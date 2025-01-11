北宋著名「社交狂魔」　蘇東坡為何人緣那麼好？因為是摩羯座？

「懷民你在嗎？你睡了嗎？」

942年前，睡眼惺忪的張懷民可能也沒想到，這個平平無奇突然被薅起床的夜晚，居然被大家記到了今天。

敲門的人，正是大宋着名E人蘇軾。

乘興而來，興至而返，愛熬夜的蘇軾和亦未寢的張懷民，共同欣賞了那晚美麗的月亮。



眉山三蘇祠博物館。（中國新聞網）

北宋着名「社交狂魔」

如果投票「最想一起旅遊的古人」，永遠樂呵呵的蘇軾必定高票當選。

他是頂級大文豪、知名書畫家，還是釀酒試驗家、養生小達人、美食帶貨一哥、愛熬夜的旅遊博主，跟他一起玩，你永遠不會擔心無聊。

在沒有高鐵和飛機的古代，蘇軾的足跡遍布大半個中國，他走過顛沛流離的貶謫歲月，也寫下過寬慰了許多人的文字，「此心安處是吾鄉。」

有網友用網站統計過蘇軾的社會關係網，最後畫出了一個「巨型社交龍卷風」，真不愧是北宋第一「社交狂魔」。

在他龐大的朋友圈裏，有我們熟悉的歐陽修、王安石、黃庭堅、米芾、王詵、陳季常等名士，也有酒館主人、無名道士、不識字的農婦等各行百姓。

網民「月小水長」製作的蘇軾社會關係圖。

「眉目雲開月靜，文章豹蔚虎炳。」這是黃庭堅眼裏的蘇東坡。他一口氣寫了三首詩，從外貌到才華，把這位老師兼好友猛猛一頓誇，詩的名字也很直白——《東坡先生真讚三首》。

其實，「東坡居士」這個稱號的由來，也和蘇軾的一位好友有關。

公元1079年，蘇軾因「烏台詩案」被貶黃州。剛經歷過牢獄之苦，他帶着一家老小艱難度日，把一個月的生活費分成三十份掛在屋梁上，每天想辦法省着花。

好友馬夢得聽說這件事後，千裏迢迢趕來黃州，為蘇軾向官府請領了一塊五十畝的廢棄軍營地。後來，蘇軾就把這片城東的土地命名為「東坡」。

其實，早就辭官、窮了半輩子的書生馬夢得和蘇軾的情況大差不差，但聽說好友有難，老馬立刻義無反顧地來了。

告別過去的光鮮生活，在黃州的蘇軾像陶淵明一樣春種秋收，但朋友們依然願意和他一起玩，甚至幾年後離開黃州，都有19個人趕來相送。

紀錄片《蘇東坡》截圖。

哪怕後來到遙遠的海南，蘇軾家裏的客人也沒斷過。如果沒人來，他就出門溜達，和當地村民在田間地頭聊天。

有時，莊稼漢面對大文豪有點懵：我們不知道說什麽。蘇軾說，那就給我講幾個鬼故事吧。

「吾上可陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞兒，眼前見天下無一個不好人。」

不論家世、不談門第，用真心換真心，你瞧瞧，當蘇軾的朋友，就是這麽簡單。

蘇軾人緣怎麽那麽好？

和蘇軾做朋友，一定是開心的，因為他是個自帶熱鬧的妙人。無論生活多苦悶枯燥，總能被他找到一些微小而具體的快樂。

首先，蘇軾是個很會吃的人。被貶到黃州，蘇軾把貴人們不肯吃的豬肉做成了東坡肉，「早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管」；

被貶到惠州，他囑咐屠戶殺完羊後給自己留一點羊脊骨，煮熟後小火烤到微焦，再剔骨頭上的一點點肉吃，居然品出了蟹肉的味道。

花甲之年又被貶到儋州，蘇軾居無室、食無肉，卻愛上了煮生蠔、烤生蠔。一想到這裏蟹呀螺呀八爪魚呀管夠，他感覺也沒那麽苦了，還叮囑兒子，這事千萬保密哈，萬一他們也要貶到海南跟我搶生蠔呢？

