浙江招募中華鳳頭燕鷗觀測員　被譽為｢神話之鳥｣　全球僅200餘隻

據內媒《潮新聞》報道，近日，浙江以300元/天招募中華鳳頭燕鷗觀測員。據悉，中華鳳頭燕鷗屬於國家一級保護野生動物，一度被認為已經滅絕，在2000年再度被發現行蹤，因如神話般失而復得且行蹤神秘，被譽為「神話之鳥」。



浙江自然博物院中華鳳頭燕鷗研究團隊計劃在寧波象山韭山列島、舟山定海五峙山列島和溫州平陽南麂列島三個項目地共招募12名繁殖海鳥監測員，報名將持續到3月15日。項目組將會負責監測期間的食宿，另支付勞務費300元人民幣/天。

據介紹，2023年，韭山列島鐵墩島、五峙山列島、南麂列島平嶼島共成功孵化中華鳳頭燕鷗雛鳥45只。從2017年開始，浙江自然博物院中華鳳頭燕鷗研究團隊每年都會面向社會招募志願者駐島，監測燕鷗群日常生活，以及部分文字記錄和設施設備維護等。

中華鳳頭燕鷗屬國家一級保護野生動物，目前在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列為極度瀕危（CR）等級。該鳥種自1937年起消失了63年，一度被認為已經滅絕，在2000年再度被發現蹤跡，有「神話之鳥」之稱。二十多年來，在國內外專家學者和多個保護團隊的共同努力下，目前全球種群數量恢復至200餘隻。