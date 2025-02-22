哪吒曾在澳門「顯靈」！　如何從傳說到國家級非遺？

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）成為首部票房破百億的內地電影，令「哪吒」成為近期最火的文化符號，在各地掀起熱潮。哪吒傳說在中國源遠流長，不過唯一與「哪吒」有關的國家級非遺，原來在澳門，那是一個怎樣的故事呢？



澳門「哪吒信俗」列國家級非遺

在澳門地標景點「大三巴」附近，有一座古老的廟宇，所供奉的是「三十三天哪吒太子」，這是澳門現存的兩座哪吒古廟之一。

大三巴哪吒廟位於大三巴牌坊後右側，創建於1888年，改建於1901年。（澳門世界遺產網/當代中國授權）

哪吒信仰在澳門有300多年歷史，其傳說故事與大家熟知的「哪吒鬧海」「哪吒三太子」略有不同，具有鮮明的地域特色。

據「澳門文化遺產」官方網站，相傳清朝時，哪吒曾經在澳門柿山顯聖，護佑居民；19世紀末，澳門爆發疫症時，大三巴附近的茨林圍居民又得到哪吒托夢顯聖，根據指引醫治，最終令疫病消除。居民因此在這兩個地方建廟祭祀、供奉。

位於澳門柿山的哪吒古廟，始建於清初，廟內有一塊天然大石，相傳300多年前，哪吒太子曾在此石上顯靈。（shutterstock/當代中國授權）

2005年，包括大三巴哪吒廟在內的「澳門歷史城區」被納入《世界遺產名錄》。

「哪吒信俗」於2012年成為澳門非物質文化遺產；於2014年被列入國家級非物質文化遺產，也是國家級非遺中、目前唯一與哪吒傳說有關的一項。

由澳門特區政府文化局等籌建的大三巴哪吒展館，於2012年正式開幕，傳承「哪吒信俗」文化。

澳門大三巴哪吒展館，以介紹哪吒傳說和節慶為主題，展示了每年哪吒誕使用的珍貴實物，包括出巡時使用的哪吒鑾輿、舞獅頭等。（shutterstock/當代中國授權）

每年農曆五月十八的「哪吒誕」，是「哪吒信俗」中重要的活動。

澳門當天會舉辦隆重的慶祝活動，包括祭祀祈福、飄色巡遊、神像出巡、醒獅採青等活動，這也成為當地一項獨特的民俗盛事。

「哪吒太子出巡」是澳門哪吒誕活動中的「重頭戲」之一，大三巴哪咤廟會於澳門半島及氹仔進行巡遊；而柿山哪咤古廟的巡遊則由廟宇出發。（澳門旅遊局/當代中國授權）

2024年的「哪吒誕」活動期間，澳門舉辦為期5天的大三巴哪吒廟會市集，透過文創產品、遊戲區、工作坊等多種形式，講述「哪吒信俗」故事。

2023年的哪吒誕活動中，孩子們裝扮成神靈參加飄色巡遊活動。（視覺中國/當代中國授權）

哪些地方有哪吒非遺？

哪吒傳說，在各地有不同的演繹和傳承，例如「宜賓哪吒傳說」是四川宜賓市的市级非遺，「哪吒鬧海傳說」則被天津市河西區、安徽蚌埠市固鎮縣等多地列入非遺名錄，當地設有哪吒小鎮、哪吒展館等。香港深水埗有三太子廟，供奉《封神榜》神話中的哪吒三太子。台灣近年將哪吒三太子的形象，結合電子合成音樂，發展出「電音三太子」表演，蔚為風潮。

台灣「電音三太子」亦現身澳門哪吒誕巡遊活動。（澳門旅遊局/當代中國授權）

這些「哪吒」雖然形象、經歷不同，但都被視為護佑黎民、尤其是孩童的神靈，因而能夠跨越時間、打破地域界限，成為引發共鳴的文化符號之一。

深水埗三太子及北帝廟是香港唯一主祀哪吒的廟宇，毗鄰則為北帝廟。（香港旅發局/當代中國授權）

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