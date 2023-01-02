辭職｜跟上司合不來 寧減人工也要轉工？網民撥冷水不支持有原因
撰文：聯合新聞網
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轉職、跳槽通常都是為了追求更好的薪資待遇，然而近日有名科技業的工程師因與新上司不合打算換工作，卻發現薪水不一定比原公司高，讓他十分猶豫是否該降薪轉職。
跟上司合不來確是難受，但要為此而跟金錢作對，也真的要三思：（按圖了解）
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有網民以「有人會降薪找工作嗎？」為題發文詢問，他指出，自己因與公司的新上司不合，想儘速離開，目前正在物色其他工作，但他擔憂萬一找到比現在薪資低的工作，以後會不會因為失去高薪的一蹶不振，「我是工程師，照理來說做越久，薪水快速成長是蠻正常的，但我又去選薪水更低的，好像有點矛盾」。
部分人支持他不用勉強忍受：
．「不爽就換，換到爽為止，不然你要不爽到65歲？」
．「不爽也是成本啊，看你想要接受多少」
．「就看自己的忍受程度啊！裸辭的都有，降薪找的也有」
．「年薪少10%，工時壓力少30%」
更有不少人跳出來表示，降薪轉職的大有人在：
．「科技業跳傳統產業或考公務員的都是」
．「我啊，降薪20萬台幣回居住地上班」
．「很多啊，聽過系統廠不少機構都是台積逃兵，拿少一點、過得爽一點，沒問題」
．「未來更有發展性的，降薪也會去」
不過也有網民並不贊成此做法：
．「最好不要降薪找，除非不缺錢」
．「怎麼會有薪水低老闆就不難相處的錯覺？」
．「跳槽得降薪，代表你的努力還沒有帶給你足夠的價值增長」
．「降薪要有目的性，像是回鄉這類的就是無可避免，你現在只是想逃離，降薪換工作到時環境也爛的話，你會更慘」
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