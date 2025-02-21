「四合院」教堂？歐式寺廟？　異國風情宗教建築香港都有

四合院教堂？哥德式佛寺？這些中西合璧的宗教建築原來真實存在！

自古以來，内地不少城市都開放對外貿易，因此匯聚了不同國家和地區的文化色彩。在華洋雜處的背景下，各種充滿異國風情的宗教建築相繼落成，中西文化碰撞，成為一道道獨特的風景。今天，讓我們一同走訪這些特色宗教建築。



四川鄧池溝天主堂 深山裏的「四合院」教堂

在四川寳興縣鄧池溝的群山之間，坐落了一座造型獨特的建築，雖然形似四合院，但其實這是一座清代教堂，名為鄧池溝天主堂。

鄧池溝天主堂始建於1839年，距今已有逾180年歷史，是四川最古老、保存得最完好的木結構古教堂。

四川鄧池溝天主堂，整體面積約3,500平方米，外表是一座四川風格的全木結構建築，仿佛一座建在深山裏的「四合院」。（視覺中國/當代中國授權）

四川鄧池溝天主堂内部沿用歐洲哥德式風格，擁有精美的圓拱天穹和雕刻花窗，與中式外表截然不同，十分特別。（視覺中國/當代中國授權）

雖然從外觀來看，鄧池溝教堂就像一座四合院，但内裏卻是典型的歐洲哥德式建築風格，擁有精美的圓拱天穹和雕刻花窗，中西合璧，尤為特別。

鄧池溝天主堂

地址：四川寳興縣鹽井鄉鄧池溝

開放時間：06:00-19:30

香港聖馬利亞堂 古色古香的中式宮殿教堂

同樣擁有中式外觀的西式教堂，在香港港島區原來也有一座。

位於銅鑼灣東院道和銅鑼灣道交界的聖公會聖馬利亞堂，建於1937年，現被列為香港一級歷史建築。

香港聖公會聖馬利亞堂於1936年開始興建，當時提倡教會本地化，以融入在地文化及社會去傳教，於是教堂在設計方面採用了中國宮殿式風格。（DaninSum@小紅書/當代中國授權）

聖馬利亞堂糅合了中式與文藝復興風格，外表是中式古典風格，而内部則採用了傳統西方教堂的設計。（網上圖片）

與一般我們所見的教堂不同，聖馬利亞堂糅合了中式與文藝復興風格，像是正面外牆就有石梯、斗拱、紅磚綠瓦等中國宮殿式元素。

内部則採用了傳統西方教堂的設計，中西合璧，是香港鬧市中一道獨特的風景。

聖公會聖馬利亞堂

地址：香港銅鑼灣大坑道2A號

潮州開元寺泰佛殿 泰式藝術博物館

原來不用遠赴泰國，在潮州就能近距離觀賞金碧輝煌的泰式建築，説的就是開元寺泰佛殿。

位於潮州筆架山南麓，這裏四面環山，綠樹成蔭，風光秀麗，不過最引人入勝的一定是泰佛殿極其獨特的設計。

泰佛殿是中國漢傳佛教第一座泰式佛殿，參照泰國雲石寺的模式構建，壯麗巍峨，十分獨特。（視覺中國/當代中國授權）

泰佛殿的山牆和門窗上都有精美的泰國古典造型紋樣和裝飾，金碧輝煌，盡顯異國色彩。（視覺中國/當代中國授權）

從高空俯瞰，泰佛殿呈「品」字形，橫臥在風光秀麗的筆架山上。（視覺中國/當代中國授權）

泰佛殿是中國漢傳佛教第一座泰式佛殿，參照泰國雲石寺的模式構建，從高空俯瞰，呈「品」字形；

屋頂以重簷多面式設計，搭配魚鱗瓦和柱頭翹角，山牆和門窗上都有精美的泰國古典造型裝飾，充分體現泰國建築的華美精妙，極具異國風采。

開元寺泰佛殿

地址：潮州湘橋區韓江大橋東側筆架山南麓

開放時間：08:00-17:30

武漢古德寺 漢傳佛寺第一奇觀

最後一站，我們來到湖北武漢，看一座混合了歐亞宗教建築特色，融大乘、小乘、藏密3大佛教流派於一身的「漢傳佛寺第一奇觀」——古德寺。

古德寺是一座清代佛寺，始建於1877年，與黃瓦紅柱、飛簷翹角的傳統寺廟截然不同，古德寺雖然也是由大雄寶殿、四面佛、天王殿等主要佛寺建築組成，但每座建築的風格卻大相徑庭。

武漢古德寺始建於1877年，揉合了歐亞宗教建築特色，被譽為「漢傳佛寺第一奇觀」。（視覺中國/當代中國授權）

從遠處看，古德寺宛如一座屹立在城市中的一座哥德式古堡，神秘而莊嚴，異國風情滿滿。（視覺中國/當代中國授權）

古德寺的大雄寶殿，運用了古羅馬建築結構，隨處可見拱形門廊、方柱設計，牆上的圓窗則依照基督教堂的建築風格建成，是一座集多元西式風格的佛教宮殿。（視覺中國/當代中國授權）

印緬佛寺風格的塔林、古羅馬建築風格的柱廊、哥德式風格的拱形門廊等隨處可見，乍一看，古德寺就像一座屹立在鬧市中的歐式古堡，神秘而莊嚴。

這座集哥德式基督教教堂、羅馬式天主教堂、拜占庭式東正教堂、伊斯蘭教清真寺風格於一體的佛寺，在中國寺廟建築文化中可謂獨樹一幟。

武漢古德寺

地址：湖北省武漢市江岸區黃浦大街上滑坡路74號

開放時間： 全年（冬季） 07:00-16:00；全年（夏季） 06:00-17:00

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