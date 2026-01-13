10點前上班是酷刑！牛津揭密：這時段工作效率更高　成績提升10%

常常覺得每天早起上班好痛苦、能再多睡一點點就好了嗎？英國牛津大學日前一項研究指出，其實成年人的生理時鐘不適合「朝九晚五」的生活，員工10點前上班就像是種酷刑，容易降低工作效率，或許你可能會認為，難道調整自己的生理時鐘也沒用嗎？



這份英國牛津大學的研究統計，以10歲的兒童來說，早上8點半之前到校等於迫使他們必須更早起床，導致無法在課堂上集中精神；16歲以上的學生，10點之後上課才能夠專心，到了大學反而要到11點專注力才會比較好。研究中也顯示，調整學生們的上課時間之後，不僅是專注力提升，讀書效率也變高，平均成績都提高10%左右。

那麼上班族呢？研究表示，55歲以下成年人通常都有睡眠不足的問題，一般公司「朝九晚五」的作息，並不那麼適合成年人。

但這並不意味著睡越晚、越多越好，澳洲首席醫療官Dr Paul Kelly說明，過早的上課、上班時間都會讓人出現身體不適、疲倦，甚至壓力提高的情形，因此他強調，工作和上學時間應該要根據成人和青少年的自然晝夜節律做改變。

Paul Kelly認為，這是一個社會普遍存在的常見問題，如果強迫員工在10點以前上班，除了上述生理層面，心理層面則如同酷刑，會導致員工對工作的專注度與效率下降，「就像是在監獄一樣，刻意叫醒你，然後不給你想要的食物，讓你受盡折磨。」

不僅如此，睡眠不足破壞人體的生理時鐘也會影響健康，包括體重增加、高血壓、免疫力下降，讓人感到沮喪、憤怒、焦慮等情緒，容易做出衝動行為。此外，還會提高對毒品或酒精的渴望，進而導致一連串的社會問題。

Paul Kelly主張，企業應該要重視員工「開始工作的時間」，規劃出和生理時鐘較吻合的工時，不過畢竟每個人的生理時鐘還是存在些許差異，如何才能提升工作效率，以同樣的工時來說到底該何時上班？還是彈性上班時間較合適？或許仍得視各個企業、產業需求，才能做較妥善的規劃。

【本文獲「今周刊」授權轉載。】