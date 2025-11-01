全運會公路單車賽跨越粵港澳　三地通關點算好？

第十五屆全運會即將舉行，說到今屆的焦點賽事，一定要數在11月8日舉行的公路自行車（單車）男子個人賽，因為它是今屆運會唯一跨越粵港澳三地的比賽項目，將有25支隊伍、共104名選手參戰。他們當日會由珠海出發，經港珠澳大橋進入澳門及香港賽區，最後返回珠海的終點衝刺，全長231.8公里。市民可以在香港迪士尼樂園外的公眾觀賞區欣賞賽事，為健兒打氣。



全運會史上首個跨境單車項目 港隊派9人出戰

由廣東省、香港及澳門共同承辦的第十五屆全運會將會在11月9日正式開幕。不過在開幕禮前一日，今屆運會的標誌性項目──公路單車男子個人賽已率先舉行。

今屆公路單車男子個人賽是全運會史上首個跨境單車項目，創出「一賽跨三境」的先河。賽道以港珠澳大橋串聯粵港澳三地，屆時預計有25支隊伍、共104名選手參賽，包括9名港隊運動員。

11月8日舉行的第十五屆全運會公路單車個人賽，全長231.8公里的賽道橫越粵港澳三地，其中珠海段長160.7公里、澳門段長13.5公里，而香港段則長約55.8公里。（珠海特區報/當代中國授權）

全運會公路單車一賽跨越粵港澳 香港段作賽1.5小時

全長約231.8公里的賽道會以珠海市博物館為起點，隨後進入澳門賽區，途經澳門大橋、氹仔北安碼頭等地，再經港珠澳大橋前往香港。

香港段賽道長約55.8公里，車手會經由香港口岸人工島，踩往北大嶼山公路和竹篙灣公路，進入香港迪士尼樂園度假區，然後折返珠海的終點。比賽於當日早上9點展開，官方預計車隊會在早上約10時20分進入香港賽區，並在香港段作賽約1.5小時。

屆時公路單車賽的健兒踩入香港迪士尼樂園度假區後，便會折返珠海的終點。（政府新聞處/當代中國授權）

香港迪士尼樂園外幻想道設觀賞區 可容數百人

為了方便市民觀賞公路單車賽，香港迪士尼樂園度假區以外的幻想道行人路，將會設立「公眾觀賞區」，約可容納數百名觀眾，市民可近距離觀賞比賽，為運動員加油。警方會視乎現場情況，適時實施人流管制措施。

由於北大嶼山公路的賽道將實施臨時交通管制，有興趣到香港迪士尼樂園度假區外幻想道觀賞賽事的市民，建議盡量乘搭港鐵到迪士尼站，再步行前往指定公眾觀賞區。（政府新聞處/當代中國授權）

事前核實身份 閉環作賽 方便通關 戴全球定位手環

公路單車男子個人賽事橫越三地，意味運動員在比賽期間，需要先後6次通過港珠澳大橋口岸，到底他們怎樣爭分奪秒，把握時間通關？

香港入境處處長郭俊峯接受訪問時表示，賽事會採取「前置通關查驗+閉環管理」模式。賽事委員會在事前會收集及核實相關人員的身份資料，交予內地邊檢及入境處審批，形成互認的入境「白名單」。而在賽事期間，運動員會戴上全球定位系統手環，及安裝無線射頻識別系統設備；賽道設有直播監控及無人機視察，全程監察相關人員。

而珠海市文化廣電旅遊體育局副局長、十五運會和殘特奧會珠海賽區執委會辦公室副主任袁熊則向媒體表示，執委會將為每一位參賽運動員、每一輛物資車輛綁定相應的磁片，磁片中搭載對應的信息數據，當運動員和車輛即將通過關口時，信息就能第一時間被讀取，並傳輸到後台，實現零延時、零等待、不踩剎車的「無感通關」體驗。

去年11月舉行的2024粵港澳公路自行車賽，同時是第十五屆全運會公路單車的測試賽，當時已就路線、通關、安保、交通管制、醫療、應急救援等各方面作測試，整體運作暢順。（政府新聞處/當代中國授權）

公路單車賽期間 港珠澳大橋禁止所有車輛使用

全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，今次的公路單車男子個人賽充分展示粵港澳三地共同承辦的特色，每個細節都需要三地政府的共同籌劃和密切配合，相信這種跨地域的合作模式，將有助推動粵港澳大灣區文體旅融合發展。

為配合全運會公路單車男子個人賽舉行，在11月8日賽事當日，港珠澳大橋西行香港往珠海/澳門方向，以及東行珠海/澳門往香港方向，分別會在上午7時30分及9時起實施臨時管控，期間所有車輛禁止使用港珠澳大橋，預計當日下午12時30分後恢復正常運作。

若旅客或車輛要在臨時管控措施前離港前往珠海或澳門，必須於早上6時30分前抵達港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓或出境車輛通關廣場，以便辦理離境及通關手續。

至於公路單車女子個人賽將於11月9日舉行，比賽路線主要涉及珠海市內，不影響港珠澳大橋及口岸通關服務。

今屆全運會的公路單車男子個人賽，透過港珠澳大橋串連粵港澳三地，11月8日要前往珠海或澳門的市民，要留意交通安排。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

