衰老細｜遇着愛邀功上司　只可硬食忍口？3招拆解他忽略團隊陰招

你一定遇過這樣的主管，從專案發想、溝通、執行都是你一個人完成，主管最後卻告訴眾人「果然我的想法是對的」「幸好大家都照我的話做」，這些把成果都算在自己頭上的說法，是搶功勞型主管最典型的說話方式。



他們並不一定很有執行力，卻喜歡下決策，而且覺得自己的決定精準無比，希望你崇拜他的工作能力與無所不知。

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在《辦公室怪咖型錄》中作者裘蒂．佛斯特（Judy Foster）解讀搶功勞型主管或工作者的心態，認為他們的表現與「自戀」有關，「他們過度自我中心、有強烈的優越感、渴求他人注意」，並且將任務中所有的失誤歸於夥伴，而成就歸自己。

為甚麼他們會亟欲搶走所有光環？佛斯特認為，在他們過度自我吹噓的表象底下，藏着深深的自我批判，認為自己永遠無法達到他人的期望，害怕丟臉與無價值感，所以極度需要外在肯定。他可能不是有心要搶你的功績，他只是擔憂自己的付出看起來很微小無用而已。

用剛剛好的讚賞，滿足他的心理需求

一旦搞清楚這些行為背後的心理因素，佛斯特建議你，「他想要得到的，你就都滿足他吧。」你不需與這樣的主管正面對抗，因為任何對抗皆對你無益。另一方面是，試想當他說「還好我在場，才能讓任務執行順暢」時，你卻直說「這都是團隊功勞」的話，更容易加深他內心的自卑陰影，進而為自己招惹不必要的麻煩。

要迎合他們令人感到厭煩，但你要知道，這種「逢迎」的應對方式最容易成功，漠視、冷淡回應或是直接反駁，換來的都是苛責或刁難。

《職場心理學》作者陳嘉安進一步表示，揣摩上司心理並適時滿足他並不是拍馬屁，而是順暢你的工作，畢竟「知己知彼，百戰不殆」，面對客戶、競業、廠商與你的主管，你都應該要摸索他們的喜好與性情。

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主管不給舞台時，要建立自己的人脈

面對這樣的主管，你不只得處理他的情緒，同時還得為自己的職涯著想與鋪路。

由於所有功績都歸功於主管的無所不能，這很容易讓不明事理的外人，認為員工能力有待加強，因此適時對外展現自己的專業變得重要，例如在會議中盡量發言、或是把每份任務中你執行的工作項目、建議一一備份、寄給第三方，例如同事、主管的上司等，讓更多人知道你的努力與付出。

其次，《從此上班不委屈》作者史帝夫．阿納森（Steve Arneson）表示，這類型的主管因為喜歡鎂光燈都打在自己身上，很容易在公司裡樹敵，大家也不喜歡這種汲汲營營的人，如果只是因為從屬關係，你也被畫入主管陣營的話，很容易對你往後的職涯發展有害，因此培養自己的人脈與導師，變得很重要。

與其他部門同事往來時、偶爾展露出「主管這樣的表現，我也有點困擾」的心情，讓同事知道你也是受委屈的一方，藉此畫下界線；向外尋找導師，則可以幫助你彌補主管在你職涯、人生或專業上缺乏教導的不足。

例如你可以「有智慧的越級接觸」，與主管的上司建立關係，別讓自己的存在被淡化，例如向他請教職涯規畫、或是爭取與他一同出差的機會，讓上司對你有印象，也適時地讓他知道，你的能力不亞於主管，至於為什麼每次任務成功都是主管一人的功勞，就留待上司自行判斷了。

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用糖衣「包裝」批評，搞定主管的怪脾氣

既然光環集中在他身上，與他來回溝通要花上一番工夫。需要拒絕他的建議，或提醒他團隊貢獻時，《辦公室怪咖型錄》中作者裘蒂．佛斯特（Judy Foster）指出，你可以用這 3 種說話方式表達你的意見，又能減少觸怒他的機會：

方法１：把主詞從「你」改成「我們」

提醒主管，大家都知道這不是他一個人的功勞。



內心想法：「我認為這是我的付出換來的結果。」



改良後說法：「我們一起努力才有今天的成果。」



方法２：三明治話術

給予主管建議時，巧妙參雜在稱讚之間。



內心想法：「希望你不要一直說我們很沒用、很笨。」



改良後說法：「我相信您的建議很有用，但若可以別說我們很笨，我想大家可以學到更多。」



方法３：拖延戰術

與其直接拒絕他的建議，不如用「下次再說」，給彼此一個台階下。



內心想法：「你的建議這次派不上用場。」



改良後說法：「很可惜這次您的建議派不上用場，我很期待下次專案執行的時候可以試看看。」



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