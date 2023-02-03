電話傳銷騙案｜看準借貸需要　以「4字」為餌　了解騙徒詐騙手法

編按：疫情加上經濟大環境轉變，不少打工仔都有借貸以應付生活種種的需要，不過再是需要周轉，也要謹記「便宜莫貪」，別誤墮電話傳銷（俗稱cold call）的騙案陷阱，以免在水深火熱關口還要雪上加霜。

以下由《MoneySmart》所整理的電話傳銷騙案手法，對有意藉借貸周轉的人士來說，絕對值得參考。



假扮財務公司「呃人」 提防電話騙案

收到財務借貸推銷電話，慎防被騙！相信大家都會接收過財務借貸的推銷電話，但這些來電可能並非來自真正的銀行或金融機構，而是由一些「呃人」的騙徒打出。MoneySmart整理了各種電話傳銷「呃人」手法，以及防騙技巧，減低剛好有需要借貸的人士「中伏」受騙的機會。

相關文章：理財｜借貸渡日別氣餒！學懂「理債」 周轉後更懂怎去儲蓄、投資

+ 15

誘騙事主借貸 呃人財務中介騙取整筆貸款

警方過去曾公佈兩宗涉及貸款的騙案。其中一宗，對方在電話自稱是中介公司職員，可以為事主提供「低息貸款」；當事主按指示到另一間合法財務公司借貸後，對方再砌詞要為事主向銀行加大貸款額，將整筆貸款騙走，涉及金額最高超過HK$200萬。

偽金融機構職員要求事主支付保證金騙財

另一宗呃人騙案，對方先假扮中銀職員，成功以「低息貸款」遊說事主、與另一名假冒私人借貸公司的同黨見面簽約，再以繳付貸款保證金來證明還款能力為由，騙去事主HK$28,000。綜合兩宗案件，騙徒都是以俗稱 Cold Call 的電話傳銷形式，以低息貸款吸引事主上當。

呃人財務中介 低息誘業主加按

貸款騙案中，經常會有自稱財務中介的角色呃人。典型不良財務中介的犯案流程，是先向土地註冊處查閱業主按揭資料，尋找欠債對象；然後以不同方法，從電訊商得知業主聯絡電話，再自稱是銀行或財務公司職員致電，進行騙案。除了低息貸款，他們還會以較長還款期，勸誘業主加按或轉按。得手之後，他們往往不知所終，令受害者追訴無門。

政府規管 持牌人委託中介須申報

為了打擊不法分子借財務中介的專業形象呃人，政府在2016年於財務公司所持的放債人牌照上施加了一系列條件，包括中介不能向申請人收取費用、財務公司委託中介時須向公司註冊處申報、宣傳時要加入「借錢梗要還，咪畀錢中介」字句等等。之後，情況大致已經改善，但間中仍會出現類似騙案。

公司註冊處查閱查詢中介第三方名冊 細閱貸款條件

為免誤中呃人陷阱，經中介向財務公司申請貸款時，最好先向公司註冊處查詢中介第三方名冊（全稱持牌放債人為批出貸款而委任的第三方名單），確保該中介公司合法；另外，注意不要向中介支付任何手續費。而財務公司標榜的優點，在申請貸款時需要注意：

批核簡易：代價是實際年利率（APR）通常比銀行高，總利息支出可差距數倍。



免入息證明：財務公司在審批免入息證明的私人貸款時，一般只批金額較低的貸款。



免 TU：利息通常較高、貸款額亦較少，主要對象是無固定收入及曾破產的人。



現金回贈：符合現金回贈條件的貸款，一般貸款額和年利率都較高，非必要的話不宜申請。



調查財務公司背景 選擇可靠機構

其實，真正的財務中介，是為客戶提供專業財務意見，助客戶得到更低息、更易批的貸款；而財務公司也不是專門呃人的洪水猛獸，「九出十三歸」、「放火塞匙窿」等情節，大都是電影效果。因此，若財務上有周轉需要，只要事前查清背景，財務公司是可以信賴的幫手。

【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】

理財｜發達前先養成慳錢、不負債4個習慣 最後一點巴菲特也在做

+ 15

炒股｜老公棄4萬月薪工作 玩day trade賺過百萬 2年後狀況曝光

+ 8

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】