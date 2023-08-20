補眠新選擇？日本雀巢推「立睡小屋」　設計似電話亭讓人可站着睡

9月3日是日本的睡眠日，但其實日本人睡眠時間普遍不長，因此2021年在東京原宿開了一家設有「睡眠cafe」的咖啡廳，可以進去小30～60分鐘，當時就大受上班族好評，而最近更推出了一款只要站着就能睡的「立睡小屋」，不僅立食、立吞，現在連睡覺都要站着睡，可見日本人的時間有多珍貴！



原宿睡眠咖啡廳

這間「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」是由雀巢推出的咖啡廳，其中一層規劃為睡眠咖啡廳，也是日本第一間結合咖啡和睡眠的體驗空間，預約的時候，有咖啡1杯＋睡席30分鐘利用，共825日圓（含稅），或是咖啡2杯＋睡席60分鐘利用，共1,650日圓（含稅）兩種方案可以選擇，另外也可以加購餐點服務。

即睇這間立睡咖啡店的設計：（按圖了解）

原宿立睡小屋體驗活動

而最近睡眠咖啡廳更引進了全新的立睡小屋「giraffenap（ジラフナップ）」，以巧妙的空間加上木板設計，讓你站着就能睡覺！

「giraffenap（ジラフナップ）」設計的重點在於頭、屁股・脛骨・腳底有所支撐，來達到身體最放鬆的狀態，而這個立睡小屋的大小大概就跟一個公用電話亭差不多大，目前正在推出體驗活動，正式發售則是在2023年12月末〜2024年1月，如果效果很好的話，也可能有希望推廣進各大商業辦公室。

此外，根據研究顯示，小睡前喝一杯咖啡，更有助於提升醒來之後的精神，因此在「立睡咖啡體驗席」（立ち寝コーヒーナップ”体験席）也會提供咖啡，讓大家找到最舒適的睡眠模式，讓一整天工作更有活力！

「立睡咖啡體驗席」有兩種可以選擇，一種是充滿現代感的「スペーシア」，另一種則是自然風格的「フォレスト」，兩種都在2023年8月22日～9月17日開放期間限定體驗，最晚可以在體驗前一天的24:00預約，據說現在預約已經很滿了！

店家資訊

體驗活動：ネスカフェ 睡眠カフェ × ジラフナップ “立ち寝コーヒーナップ”体験席

地址：東京都澀谷區神宮前 1 丁目 22-8 ネスカフェ 原宿 2F

體驗費用：咖啡1杯＋睡席30分鐘利用，共825日圓（含稅）



立睡咖啡廳幫你迅速提神

看完這篇的介紹，是不是覺得真的太酷了呢！在短暫而寶貴的午休時間，若能有一個地方可以喝杯咖啡小睡一下，真的是上班族的知音啊！

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