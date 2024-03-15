廣東陽江首次記錄到38隻東方白鸛　為國家一級保護野生動物

日前，38隻東方白鸛在陽江市江城區平岡鎮現身，引起廣泛關注。據廣東省林業局透露，這是陽江首次記錄到成群的東方白鸛，成為廣東候鳥遷徙過程中不可多得的珍貴場景。



據瞭解，東方白鸛為冬候鳥，是國家一級保護野生動物，夏天主要分布在中國東北、內蒙古，冬天遷徙到華東、華南區域，主要集中在江西鄱陽湖、江蘇揚州等地。東方白鸛是大型涉禽，為鸛形目鸛科鳥類，雄鳥體長約119釐米至128釐米，雌鳥體長約111釐米至121釐米。

「38隻啊！這個數量在廣東還是很了不起的，我們看到時非常興奮。」陽江市鳥類攝影愛好者陳傑說，他在陽江拍鳥近十年，這是他第一次拍到東方白鸛，很是驚喜。據悉，這次東方白鸛在陽江居留時間已達45天。

透過鏡頭可以看到，在陽江市江城區平岡鎮海灘邊，優雅的東方白鸛成群聚集，時而振翅高飛，時而水中漫步，時而梳理羽毛，時而抬頭張望，時而低頭覓食。「希望牠們以後還能出現在陽江，更希望牠們能留更長的時間，在陽江越冬。」陳傑說道。

陽江首次記錄到成群東方白鸛。（羊城晚報）

「每年10月至次年4月，都會有大批候鳥飛到陽江過冬，上演一幕幕人鳥和諧共生的美妙場景。」陽江市林業局相關工作人員介紹，長期以來，陽江市積極開展野生動植物保護及棲息地保護等工作，珍稀瀕危野生鳥類頻繁出現，生態環境持續向好，人們愛鳥護鳥意識越來越高，保護成效明顯。

省林業局相關負責人介紹，隨著氣候、棲息地環境以及食物等因素變化，東方白鸛在廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞、中山、惠州、陽江、汕尾、湛江等多地出現，近年來，廣東記錄到東方白鸛的地區和數量越來越多。如廣東海豐濕地今年2月迎來209只東方白鸛；廣州南沙濕地最多曾觀測到49只東方白鸛「同框」；深圳福田紅樹林自然保護區曾記錄到27只；東莞虎門曾記錄到40餘隻……廣東日漸成為更多候鳥選擇的遷徙停歇地與越冬地。