搵工｜Google招聘人才時看重甚麼？　5大特質如擁有不愁沒人賞識

在公司招聘人才時，除了會著重於應徵者的學歷、資歷背景、技能外，其實也少不免會留意對方的個性及情緒智商。至於這些無法在履歷中看到特質，到底僱主們是從何可以得知呢？那當然是要從面試中的表現中觀察出來。



Google在招聘人才時看重甚麼特質？（點圖了解）：

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Google 內就盛行一種名為「Googleyness」的企業精神，這個單字最初起源於 Google 前人事副總裁 Lazlo Bock 所撰寫的《Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead》之中， 而公司在徵選新員工時也會以此為準則，並會從以下 5 個人格特質，來判斷應徵者是否能融入「Googleyness」的文化中。雖然大家未必會到 Google 應徵，但也值得大家參考來增值自己的情緒智商，裝備自己成為在任何職場也能適應的高 EQ 員工。

#在尷尬和不明確的環境中也能自如應對並成長

《Work Rules》中有一句提及道：「由於我們無從得知事業將發展到哪，且確定 Google 的方向確實需要處理內心的許多模稜兩可。」職場的前景發展無法預料，如果能在未知的環境中也能輕鬆自在地面對，在當中展現親和力及善於溝通調節，就可令其他人更加信服你能處理不同的狀況。所以大家可在面試時多表現出自信一面，即使遇到難以回答的問題，也不要怯慌，因為面試官可能更在意你是否能自如應對多於你的答案正確與否。

#懂得享受箇中樂趣

Lazlo Bock 在《Work Rules》中就有解釋人人都懂得享受樂趣，但先決條件就是要找到工作的有趣之處，而這也是工作中最基礎的必備能力。大家可可以多表你對該職位的理解，以表現出你對這份工作的獨到見解，使對方有感於你不只視之為工作這麼簡單，更多是享受其中。

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#謙虛並會承認錯誤

通常能被 Google 邀請去面試的人，實力基本上都不相伯仲，所以面試官在觀察你是否擁有知識去處理問題外，更重要的是你能否以謙卑的態度去面對你不認知的棘手狀況，又或是勇於承認錯誤，並從錯誤中學習。因此，當面試官問及有關「你解決過甚麼難題？」等問題時，不用刻意吹噓自己有多厲害，反而可以如實將完整細節交代清楚，重點是能展示出你敢於承擔錯誤及改變的決心。

#自律並清晰知道自身定位

「我們想要的不只是員工，更是負責人。」Lazlo Bock 在書中也有提及到比起單純地當個員工，應徵者更可嘗試站在公司的角度思考，當你身處該職位時，到底可以如何協助到公司發展。在面試時，你可先釐清自己在公司的定位，了解你對公司的責任所在，假如在獲聘後，可以此為準則，做到嚴謹自律。

#擁有趣味的人生經歷

Lazlo Bock 表示花在工作的時間已經生活其他事情還要多，如果工作經歷令人沮喪又缺乏人性是不對的，所以 Google 會將有趣的人生經歷視作重要的性格特質，期待應徵者能有豐富的視野，能將創造力及勇於挑戰新事物的膽識及思維帶入工作，激發出新火花。所以，在職場有甚麼樣嶄新的想法，不妨大膽地發表出來吧！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】