紀錄片《蘇東坡》截圖。

除了會吃，蘇軾還很會玩。每到一地，他都努力把自己的生活過得熱氣騰騰。

假如和蘇軾一起吃飯，要記得不能隨便接下他釀的酒。蘇軾喜歡琢磨釀酒，但據兒子們所說，父親的試驗就只能當試驗看看，聽說在黃州嘗過他自制蜜酒的朋友們，回去都拉肚子了。

對了，這位大發明家還在海南燒松脂自制墨，結果有天墨竈起火，差點把房子燒了，樂天派的蘇軾撿了撿留下的成品說：這輩子寫書都夠用了。

除了吃喝玩樂，蘇軾還能給朋友提供滿滿的情緒價值，各種笑話和段子隨手拈來。

有天，蘇軾對黃庭堅說，你的字雖然清勁，但筆勢有時太瘦，就像「樹梢掛蛇」；黃庭堅立刻回敬道，老師您的字有時候也有點肥扁，就像是「石壓蛤蟆」，兩人當場哈哈大笑。

在黃州時，他很喜歡找陳季常一起玩，有時候一聊到半夜，結果陳的妻子柳氏不高興了發脾氣。看熱鬧不嫌事大，蘇軾立刻為哥們兒寫了一首詩：

「龍丘居士亦可憐，談空說有夜不眠。忽聞河東獅子吼，拄杖落手心茫然。」

這就是成語「河東獅吼」的出處。

紀錄片《蘇東坡》截圖。

熱愛觀察生活的他，會因為搓澡小哥用力過猛寫詞一首：「輕手，輕手，居士本來無垢。」也喜歡關照每一位朋友的情緒，會認真地誇讚他們身上的優點。

後來有人考證過，蘇軾和張懷民夜遊時，已經是蘇軾在黃州待的第四個年頭，而張懷民剛被貶到黃州不久。

也許，張懷民那天壓根沒睡着，而蘇軾叫他出門，也不是僅僅是為了自己。

庭下如積水空明，好友見面，一切都在月光裏了。

呵呵，蘇呵呵

除了我們熟知的無數詩詞和成語，蘇軾給文學史留下的，還有四十多個「呵呵」。

在浩若煙海的典籍文獻中，最早使用這句流行語的祖師爺已經不好找，但要說把「呵呵」使用場景發揮到極致的人，還得是率真的東坡。

和陳季常聊天，他傲嬌地呵呵：只要讓我睡個好覺，寫詞嘛，都是小意思，呵呵！

剛寫完一首小作品，他自豪地呵呵：雖然沒有柳永同學的那種風味，但也算是自成一派呢，呵呵。

他甚至還拿呵呵「威脅」好友文同：哼，你要是不給我墨竹，我就到處亂畫然後題字說是你的，或者拿着你以前的約定去告狀，呵呵。

紀錄片《蘇東坡》截圖。

幾百年來，在大家的印象裏，蘇軾一直就是這樣一個樂樂呵呵的人。

「問汝平生功業，黃州惠州儋州」。以天才少年開局，他卻沒拿到順風順水的劇本，宦海起起伏伏，他曾官至高位，又一路被貶，人也越走越遠。

苦悶和不服當然有過，有時蘇軾安慰自己，這可能和「星座」有關。

唐宋時期，星命占卜十分風靡，蘇軾讀了韓愈的《三星行》，「退之詩雲：『我生之辰，月宿南鬥。』乃知退之磨蠍為身宮，而仆乃以磨蠍為命，平生多得謗譽，殆是同病也。」

他發現，原來自己和偶像是同一個星座，我倆之所以這麽命運多舛，都是因為摩羯座啊！

轉頭一看，倒霉蛋兒還不止一個。蘇軾和好友馬夢得的生日僅差八天，他吐槽，這個時間出生的人是不是沒有富貴命啊，看看我們倆，簡直就是窮鬼並列第一！

但是，蘇軾從來沒有逃避過命運。從黃州一路流放到海南，他看着大海發出哀嘆，啥時候才能走出這個島呢？

很快，他又想開了，「天地在積水之中，九州在大瀛海中，中國在少海中，有生孰不在島者？」

他活在真實的當下，為官一方，就踏踏實實為老百姓幹實事。勸農助耕、勸醫勸學，他以詩書禮樂之教轉化當地風俗，為後人留下寶貴精神財富無數。

紀錄片《蘇東坡》截圖。

「人生如逆旅，我亦是行人。」

他的人生態度，都藏在詩詞裏了。

林語堂曾說，「我若說一提到蘇東坡，在中國總會引起人親切敬佩的微笑，也許這話最能概括蘇東坡的一切了。」

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

