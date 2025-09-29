北京傍晚驚現七彩祥雲　變幻絢麗宛如神跡　氣象專家揭為｢火箭雲｣

9月29日傍晚，北京、河北等地天空罕見出現七彩祥雲後，又出現絢麗的夜光雲，有如「玉如意」，許多市民抬頭仰望時驚呼「神奇」，並在社交平台上瘋傳現場照片。



傍晚天還亮時，北京上空出現七彩祥雲，天色漸漸暗下後，天空雲層逐漸變成拖著尾翼的絢彩雲。從網民拍攝的畫面可見，在北京不同的地方天空中的景象也各有不同。有的天空中出現一道明亮光線，有的則呈現漸漸擴散的形狀，甚至形成螺旋上升的光雲。有人直呼「太神奇了！」，也有人好奇這究竟是雲層、晚霞，還是「某種神力」造成的景象。

據《北京日報》報道，氣象專家解釋，這一奇觀並非自然雲層，而是「火箭雲」（又稱夜光雲）。這種火箭雲由火箭尾氣所形成，雲層高度極高，往往在大氣平流層以上，當夜幕低垂時，低空已經昏暗，高空仍能被夕陽或殘照照亮，因此使得「火箭雲」在暗色天空背景下格外顯眼壯觀，甚至在很大範圍的地區都能同時看到。

今日正逢太原衛星發射中心成功發射運載火箭。據央視軍事報道，北京時間2025年9月29日11時00分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將試驗三十號衛星01、02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於對地觀測技術試驗驗證。此次任務是長征系列運載火箭的第598次飛行。