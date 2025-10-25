誕生中國第一滴墨的地方！京城老字號一得閣推出「現打墨汁」爆紅

北京「琉璃廠」是著名的歷史文化街區。它位於西城區和平門附近，書肆林立，匯集了文房四寶、古玩字畫、石刻印章等眾多店鋪。一百多年前，中國第一滴液態墨汁就在這裡誕生。如今，墨汁產品玩出「新花樣」，現打墨汁為京城老字號帶來不少人氣。



北京西城區琉璃廠東街一得閣非遺博物館內，店員正在為顧客現打墨汁。（李嘉薇）

步入琉璃廠東街的一得閣非遺博物館，玻璃展櫃內陳列著銅墨盒、鎮尺等文房珍品，牆壁上的圖文描繪古法制墨流程。時常有遊客駐足，發出感嘆。其中，還有自幼使用一得閣墨汁練習書法的顧客來尋回憶。「就是這個味道。」一位北京市民從店員手中接過剛打出的新鮮墨汁聞了聞，滿意地說。

「這個現打墨汁，別的地還沒有。」一得閣店員邊說邊忙著為現打墨汁盒印上當天日期。這家京城老字號自2024年12月推出現打墨汁，便吸引不少遊客打卡體驗。19元（人民幣，下同）一小瓶、45元一大瓶的招牌雲頭艷墨汁，有人體驗後稱，這種打墨方式有小時候「打醬油」般的儀式感。

中國用墨的歷史，可追溯到先秦時期。到魏晉時期，發展出漆煙與松煙製成的墨丸，後來逐漸演變為需要研磨的墨塊。傳統的用墨方法講究「塊而硯，硯而盒，盒而汁」，流程極為繁瑣。

圖為一得閣非遺博物館的現打墨汁。（中新社）

到了清朝同治年間，文人用墨方法有了新轉變。1865年，湖南湘鄉人謝崧岱進京趕考，深感研墨費時之苦。於是，他在古法制墨的基礎上，發明瞭可直接書寫的液態墨汁，並在「琉璃廠」創立了第一家墨汁店，名為「一得閣」。店名便來自於他親自題寫的楹聯「一藝足供天下用，得法多自古人書」。1884年，他將制墨過程寫成了《南學制墨札記》。

一瓶墨汁的誕生，僅原料就包含骨膠、艾草、冰糖等，還要經過配煙、配料、熬膠、攪拌、沈澱等工序，每一道都考驗制墨手藝。墨的品質也會受到節氣、地區的影響。因此，一得閣的每批墨都是「量身定制」。2014年，一得閣的墨汁製作技藝被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

近年來，不少京城老字號紛紛創新，一得閣也將墨汁玩出了「新花樣」。除了自帶果香、艾草香等的定制墨汁，還推出了中式風格的墨膏、香氛、護手霜、香包等文創衍生品，就連礦泉水也帶上了「文化味」。內地遊客何一平（化名）與女友瞭解制墨技藝後，不僅將幾瓶散髮縷縷淡香的墨汁作為留念，還不忘帶走一款名為「肚裡有墨水兒」的礦泉水，寓意喝完「腹有詩書」。

據介紹，一得閣不僅在上海、西安等內地城市開設門店，其生產的各類墨品還名揚海外，遠銷全球20多個國家。今年全球婦女峰會期間，斯洛伐克副總理兼經濟部長丹尼薩·薩科娃等人參觀博物館，對這一中國傳統制墨技藝，頻頻點頭稱讚。

如今，一得閣的墨香已飄出「琉璃廠」，其使用場景也不再局限於書齋案頭。這家京城老字號正以古老又年輕的方式，浸潤更多人的文化生活。