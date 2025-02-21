《哪吒2》製作有多難？　特效體量巨大、138間企業傾力合作

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）持續引發觀影熱潮，並不斷打破紀錄。《哪吒2》不僅延續前作的精彩故事，更在動畫特效上展現了技術突破。

在《哪吒2》驚人成功背後，是138家中國動畫團隊的傾力合作，其中還有廣東特效團隊的亮眼表現。

《哪吒2》為何需要招攬近140家動畫公司、耗時5年才能完成？



特效體量巨大 全國138家動畫企業協作

參與《哪吒2》的視特效製作公司墨境天合的工作區。（網上圖片）

《哪吒2》的票房一路飆升，這離不開來自138家國內動畫公司、4,000多位從業人員的全力協作。這些團隊用盡心思打磨作品，終於耗時五年將《哪吒2》製作完成。

為何要集合這麼多公司的力量來製作？

首先，《哪吒2》的特效體量巨大。比起2019年上映的前作《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒1》），這部續作的角色數量是第一部的3倍，例如，妖族和仙界對戰的場景就有2億個角色；《哪吒1》全片共1,800多個鏡頭，而《哪吒2》全片則多達2,400多個鏡頭，其中特效鏡頭更是超過1,900個。

《哪吒2》不僅延續前作的精彩故事，更在動畫特效上展現了技術突破。（《哪吒2》電影預告截圖/當代中國授權）

其次，比起《哪吒1》，第二部的畫面和特效質素都有巨大的提升。

《哪吒2》的聯合動畫導演戈弋說，《哪吒1》的人物臉上是「光溜溜的」，而《哪吒2》的人物臉上可謂「纖毫畢現」，這就是技術差異。

《哪吒1》和《哪吒2》中，哪吒之母殷夫人形象的畫面對比。（電影哪吒之魔童鬧海@微博/當代中國授權）

精美的畫面背後是巨大的挑戰。

在參與製作《哪吒２》的130多家公司當中，除了20家來自核心製作地成都之外，其他都是來自全國各地的企業，需要跨地域協作。

而且，當中將近一半都是員工在20人以下的公司。戈弋表示，「我們也想找大公司，少些分包環節，但找不到。」

《哪吒2》的工作人員正在製作動畫效果。（網上圖片）

全國各地特效團隊悉心打磨

為了應對挑戰，各地的製作團隊使出渾身解數。譬如，哪吒到玉虛宮寶庫取瓊漿玉液的情節，短短3秒的畫面，上海紅鯉動畫就花了一年半的時間來製作。

上圖為《哪吒2》中哪吒取瓊漿玉液；下圖為鎖鏈特效。（《哪吒2》電影預告截圖/當代中國授權）

另外，電影裏壯觀的鎖鏈特效、虛空裂口初現陳塘關等鏡頭，則是由南京的原力科技參與全流程製作。

浙江泥丸星、華強方特等公司也出現在《哪吒2》的視效製作團隊名單中，前者是《姜子牙》的聯合導演王昕的公司，後者則出品了赫赫有名的《熊出沒》系列。

值得留意的是，參與製作《哪吒2》的有還有10家來自廣東的動畫企業，主要參與聯合製作、視效製作、渲染等環節。

曾參與過《哪吒1》的深圳洛克特，此次在《哪吒2》中，製作了「裂空爪」岩漿特效、三條龍襲擊後的爆炸特效等。

深圳洛克特視效科技有限公司製作的爆炸特效場景。負責人表示，比起《哪吒1》，《哪吒2》的的技術難度提升至少5倍，單以爆炸特效為例，工期就長達7個月。（網上圖片）

《哪吒2》中的「裂空爪」畫面。（《哪吒2》電影預告截圖/當代中國授權）

深圳洛克特負責人表示，「技術上，我們5年前已接近好萊塢水平，真正的難點在於融合東方美學。」

另外，精美的特效背後，還有雲渲染支持。

據介紹，深圳的瑞雲科技為《哪吒2》自主研發了雲渲染平台，通過網絡分布到多台高性能計算機上同步渲染。以《哪吒2》一個3秒的復雜鏡頭的渲染為例，渲染周期由400多天縮短到不到24小時就能完成。

而位於廣州南沙的廣州嗶嗶貓網絡科技有限公司，則在《哪吒2》中，負責龍族敖閏、敖順、敖欽及土撥鼠、石磯娘娘等角色和場景的前期概念設計。

《哪吒2》中石磯娘娘的角色進度圖。（網上圖片）

雖然團隊沒有使用太多先進技術，但他們通過傳統的手繪方式，融入80、90年代國產動畫的曲線流動感。

動畫人才積累 推動中國動畫電影工業進步

《哪吒2》的成功不單止是一部電影的勝利，更是中國動畫電影工業進步與發展的縮影。

動畫行業資深製作人董劍萍表示，經過海外代工項目的磨練和大量原創項目開發，近年來內地已經累積了一批優質的動畫人才。

而且，隨着AI技術和信息開源的逐漸普及，相信未來國內掌握動畫技術的復合型人才也會愈來愈多，工業模式也會愈來愈成熟。

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