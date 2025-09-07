辛芷蕾人生坎坷憑《繁花》《如懿傳》爆紅　曾被封王家衛最醜女主

辛芷蕾憑藉在電影《日掛中天》中的精彩表現榮獲第82屆威尼斯國際電影最佳女演員獎，成為繼鞏俐、葉德嫻後華人影史上第三位威尼斯影后。



辛芷蕾2018年時以電視劇《如懿傳》爆紅，在2023年又以電視劇《繁花》李李一角再攀演藝巔峰，不過她的人生其實絕不容易，甚至曾因為「包包面」與厚唇而被封為「王家衞最醜女主角」。



辛芷蕾在清宮劇《如懿傳》飾演嘉貴妃一角。（微博圖片）

辛芷蕾的演藝之路絕非一帆風順。（VCG）

辛芷蕾。（辛芷蕾微博圖片）

據媒體報道，辛芷蕾畢業於中央戲劇學院，她的成長經歷絕非一帆風順，在她就讀大學時，父親因病癱瘓在床，經常需要打針吃藥，並要花很多錢，而母親則要照料父親，所以辛芷蕾無疑成為家中的支柱，很早便外出工作賺錢，並且需要照顧父母和弟妹。

辛芷蕾2011年憑藉劇集《畫皮》中「素素」一角出道，其後多是做配角，2017年在張震、楊冪主演的電影《繡春刀Ⅱ：修羅戰場》飾演「丁白纓」，但也未有太大迴響。直到清宮劇《如懿傳》的播出，她才廣為人知，形象深植人心，足足用了9年時間。

《繁花》啟播前，內地觀眾經常針對辛芷蕾的外貌，認為她「包包面」與厚唇，何以成為女主角。（視覺中國）

辛芷蕾在《繁花》裡，每一個鏡頭也捉緊觀眾的目光。（辛芷蕾微博圖片）

《繁花》播出前，辛芷蕾曾被認為是「王家衞最醜女主角」。（《繁花》劇集劇照）

曾被封「王家衞最醜女主角」

辛芷蕾在2023年又以王家衞執導的電視劇《繁花》李李一角再攀演藝巔峰。但是在《繁花》播出前，辛芷蕾一直被外界針對她的「包包面」與厚唇，批評其顏值何以成為王家衞作品的女主角。

不少觀眾更以王家衞電影歷任女主角的顏值作比較，認為辛芷蕾比不上張曼玉、劉嘉玲、林青霞、王菲、李嘉欣及章子怡等獨具美態的頂尖女主角，甚至指她是「王家衞最醜女主角」。

辛芷蕾於《繁花》裡飾演高貴豔麗的李李。（《繁花》微博圖片）

辛芷蕾於《繁花》劇情中，幾乎每一套晚裝造型均會露出玉背，低調展示性感。（《繁花》劇集劇照）

然而隨《繁花》啟播後，不少觀眾一改針對辛芷蕾的負面評價。在王家衞近乎無懈可擊的鏡頭與燈光下，辛芷蕾的「包包面」與厚唇，竟變成立體感與精緻度十足的五官與性感象徵，每個鏡頭也捉緊觀眾的目光。

曾發文自曝小時候曾遭「輕微猥褻」

在2023年，辛芷蕾發文自曝小時候曾遭「輕微猥褻」。她雖未講述被猥褻過程，但透露事件對她的影響，「我用之後的二十多年來治愈自己，我的大腦甚至會主動刪除那部分可怕的記憶。」

2025年9月6日，意大利威尼斯，中國女演員辛芷蕾憑《日掛中天》在第82屆威尼斯國際電影節上榮獲最佳女演員獎。（Reuters）

辛芷蕾發表獲獎感言時稱：「十幾年前我吹過一個牛，說要站在世界舞台上，我要做一個國際巨星，那時候遭到很多嘲笑，但是你看我今天終於站在這兒了，和世界各地頂級女演員們同台，我站在台上！所有的女孩，有夢想就大膽去做！」

根據新華社，《日掛中天》由蔡尚君執導，辛芷蕾與張頌文、馮紹峰等聯袂出演。影片講述一對昔日戀人分別多年後在南方小城重逢，卻被命運裹挾最終走向悲劇的故事。影片拍攝地覆蓋廣東省多座城市，展現獨特的嶺南文化風貌。

意大利威尼斯國際電影節創立於1932年，與法國康城國際電影節、德國柏林國際電影節並稱為歐洲三大國際電影節。

點擊下圖睇辛芷蕾私下穿搭：