低空經濟知多點｜細說三大重點城市 深圳成都合肥強在哪？

內地近年大力推動低空經濟，本文特別挑選3座成果斐然、側重點又各不相同的重點城市，介紹中國低空經濟的發展現況。



深圳如何成為「天空之城」？成都如何借助低空經濟推動軍工轉型？合肥作為科研高地，又是如何為低空經濟奠定技術基礎呢？



低空經濟知多點｜深圳：全力打造「天空之城」

說起中國低空經濟城市，第一印象好可能就是深圳，當地正致力打造「天空之城」。（圖片來源：視覺中國）

以科技創新聞名的深圳市，依賴高科技的低空經濟在當地最大優勢是產業集群。深圳擁有超過1,700間低空經濟相關企業，涵蓋研發、製造、運營全鏈條，是全球低空經濟產業鏈集聚度最高、生態最完整的城市。

例如豐翼科技的物流無人機市佔率穩居全國城市級航線首位，大疆創新佔據全球消費級無人機70%份額。數據顯示，截至2023年，深圳低空經濟產值突破900億元（人民幣．下同），在2024年載貨飛行量亦達77.6萬架次，同比增長27%。

之所以成功，深圳的專項立法及數字基建是兩大重要因素。2024年2月1日，深圳正式實施全國首部專項法規《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，首創「分層分類」空域管理模式。同年，深圳又推出「SILAS」系統，將人工智能融合低空經濟，實現飛行衝突預警、航路智能規劃等。

數字基建方面，深圳建成全國最大5G-A低空通感網絡，實現120米以下空域5G連續覆蓋，配套483個低空起降點。深圳已累計開通近300條常態化航線，載貨飛行量超過170萬架次，佔全國總量約30%，實現醫療急救、物流配送、城市治理、城際交通四大場景規模化運行。

低空經濟知多點｜成都：軍工轉型最佳示範

沃飛長空將全球總部基地設於四川成都，標誌性產品是自研的電動垂直起降航空器「AE200」。（圖片來源：視覺中國）

四川成都是著名軍工產業名城，尤其在航空工業領域，是中國少數具備完整自主生產能力的地方，令它在推動低空經濟發展時，得享載人飛行器產業基礎深厚的優勢。依托成都飛機工業集團等軍工企業，成都已聚集超過500間低空經濟相關企業、超過1,500間無人機運營企業。其中工業無人機運營企業佔比顯着，出口量全國第一，大中型固定翼無人機市佔率亦全國第一。

例如「沃飛長空」是四川低空經濟的「生招牌」之一，自研的「AE200」電動垂直起降飛行器(eVTOL)，已於2024年10月完成公開演示飛行，在適航取證、場景應用等方面取得突破。

作為全國其中一個eVTOL試點城市，成都在2025年出台「低空經濟14條」，圍繞低空基礎設施建設、飛行服務監管能力提升、低空應用場景拓展、低空產業支撐四個方面給予政策支持。例如鼓勵開展低空載人商業化運營，對取得航線審批並實現商業化運營的企業，給予一次性補貼，年度最高500萬元，並對乘客按航線距離給予票價補貼。

低空經濟知多點｜合肥：低空經濟科研高地

合肥的低空經濟企業大多聚集在高新區，是當地主要低空經濟相關產業園之一。（圖片來源：視覺中國）

安徽合肥的低空經濟發展情況同樣值得注目，當地透過支持關鍵技術研發及轉化，發展勢頭迅猛。為鼓勵低空經濟關鍵技術研發及轉化，合肥除支持企業、高校院所加強對航空材料、電池等關鍵技術研發及應用，對於新引進的低空經濟新型研發機構，更會給予每年最高2,000萬元、累計不超過1億元經費支持。

另一方面，合肥擁有北京航空航天大學合肥創新研究院、深空探測實驗室、江淮前沿技術協同創新中心等數十間新型研發機構，亦有國際先進技術應用推進中心（合肥）的低空經濟電池能源、飛控系統、適航服務三大研究院。事實上，合肥已集聚了億航智能、零重力等百多間低空經濟高科技企業，擁有完整的智能製造產業集群，在供應鏈層面為推動低空經濟發展提供支持和幫助。