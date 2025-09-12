一針一線編織夢想　青年毛織設計師大賽2025圓滿舉行推動創意落地

由毛織創新及設計協會（KIDS）、香港毛織出口廠商會（HKKEMA）及香港羊毛化纖針織業廠商會（HKWSKMA）合辦，香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDAHK）主要贊助的「青年毛織設計師大賽2025」，9月5日晚於香港會議展覽中心「CENTRESTAGE 2025」THE STAGE主舞台圓滿舉行決賽時裝匯演。十位來自香港、深圳及珠海的決賽入圍設計師，以「編織夢想·連繫生活」為主題，運用創意針織技藝，將生活感悟轉化為一系列極具個人特色的時裝作品，為現場觀眾帶來一場震撼視覺的針織時尚盛宴。



「青年毛織設計師大賽2025」圓滿舉行，冠、亞、季軍得獎者、評委及主要嘉賓大合照。

推動創意走進生活 連結針織未來

毛織創新及設計協會主席許彼得Peter Hui於歡迎辭中表示，本屆設計大賽自4月啟動海選，6月中誕生十強選手，其後於6月至8月期間舉辦三場工作坊。他特別強調，十位設計師在兼顧全職或兼職工作的同時，需積極與廠家溝通生產作品，應對媒體訪問及產品目錄拍攝，充分展現年輕設計師的活力與熱誠。他並指出，比賽以「編織夢想，連繫生活」為理念和口號，旨在突破傳統設計比賽局限，要求設計師除創作天橋作品外，亦需設計四款商業作品，推動創意與市場實踐相結合。

毛織創新及設計協會主席許彼得致歡迎辭

決賽時裝匯演評判包括毛織創新及設計協會主席許彼得、毛織創新及設計協會副主席姜炳蘇、香港羊毛化纖針織業廠商會副會長方淑君、香港時裝設計師協會副主席馬偉明、Max Mara集團旗下品牌亞洲零售業務總經理Serena Iolanda Romoli、Natacha Van Collection 創辦人及設計師Natacha Van及ELLE香港總編輯溫麗雲。

三強脫穎而出 針織創意驚艷全場

「青年毛織設計師大賽2025」冠軍殊榮由邢鈞城奪得，亞軍得獎者是徐露露，季軍得獎者是張浩然。除了獎金和獎座之外，大會更特別為三位獲獎者安排韓國首爾考察之旅。

「青年毛織設計師大賽2025」冠軍得獎者邢鈞城表示，能夠獲獎有賴於生產贊助的大力支持，並強調「他們不僅提供了許多寶貴的專業意見，讓我在實現設計概念的同時，也能兼顧產品的性價比，製作出符合預期的高質量產品。」

他的得獎作品《TACT-KNIT A/W 2026軍織小隊》以高密度針織、結構化紋路與功能性纖維，結合軍事輪廓，打造適應極端環境的未來部隊服裝，剛柔並濟。

「青年毛織設計師大賽2025」冠軍得獎者邢鈞城，作品《 TACT-KNIT A/W 2026軍織小隊》

亞軍得獎者徐露露感謝香港政府及毛織行業前輩的認可，獲獎令其深受鼓舞，未來希望進一步學習珠寶與紡織等相關行業的技術，融合創新，繼續在針織設計中發揮創造力。

她的得獎作品《身體‧空間‧感知》將自然感官體驗轉化為針織結構，以材質與工藝實現可穿戴的環境互動。

「青年毛織設計師大賽2025」亞軍得獎者徐露露，作品《身體‧空間‧感知 》

季軍得獎者張浩然表示驚喜，他指出本次比賽的設計師均具實力與獨特強項，獲得獎項是對自身努力的肯定，也讓他更堅定時裝設計之路。

他的得獎作品《CHAMPION5**》融合學院與運動風，以設計語言讚頌學子如運動員般的拼搏精神，每個人都是自己的冠軍。

「青年毛織設計師大賽2025」季軍得獎者張浩然，作品《CHAMPION5**》

決賽時裝匯演由藝人關楓馨Fabienne擔任司儀，到場觀賞匯演的名人及藝人包括蔡加敏、向海嵐、黃長興、李思林、李秋林、關禮傑及鄭紫欣(一飯封神-化學系靚廚)等。決賽吸引到超過600名觀眾入場觀看，一眾業界人士、時尚KOL及媒體到場共同見證新一代針織設計力量的誕生。

