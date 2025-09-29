深圳傳奇郵輪明華輪煥新　上演中國首部原創沉浸肢體劇｢交易人生｣

歷經1000天休整改造，承載深圳改革開放記憶的傳奇地標——海上世界明華輪，正式宣布將於2025年金秋煥新啟幕。



明華輪煥新後推出的重磅國際原創沉浸式肢體劇是由招商蛇口出品，攜手英國頂級劇團「壁虎劇團」藝術總監Amit Lahav，共同製作的沉浸式肢體劇《交易人生》，即將在2025年10月1日開啟對外首演，目前該劇十一國慶長假期間的演出門票銷售已完成90%。



明華輪實景圖。

《交易人生》海報。

從豪華郵輪到改革地標

明華輪原名Acerville（昂塞維爾號），1962年由法國總統戴高樂為其剪綵下水，作為專用豪華郵輪。明華輪曾先後投入中國-坦桑尼亞航線、協助莫桑比克獨立建國、前往越南撤僑、前往柬埔寨接送國家工作人員等。1979年，中日友好代表團乘坐明華輪前往日本，成為中日友好使船。

明華輪全船

1983年，明華輪停泊深圳蛇口，作為外商、港商來深投資發展的住宿和接待場所。1984年1月，鄧小平登上明華輪並為其題詞「海上世界」，明華輪從此成為深圳的地標，也成為改革開放的歷史見證。

40餘年來，明華輪見證了深圳從漁村到國際化都市的蛻變，但隨着城市功能迭代難以滿足當代需求。2023年初，明華輪啟動改造升級。

全新內核：國際頂尖團隊原創力作，填補大灣區演藝市場空白

此次改造升級後的明華輪，最大的亮點和特色即結合船艙空間量身定製的中國首部原創沉浸式肢體劇《交易人生》。這部作品由英國國寶級藝術家Amit Lahav攜國際頂尖團隊製作，歷時1000天跨國打磨，篩選出12個國家的36名頂級表演藝術家合力完成。這部為明華輪量身定製的作品，填補了大灣區演出市場上國際製作、原創製作類的空白，打造深圳城市地標、大灣區文旅標杆項目。

《交易人生》劇照。

明華輪改造後效果圖。

源於經典：追求真愛與理想是人類永恆的價值觀

《交易人生》創作靈感源於歌德的《浮士德》和果戈里的《外套》，取材自西方經典文學，但價值觀與當下的社會環境共通，探索人生意義和社會理想，以及對愛與理想的追逐。

《交易人生》劇照。

故事設定在職場背景中，男主人公馬塞爾貧窮而善良，他愛上了美麗的女同事，並試圖一次次努力來證明他的能力，但在殘酷的競爭與現實面前敗下陣來，一念之差使他用自己的靈魂向魔鬼交換了一件象徵着權力、財富和成功的華美的「外套」 。在獲得了短暫的巔峰體驗過後，馬塞爾交出靈魂，並領悟到了人生的真諦。

沉浸體驗：感受戲劇張力

據介紹，以 Amit Lahav為核心的壁虎劇團擅長摒棄語言、純粹依靠身體敘事的前衛美學著稱，這種編排讓不同文化背景的觀眾都能得到情感共鳴。《交易人生》採用的是樂手現場演奏，樂手既是劇中的角色，又要穿梭在觀眾之中，還要和表演者、觀眾互動，這種表演形式在業內尚屬首例。

《交易人生》劇照。

在劇情設計上，故事採用了一條主線、多條支線的組合式劇情，不設固定坐席，觀眾在跟隨演員的行進式觀演的過程中，還可以自主選擇不同的劇情體驗。在場景方面，創作團隊精心設計了8個場景，每個場景又有若干個獨立空間，講述隱藏故事。

《交易人生》劇照。

《交易人生》劇照。

導演分享：準備好迎接你一生中最非凡的體驗

當被問及如何讓來自12個國家的36名演員超越語言障礙時，導演Amit Lahav分享了他們獨特的訓練方式。「我們有一套獨特且具體的演員訓練方式，核心在於呼吸、情感和連接，而非基於語言。這種訓練的本質是尋求真實的人類共鳴。正是因為演員來自12個不同國家，多元文化背景反而讓這部劇的世界更加豐富、美麗和複雜。」

對於第一次體驗沉浸式肢體劇的觀眾，主創們給出了有趣的建議。Amit Lahav給出了感性的指引：「深呼吸，準備好迎接你一生中最非凡的體驗。敞開心扉，就像即將墜入愛河一樣，然後邁步進入——這將是一段不可思議的旅程。」

明華輪船尾打卡點。

招商文化董事長尚鋼表示：「明華輪不是簡單的商業載體，而是城市精神的物質投射，我們希望它能成為承載市民美好生活的空間。」