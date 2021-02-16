新年舞獅｜節慶必備驅邪僻鬼　不止講求下盤曾是武館主要收入

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-02-16 18:03

每逢春節，舞龍舞獅是少不了的必備慶祝環節。傳統所說「舞龍舞獅」為泛稱，實指舞龍、北獅、南獅、麒麟、貔貅 。南獅的每個動作都是屬於佻皮活潑，讓人感覺真的有獅王威風；北獅舞法搖頭晃腦，跑起來用腳踢屁股，較為可愛。當中香港以舞南獅較常見，今日我們便談談南獅與武術關係。

▍舞獅的表情步法

舞獅在漢代佛教傳入中國後開始出現，本來不限於新年。其源流為古代農村瘟疫蔓延，人們認為舞獅可以驅邪僻鬼，希望藉鑼鼓之聲勢及獅之威猛驅走病魔。而相傳農曆正月燒爆竹打鑼鼓聲響，可以驅除惡鬼，因此兩種傳統在農曆新年合而為一，以助喜慶。

舞獅分鑼、鼓、鈸、頭和尾五個部份。獅身配合代表牠發聲的鑼、鼓、鈸三種樂器聲響，擺動頭尾，配合腰馬步法，舞獅有采青滾地堂等動作，動作也較靈活輕盈，花樣多，舞者透過步法和控制獅頭來表達喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑、探等表情。動作如起勢、常態、奮起、疑進、抓癢、迎寳、施禮、驚躍、審視、酣睡、出洞、發威、過山、上樓臺等等。舞法是走起來像要找食物探索走步，要讓人感覺到霸氣，動作也較生動活潑，因此南獅也有「醒獅」之稱。

不同於麒麟有蹄無爪不設上樁動作，獅子因長爪子，舞獅表演會有跳躍上樁動作。據查，早期節慶舞獅仍以「採地青」為主，只有比武才用「梅花樁」對陣。

八十年代開始舞獅表演有以四條支柱為雛形梅花樁，舞者注重腰馬合、獅型配合和威勢，現在普遍見以站高樁和採地青來區分傳統和新派醒獅。新派舞獅着重難度，要求高樁上跳動並保持平衡，對樁功有更高難度，更危卻更具觀賞性；而傳統舞獅重點在練舞者向善，強身健體，不強調危險動作。傳統舞獅着重在地上舞採地青，跟觀眾距離近，要表現出獅子喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑等表情，重點要顯出獅王威猛與剛勁。

▍舞獅是武館主要收入

南獅種類有兩種：一為佛山獅，此類型創自廣東佛山縣，其外形口大高身，步法闊大；另一種為鶴山獅，此類型創自廣東鶴山縣，其外形較扁身，嘴較長。由於醒獅講求腰馬步法，身體協調平衡，亦可強身健體，練氣練腰，因此順利成章成為各大小武館教授內容，當中尤以佛山獅，由洪拳、蔡李佛、洪佛、龍形等硬橋硬馬的南拳武者所舞。

據學者彭志銘所說，早年不少天台武館學拳不收錢，武館師傅靠籌組自己舞獅班底，於花炮會等盛會表演，作為武館主要收入。到後來才有一些脫離武館系統，專負責慶典或新春賀年表演的舞獅團體出現。傳統武館會要求學員先學功夫才學舞獅，好讓學員先打下堅實馬步，在操控沉重獅身之餘，有足夠下肢力量控制馬步。

醒獅表演流程多數以這幾個步驟為主。首先，鑼鼓聲響，以表示獅子聲音，傳統舞獅者先真人亮相，打一套南拳開拳禮，俗稱「開樁」，現在香港寸金尺土，醒獅亦多於商店開張表演，故多改為名流商賈為獅頭點晴開光而省卻拳禮；然後醒獅開始表演舞步，另一表演者會頭戴「大頭佛」，手執大葵扇引領獅子登場，舞獅者會以南拳步馬，控制獅身，配合大頭佛引領表演，造出「睜眼」、「舔身」等維肖維妙動作。醒獅表演有幾種不同套路，當中以「採青」最常見而派生出不同變化，但離不開起、承、轉、會過程，在「採青」中讓醒獅造出具故事性動作。出獅時，若果遇上不同武館同臺演出或競技，大家同是舞造型相似的南獅，而同源南拳馬步相似，便會出獅旗分辨各獅所屬武館。

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