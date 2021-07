搵工｜Google招聘人才時看重甚麼？　5大特質如擁有不愁沒人賞識

在公司招聘人才時,除了會著重於應徵者的學歷、資歷背景、技能外,其實也少不免會留意對方的個性及情緒智商。至於這些無法在履歷中看到特質,到底僱主們是從何可以得知呢?那當然是要從面試中的表現中觀察出來。



Google 內就盛行一種名為「Googleyness」的企業精神,這個單字最初起源於 Google 前人事副總裁 Lazlo Bock 所撰寫的《Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead》之中, 而公司在徵選新員工時也會以此為準則,並會從以下 5 個人格特質,來判斷應徵者是否能融入「Googleyness」的文化中。雖然大家未必會到 Google 應徵,但也值得大家參考來增值自己的情緒智商,裝備自己成為在任何職場也能適應的高 EQ 員工。

#在尷尬和不明確的環境中也能自如應對並成長

《Work Rules》中有一句提及道:「由於我們無從得知事業將發展到哪,且確定 Google 的方向確實需要處理內心的許多模稜兩可。」職場的前景發展無法預料,如果能在未知的環境中也能輕鬆自在地面對,在當中展現親和力及善於溝通調節,就可令其他人更加信服你能處理不同的狀況。所以大家可在面試時多表現出自信一面,即使遇到難以回答的問題,也不要怯慌,因為面試官可能更在意你是否能自如應對多於你的答案正確與否。

#懂得享受箇中樂趣

Lazlo Bock 在《Work Rules》中就有解釋人人都懂得享受樂趣,但先決條件就是要找到工作的有趣之處,而這也是工作中最基礎的必備能力。大家可可以多表你對該職位的理解,以表現出你對這份工作的獨到見解,使對方有感於你不只視之為工作這麼簡單,更多是享受其中。

#謙虛並會承認錯誤

通常能被 Google 邀請去面試的人,實力基本上都不相伯仲,所以面試官在觀察你是否擁有知識去處理問題外,更重要的是你能否以謙卑的態度去面對你不認知的棘手狀況,又或是勇於承認錯誤,並從錯誤中學習。因此,當面試官問及有關「你解決過甚麼難題?」等問題時,不用刻意吹噓自己有多厲害,反而可以如實將完整細節交代清楚,重點是能展示出你敢於承擔錯誤及改變的決心。

#自律並清晰知道自身定位

「我們想要的不只是員工,更是負責人。」Lazlo Bock 在書中也有提及到比起單純地當個員工,應徵者更可嘗試站在公司的角度思考,當你身處該職位時,到底可以如何協助到公司發展。在面試時,你可先釐清自己在公司的定位,了解你對公司的責任所在,假如在獲聘後,可以此為準則,做到嚴謹自律。

#擁有趣味的人生經歷

Lazlo Bock 表示花在工作的時間已經生活其他事情還要多,如果工作經歷令人沮喪又缺乏人性是不對的,所以 Google 會將有趣的人生經歷視作重要的性格特質,期待應徵者能有豐富的視野,能將創造力及勇於挑戰新事物的膽識及思維帶入工作,激發出新火花。所以,在職場有甚麼樣嶄新的想法,不妨大膽地發表出來吧!

