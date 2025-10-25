深圳宣布入秋！為1998年來最早　氣象專家解釋為何秋季越來越短？

據深圳天氣24日消息，根據深圳福田國家基本氣象站監測數據，深圳2025年10月20到24日五天滑動平均氣溫低於22℃（滿足五天滑動平均氣溫≤22℃的氣象入秋標準），五天中首個日平均氣溫≤22℃的日期為10月21日（21.3℃），即2025年深圳於10月21日入秋，較平均入秋日期（11月8日）偏早18天，為1998年以來最早。



預計未來幾天廣東大部分市縣以多雲天氣為主，氣溫緩慢回升，南部部分市縣偶有零星小雨，受冷空氣補充影響，廣東海面仍有6～7級陣風8級的東北風。有零星小雨，其餘大部市縣多雲間晴。

25日至26日，梅州和粵東市縣多雲間陰天，部分市縣有零星小雨，其餘大部市縣多雲間晴。氣溫繼續緩慢回升，最低氣溫：粵北市縣16～18℃，南部沿海市縣20～22℃，其餘市縣18～20℃。

27日，雷州半島、梅州和粵東市縣多雲間陰天，部分市縣有零星小雨，其餘大部市縣多雲間晴。最低氣溫：粵北市縣17～19℃，南部沿海市縣21～24℃，其餘市縣19～21℃。

廣州週末陽光會更多一點，早晚依然清涼。下週一有弱冷空氣，多雲，氣溫波動小。早間較涼，早上出門可適當加件薄外套。

今年秋冬的「換季大戲」還在進行中，預計今天起至27日，冷空氣將再次影響北方地區，帶來大風降溫天氣，屆時華北、東北、黃淮等地氣溫將下降4至6℃，局地降溫8℃以上。

為何感覺今年秋季很短？

深圳雖然入秋了，但南方部分地區的入秋進程可以說是「步履蹣跚」。截至10月22日，中國的秋季前沿已經抵達廣西中部、廣東中北部、福建南部一線。中國天氣網氣象分析師葉夢龍表示，由於今年秋分期間南方大部氣溫較常年偏高，換季基本陷入停滯。

截至10月7日秋分節氣結束時，多地入秋進程較常年推遲不少，特別是江南一帶。不過，寒露期間，受較強冷空氣南下影響，南方多地入秋迅速追趕進度，截至22日寒露節氣結束時，秋季前沿已經與常年同期基本持平。

秋天不僅來得晚，長度也在逐步縮短。據悉，相比於1961至1990年，1991至2020年我國多地平均秋季日數明顯「縮水」。

為何多地秋季姍姍來遲、秋日縮短？葉夢龍表示，在全球氣候變暖的大背景下，多地入秋時間推遲，而入冬時間則相對變化不大，因此導致夏季持續時間相對延長，秋季持續時間變短。這一變化也正在改變我們的生活方式和生態環境。