手機背後的小趣味！「背屏熱」爲何席捲內地年輕人？

「每次點亮手機背屏，看到偶像和自己對視的那一刻，真的很讓人心動！」「95後」用戶林桐（化名）在社交媒體平台曬出她的新手機，手機背部小屏幕（下稱「背屏」）中的動態壁紙正是她最喜歡的明星一點點靠近並看向鏡頭的畫面。對她而言，點亮那塊小屏幕，已成為一種日常儀式。



近期，手機背屏成為科技圈與社交媒體上的熱門話題。上月底，小米17 Pro系列推出「妙享背屏」，自上市以來銷售表現亮眼，成為新品的最大賣點。



Xiaomi 17 Pro的這塊小小的屏幕還能打遊戲！在購買額外的復古掌機保護殼後，使用藍牙連接，背屏即可化身成為遊戲機，不僅有跑酷、戰機、貪吃蛇這樣的經典遊戲，還有憤怒的小鳥2這樣的經典IP遊戲。（快科技）

海外知名爆料人此前發出的iPhone17系列渲染圖，同樣出現了背屏元素，引發外界猜測蘋果或將加入「雙屏」陣營。事實上，多年前也有內地手機品牌引入背屏設計，但市場反響平平，被不少業內人士視為「雞肋創新」。如今，這塊「小屏幕」，正在重新回到大眾視野。背屏不再只是輔助顯示區域，更被不少年輕人用作「自拍取景器」「情緒表達板」，甚至成為展示「社交身份」的符號。

在北京朝陽區的小米手機零售店，不少消費者專程前來體驗最新系列手機的背屏設計。工作人員介紹，該系列帶背屏的機型近期最為熱門，庫存較為緊俏。內地「雙十一」購物節期間，該手機在天貓「超級必買榜」3C數碼品類中位列第三，僅次於蘋果上月正式開售的兩款新機，其中小米17 Pro Max近30天銷量突破8萬件。

其實，背屏概念並非首次出現。早在2017年，魅族曾推出搭載背屏的PRO7，但因續航、重量與實用性等問題未能引起廣泛市場反響。此後數年，各品牌聚焦正面屏幕，背屏逐漸淡出主流視野。直至2021年，小米11 Ultra重新採用背屏設計；2025年小米17 Pro系列發佈後，這一設計再度引發討論。

小米17 Pro系列背屏新玩法被玩壞 網民惡搞P圖比官方還精彩！

社交媒體上的用戶互動也印證了這股「背屏熱」。在「背屏痛機」「背屏壁紙分享」等話題下，用戶不斷挖掘這塊小屏的創意潛力。有人在背屏中飼養「電子寵物」，指尖輕點就有熊貓、水豚等動物的AI形象在小屏中翻滾跳躍；也有人將跑酷、貪吃蛇、憤怒的小鳥等經典小遊戲搬上背屏，在狹長屏幕上回味復古樂趣；更有用戶將其用作「隨身備忘錄」，隨手記下外賣取件碼、航班信息、明日待辦，或是臨時閃現的靈感詞句，讓背屏成為一張隨時可見的「電子便利貼」。

除此之外，將偶像影片設為背屏動態壁紙，是社交媒體上最為流行的用法，不少用戶稱「背屏就是給追星人設計的吧！」大學生小沐將偶像在演唱會上的謝幕瞬間設為動態壁紙：畫面中，偶像緩緩走向台前，躬身致意後，對著鏡頭做出擁抱的動作。「每次點亮背屏，都像重現了那天他看向我們、擁抱我們的瞬間。」

在這些創意中，背屏已從單純的信息顯示界面，轉變為情緒、審美與日常趣味的延伸。「00後」設計專業學生阿萊說：「當手機正面越來越同質化，人們自然會尋找『第二塊表達空間』，背屏成為新的社交界面。」在她看來，背屏像是另一種「個性簽名」。

2025年10月20日，北京市朝陽區「小米之家」店內，小米17系列手機的「妙享背屏」吸引不少消費者前來體驗。（中新社）

在實用功能上，背屏拍照顯示尤其受到攝影愛好者青睞。攝影博主糖糖（化名）在測評中表示：「背屏能實時顯示取景畫面，可以直接看到拍攝效果，便於調整表情與動作。」不過，儘管背屏帶來新鮮感與便利，也有不少用戶反映，開啓背屏會明顯加快電量消耗。

小米集團合伙人盧偉冰日前透露，下一代手機將繼續沿用背屏設計，並計劃加大相關研發投入。與此同時，關於蘋果下一代iPhone是否會加入背屏設計，業界仍處於猜測階段，尚未得到官方確認。分析人士指出，若能將背屏與AI助手、智能家居等功能深度整合，其設計價值有望進一步提升，並可能成為行業關注的新方向。

手機背屏的走紅，反映出用戶對手機功能與審美的重新定義。在智能手機外觀趨同的當下，一塊小小的背屏為用戶提供了更多表達空間。林桐說，她每天都會為背屏換上新壁紙，「背屏讓人覺得，生活里又多了一點新鮮感。」