，你學會一些必要的技巧，像是搬重物時用腿出力，而不是用背部（你肯定會發誓說你早就知道要那樣做）；學會搬重物時會等搭檔一起搬，不再逞強自己一個人搬；學會調整速度，完成工線上和一天的工作。你會養成良好的習慣，小心處理街道上待收的每個袋子、桶子和罐子。你仍然至少每星期會說一次要辭職，不過沒有人會當真。老鳥只會微笑說你會辭職才怪，就像他們多年來也天天想辭職。他們會告訴你再堅持一段時間，發誓情況會好轉；你會告訴他們，他們吸柴油廢氣太多年了，腦袋壞了。

不過一旦撐過第一年，你就會認為或許能堅持到第二年或第三年，直到過了五年你竟然不知不覺。到那時候，你的背已經恢復正常，你結識真心好友，再也沒遭遇到「死鴿子湯」。

你把車子開進分隊，倒車停到空車位上，下車走入涼爽的黑暗中。你注意到一名清潔隊員同事將他的休旅車換上復古白邊胎和旋轉輪框外蓋。你自己的車則是最新款式的。你工作夠久了，領取最高薪資，能在垃圾車上工作，因此偶爾能領到垃圾車錢。

第一次得知市政府會發額外工作津貼時，你著實無法相信；這項津貼規定於一九八○年到一九八四年期間敲定的協議中，當時正在推行三人一組改成兩人的政策。市政府省下龐大經費，為了獎勵工會，在協議中將部分省下的經費發給協助提高工作效率的清潔隊員。這背後的理由很合理，但是你仍會感到驚喜，領取固定薪水之外，竟然偶爾還能獲得額外津貼。固定薪資、「垃圾車錢」（truck money）、上個冬季小區分工後派值夜班多拿的「夜差」（night diff）、除雪加班費，你計算無數次後，今年年薪大概在八萬美元左右，甚至接近九萬，這樣的年薪對老鳥而言很正常，跟你同期到職的同事也領同樣範圍的薪水。

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多數人認為這樣的薪水對區區垃圾人（民眾仍叫你垃圾人）而言太高了，你則經常認為市政府應該推動「一日清潔隊員」計畫，規定每位紐約居民必須跟當地的清潔隊員一起工作一天，清掃街道、疏導交通、搬運垃圾。你十分確定，如果普通市民知道清潔工作有多艱苦，就絕對不會羨慕你和同事賺的任何一塊錢。同事會向你保證，民眾絕對不會樂意付慷慨的薪水給清垃圾的人。此外，同事也會認為「一日清潔隊員」的白日夢絕對不會實現，因為你能想像市政府必須提出什麼樣的免責條款嗎？

（中略）

手腳慢和手腳快的人一塊工作，通常由手腳慢的人決定速度，除非手腳快的人願意多做點，不過這樣一來，手腳快的人就得收遠多於自己本來應該收的重量。通常像柯里安卓和麥菲這樣的清潔隊員絕對不會一起工作，因為分隊長書記和小隊長知道他們作風不同，分配班次時不會把他們配成一組。昨天一名剛從別的分隊調來的分隊長書記把他們分配在一起，而分隊長又拒絕重新分配，分隊的其餘同仁馬上打賭兩人多久會吵起來。

柯里安卓雖然看似只要稍有挑釁行為就會揍人，但是人人都知道，他不會真的出手打人。麥菲脾氣比較好，確實，大家都知道他不會輕易生氣。昨天他絲毫沒有顯露怒氣。麥菲看著柯里安卓做事拖拖拉拉、徹底毀了那天後，做了人人都認為有創意的決定。他坐上垃圾車把車開走，就這樣自己離開。柯里安卓得走五十個街區才能回到分隊，每走一步，火氣就更大。他渾身大汗回到分隊後被大夥取笑，使他更加惱火。不過麥菲已經離開了，所以柯里安卓得等到今天早上才能出氣，他的咆哮聲迴盪在更衣室的牆壁間。

他讓你想起試用期遇到的一個老鳥。當時你被派到郊區，到史坦頓島偏遠處的一個分隊跟一名老鳥搭檔，他做事老是慢慢吞吞。一開始你只是討厭他，但是後來發現他根本就是王八蛋。

那是你第一次跑「挨戶線」。前一天，你才到曼哈頓和布朗克斯工作，完成幾趟少於八到十線段的工線後，收了堆積如山的垃圾袋，裝滿幾輛垃圾車。在這郊區，一條工線就有幾頁地圖那麼長，而且每條街道看起來都一模一樣。這個地方讓你做得特別痛苦。你把垃圾車倒車開進一條短死巷，把兩側的垃圾收掉，一直收到盡頭。接著開過一個街區，倒車進入另一條跟第一條一模一樣的死巷，沿路收垃圾收到盡頭，這裡的垃圾看起來跟剛剛在上一條巷子收的垃圾一樣。接著又開過一個街區，倒車進入另一條死巷，你發誓這條死巷跟上一條一模一樣。你開始懷疑自己是不是陷入時空錯亂，注定要永無止境地進入同一條小巷，到相同房子前面收數量一樣的相同垃圾。你心慌意亂，開始問搭檔這是怎麼一回事，但是他卻完全不理會你說的話。

在一條都是高級住宅的街道，你在後照鏡中看見他悠哉地翻搜一個塑膠垃圾桶，想尋找寶藏。他沒有找到很多寶藏，他告訴你，他一點也不喜歡尋寶，但是他很開心尋寶能放慢速度。接著你看見他打開路邊的信箱，往裡頭看。到下一棟住宅，他又那樣做，你才赫然明白他其實是在查看這條街的每個信箱。

你跳下垃圾車。「你在幹嘛？」

他聳聳肩。「他們會留信封給我。」

「什麼？」

「你知道嘛，他們會留⋯⋯信封給我。」

受訓期間，檢察長辦公室派來的講師離開教室時雖然被噓，但是你和一百多名新聘人員都了解他那簡單明瞭的重點。清潔隊員執勤時，如果收受任何形式的小費、賄賂或其他酬勞，是會丟飯碗的，就算是餐飲店送的一杯咖啡或美女送的一瓶水也不行。還有，如果清潔隊員收受任何種類的賄賂，搭檔雖然沒有33收，但是知情就必須呈報，否則將被視為同罪。如果在試用期被發現對這類非法行為知情不報，絕對會被開除。

「你是要我們告發搭檔？」教室後側有一名隊員用難以置信的語氣發問。

「你必須守法，你的搭檔也必須守法。如果你知道搭檔不守法，就得舉報他。」那個講師語氣強硬，「如果你不舉報他，你就會丟飯碗。」教室裡的學員發出噓聲。

「那不用遵守禁止舉報同仁的緘默規則嗎？」有人大聲問。

那天在史坦頓島，跑挨戶線的工作實在糟糕到極點，你看見當天搭檔在討小費，你心裡想著你花了多久收本來兩小時就收得完的垃圾，而且回想起受訓時學到的另一件事：別以為老鳥會照顧菜鳥。

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《街頭隱形人》（左岸文化授權使用）

書名：《街頭隱形人》



作者：羅蘋‧奈格爾（Robin Nagle）

紐約大學環境課程與人類學臨床教授，2006年開始投入紐約清潔隊的研究計畫，報考成為正式的清潔隊員，並在研究計畫結束後，被紐約市清潔局賦予終身「駐隊人類學家」的職位。



譯者：高紫文



【本書內容獲「左岸文化」授權轉載。】