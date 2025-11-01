畹町橋的港僑印記：史料中的烽火聯結與邊貿傳承

雲南畹町中緬邊境的老橋，石欄上的歲月刻痕裡，藏著香港與滇西跨越八十餘年的血脈羈絆。從抗戰時期滇緬公路上的粵語口號，到和平年代跨境貿易中的港式商風，每一段歷史都有權威史料佐證，每一個印記都見證著兩地無法割裂的聯繫。由中共雲南省委宣傳部、香港新聞工作者聯會共同組織的「重走滇緬公路」主題採訪活動特別來到畹町橋感受這份跨越時空的連接。



南洋華工抗戰紀念碑。

南僑機工紀念館的核心展區，一張1939年由「南洋華僑籌賑祖國難民總會」出具的《回國服務團第三批機工名冊》靜靜陳列，「籍貫」欄中「香港」二字格外醒目。據紀念館館藏的《南僑機工檔案彙編·香港籍分冊》記載，整個抗戰期間，登記在冊的香港籍南僑機工共112人，佔3200名機工總數的3.5%。

這些香港青年的赴滇歷程，被當時的媒體與官方史料詳細記錄。1938年10月12日，香港《華商報》第三版以《港僑赴滇服務記》為題，跟蹤報道首批23名香港機工的送別場景：「中環僑社前日送別23名青年，其中14人為香港本地車行技工，持英國殖民政府頒發的駕照，將經仰光轉赴畹町。」而滇緬公路管理處1940年第7期《機工服務月報》則提到，畹町修車工段有「港籍機工7人，以粵語教授本地學徒，效率較國語教學高兩成」，這份史料現存檔於雲南省檔案館交通史專題庫。

戰火中，香港機工用生命書寫忠誠。1942年6月的《遠征軍戰報·滇緬篇》記載了香港機工陳福明的事跡：「港籍機工陳君，於畹町橋被炸後，仍駕駛卡車搶運傷兵，遭日機轟炸犧牲，其遺落的工具袋內，有香港上環『廣興修車行』的工牌。」如今，這個刻著粵語「精工補胎」字樣的工牌，仍陳列在南僑機工紀念館中，成為那段烽火歲月的珍貴見證。1945年9月3日，香港《華僑日報》第一版發表社論《滇緬路上的港僑英魂》，表彰香港籍南僑機工的貢獻，提及多名犧牲機工的姓名及事跡，稱他們「是香港的驕傲」。

南僑機工紀念館《2023年訪客登記及尋根記錄》顯示，當年共有19名香港籍機工後裔前來尋根，他們在名冊中尋找親屬信息，在畹町橋邊緬懷先輩。

抗戰勝利後，部分香港機工選擇留居畹町，投身邊貿事業。《德宏州僑務志》1998年版明確記載，有21名香港籍機工留居畹町，從事玉石、茶葉等貿易，書中詳細記錄了他們的姓名及經營領域。

1956年中緬邊民聯歡大會期間，留滇港僑張錦棠牽頭組織「香港商戶代表團」參與交流，這段歷史被收錄於《中緬友好紀念館史料集·1956年邊貿交流名錄》中。史料明確標註：「港商張錦棠，主營茶葉包裝，祖籍香港新界」，他帶來的港式包裝技術，讓雲南普洱茶首次以「紙盒精裝」的形式經香港轉銷至東南亞，開啟了兩地貿易合作的新篇章。

如今的畹町口岸，香港與西南邊疆的貿易往來依舊緊密。瑞麗海關2024年發布的《跨境物流統計簡報》顯示，「畹町—香港」冷鏈線路年運輸量超1.2萬噸，其中雲南小粒咖啡佔比達37%，而這些咖啡的烘焙技術，正是1980年代香港商人傳入雲南的。

從名冊上的籍貫記錄到工牌上的粵語標識，從邊貿檔案中的商業往來到當代物流數據的緊密聯結，畹町橋不僅是中緬邊境的地理地標，更是香港與祖國西南血脈相連的歷史見證。