出席的名人及藝人包括：(由左至右)關禮傑及太太、李秋林、李思林、Lily Pang、蔡加敏、Eddie Tam、黃長興、向海嵐及鄭紫欣。

「青年毛織設計師大賽2025」冠軍邢鈞城來自香港，是一名時裝設計師，2021年畢業於昆士蘭科技大學時裝設計專業。他擅長立體剪裁和創新設計語言，喜歡從自然界的形態與細節中汲取靈感，將這些元素融入服裝中，創造出結構獨特、充滿個性的作品。對他而言，設計不僅是製作服裝，更是講述故事與表達自我的方式。

作為 NEVIDEBLA 的創始人兼設計總監，他專注於中性風設計，致力於將多元文化融合與細節美學結合，通過不對稱剪裁、解構設計和環保材料，為穿著者提供既實用又充滿創意的選擇。他希望每一件作品都能成為探索自我與表達態度的媒介，展現對時尚與創新的熱情。

本系列以針織為核心，將其柔韌性與軍事服飾的剛硬輪廓結合，構建一個充滿故事性的軍事服飾系列既可應對不同的環境。整體設計以針織材質為主要載體，打造一支適應多地形、極端環境的虛構軍事部隊。傳統針織以柔軟、貼合性著稱，本系列通過高密度針數、結構化紋路與功能性纖維，改變針織的用途，使其成為軍事服飾的核心材料。

本系列靈感來自一支虛構的未來軍事部隊，結合自然界的生物適應機制與高科技針織技術，為不同兵種設計針對性的服裝，實現功能性與美學的完美融合。每件設計圍繞兵種角色的特殊需求，運用創新的編織紋路與材質結構，模擬自然界的隱蔽機制，同時注入軍事科技細節，展現剛柔並濟的視覺效果。

「青年毛織設計師大賽2025」亞軍是現於香港理工大學專修針織設計的徐露露，她的創作實踐聚焦於將創新針織工藝轉化為具有實驗性的時裝表達。她深入探索各類紗線包括彈力線、蠶絲、羊毛之間的針織工藝及視覺組合的特性與表現，將其運用在服裝設計上以表達她的主題。

透過在自然環境中進行跪姿實驗，徐露露沉浸在空間感知中，記錄多重感官體驗——微風的輕撫、空氣中瀰漫的海鹽味、洶湧的海浪、膝蓋下的崎嶇岩石以及飛濺的水滴。這些收集到的身體感知隨後被轉化為創新的紡織品設計，針織結構透過材料選擇和精湛的工藝，將環境互動物理化，創造出可穿戴的空間感知表達。

「青年毛織設計師大賽2025」季軍張浩然畢業於香港知專設計學院。天性樂觀的他擅長將孩童般的純真趣味融入設計，用繽紛紗線編織出絢麗的內心世界，透過時裝傳遞快樂基因與正向能量。對他而言，針織不僅是工藝，更是溫暖人情的載體。這份感悟源自童年記憶——母親總是用棒針和毛線編織毛衣，將對孩子的愛意與祝福一針一線織進溫暖的織物裡。如今他希望透過自己的針織設計，將這份獨特的人情味永遠保存。

「CHAMPION5**」的創作靈感源自圖書館裡徹夜苦讀的學子身影。在他眼中，堆疊的書本與徹夜的燈光，恰似運動員汗浸的訓練場——知識的累積與體能的淬鍊，本質皆是向巔峰發起的衝刺。於是，他巧妙融合學院風與運動元素，以充滿玩味的設計語言，將這群「學界運動員」的拼搏精神具象化，打造出獨具特色的時尚詮釋。「CHAMPION5**」不僅是時裝系列，更是張浩然對當代青年奮鬥精神的禮讚。在這個特別的「知識奧運會」上，每個為夢想拼搏的人都是自己的冠軍。