趣Share大灣區｜港商探館廣交會　低空經濟成跨境合作「搶手貨」

第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱「廣交會」）低空經濟展區人氣火爆，eVTOL（電動垂直起降飛行器）、無人機等產品不僅吸引全球採購商，更成為眾多港商的關注焦點。17日，粵港澳大灣區供應鏈商會主席伍振宙現場表示，正積極推動粵港合作共同開拓國際市場。



「巡檢範圍是多少？」「能滿足全自動化運行嗎？」「我想看一下智慧文旅的應用案例。」上午10時，廣交會展館D區無人機攤位前圍滿了前來諮詢的採購商，「這就是中國智造的吸引力，小小的一台無人機借助廣交會的平台，也能飛向世界各地。」伍振宙在廣交會現場接受South記者專訪時表示，本屆廣交會有不少外國客商很關心中國的無人機業務發展，對我國的低空經濟相關產業很感興趣。「諮詢低空經濟設施的外商數量比上一屆增加了約30%，這表明了國際市場對中國低空技術的認可。」他說。

記者在現場發現，除了傳統的空中物流運輸、載人飛行外，更多採購商將目光投向無人機的日常應用場景。雲聖智能展區負責人譚夏夏告訴South記者，隨著技術不斷完善，無人機已經廣泛運用在電力、新能源、消防應急、低空城市治理等多個領域，她說：「配置了能量補給站的無人機，可以從機場裏實現起飛以及精準降落，返回後可以自動更換電池，目前在國內已經有20多個省份部署了我們的產品。」

香港在低空經濟領域近期也動作頻頻。今年3月，香港特區政府共收到72個「監管沙盒」試點項目申請，其中38個項目獲批。首批獲批項目涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等多個領域及不同應用場景。

香港特區政府財政司副司長黃偉綸在10月的國際低空經濟高峰會上透露，首批38個試點項目已有17個落地，預計到10月底，最多再增加11個項目進入試驗階段。下一步，香港將聚焦複雜度更高的應用場景，包括香港和內地合適航點的跨境航線、低空載人飛行器等。

伍振宙認為，香港沒有外匯管制，為跨境人民幣業務提供了廣闊發展空間，貿易與服務結算更加便利。同時，香港熟悉中西方的兩大法律體系與仲裁機制，擁有成熟的銀行結算系統，能更好地幫助內地低空經濟與國際接軌。他說：「隨著低空經濟技術的成熟和應用場景的不斷拓展，這一新興產業展現出巨大潛力。低空經濟有望像立體道路交通一樣繁榮，在未來城市管理、應急救援等業務中發揮重要作用。即將舉辦的十五運會也將成為低空技術應用的重要場景。」

