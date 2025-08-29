內地微短劇熱潮　數百億市場規模　用戶人數比叫外賣更多？

生活忙碌，現代人休閒娛樂時間愈趨碎片化，造就數秒至數分鐘的短片在近年大行其道，尤以微短劇蔚為風潮。

在中國，微短劇已生成完整產業鏈，市場規模廣闊，本文將為大家介紹這個影視新產業。



逾半網民愛看微短劇 2027年市場規模達千億

微短劇的製作較傳統劇集有成本低、周期短等優勢，極快就可以推陳出新。（視覺中國/當代中國授權）

顧名思義，「微短劇」被視為是傳統劇集的超輕量版本，相較後者動輒單集時長近一小時，據廣電總局的定義指出，微短劇是指單集只有數十秒至15分鐘左右、有相對明確的主題和主線、較為連續和完整的故事情節的網絡視聽節目。

微短劇另一個默認的特徵，就是大部分人都是以手機「豎屏」去觀看。

據統計，中國微短劇市場規模在2024年已超過500億元，預計到了2027年更將達1,000億元。與之對比，2024年電影市場全年總票房預計為470億元，最高紀錄為2019年的641.49億元。

在用戶規模方面，微短劇在2024年時已有多達5.76億用戶，佔整體網民超過一半，甚至比起網絡外賣、網絡文學、網約車的用戶數量更多。

微短劇節奏明快 成本低 劇情千奇百趣

微短劇的題材、情節，大多數都非常天馬行空，務求短時間內就吸引觀眾注意。（視覺中國/當代中國授權）

微短劇之所以大受歡迎，最主要原因是限制框架相較傳統劇集少，題材、情節等往往可以更跳脫，甚至異想天開。「一位走投無路女性，為了支付目前的醫療費，而同意與前科犯結婚」，這是其中一套熱門微短劇《億萬富翁丈夫的雙重生活》(The Double Life of My Billionaire Husband)第一集的全部內容。試想像，如此曲折離奇的劇情，時長卻只有短短100秒，以致節奏會變得非常明快，觀賞體驗更貼合現代人需要。

事實上，微短劇最大賣點，就是劇情緊密且反轉頻繁，講求要最短時間內留住觀眾，「每15秒就有一個轉折，30秒有一個推進，最後10秒留下懸念」。題材則從愛情、懸疑、科幻、動作等各類型都有，設計上「爽感」處處，不乏豪門、霸總、復仇等吸引眼球的元素。

相對於藉助完整結構去敘事，兼具藝術價值的傳統劇集，「短平快」的微短劇，反而更能滿足一般人，可說是當前碎片化娛樂需求的大環境下，短片形式與長片內容相結合的產物。

《億萬富翁丈夫的雙重生活》是近年來其中一套紅遍國內外的微短劇。（視覺中國/當代中國授權）

而從幕後製作來看，微短劇成本低、周期短、回報快，令大量創新項目可以快速產出，是該行業火爆的重要原因。有微短劇從業者直言，這個新興行業能夠大膽嘗試新穎的講述方式、獨特的視覺風格和前沿的拍攝技術，靈活性和創新性進一步激發市場的活力，令微短劇成為影視創作的新勢力。

微短劇早在抖音、快手等短片平台興起之初已經出現，經過多年的蘊釀、積累後，終於在2024年迎來大爆發，熱潮延續至今。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：穿越時空的經典盛宴：盤點4部必看「穿越港劇」