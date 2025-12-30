歌聲魅影孤星淚主角JOJ來華　談音樂劇何以成東西文化交流橋樑

英國倫敦西區殿堂級音樂劇演員約翰·歐文-瓊斯（John Owen-Jones），26歲時成為史上最年輕的長期飾演《孤星淚》（Les Misérables）主角「尚萬強」（Jean Valjean）的演員，並在《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）中飾演「魅影」（Phantom）一角超2000場。



2026年1月，他將攜全新打造的音樂會《揭開面具》（Unmasked）到中國巡演。約翰·歐文-瓊斯接受了中新社「東西問」專訪，講述如何以音樂劇架起東西方文化融通橋樑。

（現將訪談實錄摘要如下：）

約翰·歐文-瓊斯在《歌聲魅影》中飾演「魅影」一角超2000場：

中新社記者：音樂劇為何能突破語言與地域壁壘，成為東西文化交流的獨特橋樑？

約翰·歐文-瓊斯：音樂是世界通用的語言，講故事亦然。儘管音樂劇作為一種藝術形式誕生於西方（尤其是英國與美國），但它的根源卻與世界上許多古老文化的藝術傳統相互呼應。每個國家都有自己獨特的敘事方式與音樂表達，而音樂劇之所以能連接不同文化，正因為它從不拘泥於某種固定模式，總是保持開放，吸納多種講故事的方式。

以法國為例：雖然法國並沒有深厚的音樂劇傳統，卻擁有豐富的戲劇、舞蹈與歌劇藝術。正是在這樣的背景下，法國的藝術家將本國傳統藝術與美國音樂劇相結合，並與英國製作人合作，才創造出《孤星淚》這樣偉大的作品。

這種跨文化的合作，如今也正在中國發生。我相信，只是時間問題，中國的創作者會找到屬於自己的音樂與故事，創作出下一個《漢密爾頓》（Hamilton）《魔法壞女巫》（Wicked）或《歌聲魅影》。音樂劇的未來，正藴藏在這種融合與合作之中。

中新社記者：自首次赴華演出至今，你感受到中國觀眾對西方音樂劇的認知發生了哪些變化？這種變化是否印證了音樂劇的跨文化感染力？

約翰·歐文-瓊斯：這些年，我的確感受到中國觀眾對西方音樂劇懷有熱情，而且這一熱情似乎持續增長。我在中國遇到的觀眾都特別着迷於音樂劇。更令人興奮的是，中國觀眾還有大量優秀的西方音樂劇尚未觀賞。

與此同時，我也看到了越來越多中國原創劇作的出現。例如我的朋友——演員李彤，她一直積極投入各種中國原創項目，每次看到她所參與的作品，我都被那種多樣性與創意驚喜到。

對我們演員而言，這樣的環境同樣令人振奮，因為我們能在不同的文化背景下，用全新的方式向全新的觀眾講故事。

中新社記者：此次音樂劇用中國民樂改編《歌聲魅影》等西方經典選段，還邀請中國音樂劇演員合作，這種形式將怎樣促成文化共鳴？

約翰·歐文-瓊斯：在為我的新專輯《航海家》（Voyager）研究不同音樂時，我在網絡平台上偶然聽到一首由中國藝術家用傳統民族樂器演奏的《歌聲魅影》器樂版。這讓我深受啟發，不禁設想：若是保留這樣的編曲，再融入英語與中文雙語人聲會怎樣？我始終在尋找新穎動人的敘事方式，而這次似乎正是將兩種迥異音樂文化融合的絕佳契機，能將前人未曾結合的元素交織成跨越文化界限的全新創作，這讓我激動不已。

中新社記者：你曾演繹的「尚萬強」「魅影」等角色，承載着西方的歷史語境與人性思考，卻能讓中國觀眾產生情感共鳴。在表演中，你會如何調整表達，讓西方角色更易被東方受眾理解和共情？

約翰·歐文-瓊斯：說實話，我完全不會刻意調整自己的表演。我所能做的，就是儘可能以最真實、最能引發共鳴的方式去講述故事，從而在情感層面與觀眾建立聯結。但願他們在我的演繹中，能找到觸動心絃的真實瞬間，併為之感動。

中新社記者：中西音樂劇在創作邏輯、藝術形式上存在差異，你認為實現有效融通的核心是「保留本土特色」還是「尋求共性表達」？如何平衡二者？

約翰·歐文-瓊斯：我認為，尋求共性並尊重差異，是與不同文化背景者建立聯結的唯一途徑。無論我們來自何方，同為人類，我們總有着相似的生命體驗。當兩種不同的音樂文化碰撞時，關鍵在於讓它們在碰撞中形成某種和諧，並通過這種和諧在敘事中找到能引起全球觀眾共鳴的主題。只要故事藴含恰當主題，跨文化共鳴便水到渠成。我曾被多種語言演繹的劇目深深打動——即使聽不懂台詞，仍能領悟故事的情感內核。通過精湛的敘事，自能達成平衡。在我看來，這一切終將回歸到講好故事這個根本。

中新社記者：作為西方音樂劇的代表人物，你認為西方從業者可以通過哪些方式，更深入地參與到中國音樂劇的發展中，推動在人才培養、創作合作等方面的雙向融通？

約翰·歐文-瓊斯：這個問題我很難代他人回答，但很期待看到這樣的景象：那些在中國運營大型劇目的西方製作人，能邀請正在中國參與演出的西方演員為本地學生開設大師課，或者組織這些演員與中國創作者共同開展新劇本開發工作坊。這將形成思想與協作的雙向流動。同樣期待更多製作人將熱門劇目改編成中文版本，讓這種藝術形式能夠觸達更廣泛的中國觀眾。

中新社記者：對於中國原創音樂劇走向世界，你有哪些具體建議？比如在故事選擇、藝術呈現、國際推廣等方面，需要注重什麼？

約翰·歐文-瓊斯：

打造成功音樂劇並無萬能公式，但中國音樂劇破土而出、風靡全球只是時間問題。

我想建議中國的編劇與作曲家們：持續創作能點燃自己熱情的故事與音樂。忠於內心的表達，自會與觀眾相遇。終有一天，你會找到恰到好處的元素組合，打造出同樣能讓全世界觀眾為之振奮的音樂劇。（完）

受訪者簡介：

約翰·歐文-瓊斯（John Owen-Jones），1971年5月5日出生，英國威爾士人，是倫敦西區殿堂級音樂劇演員。他26歲時成為史上最年輕的長期飾演《孤星淚》主角尚萬強的演員，在《歌聲魅影》中飾演「魅影」一角超2000場。他還跨足百老匯演繹經典角色，發行過《Unmasked》等專輯。2026年1月，他將攜全新音樂劇音樂會《揭開面具》赴中國巡演，攜倫敦西區好友為中國觀眾帶來專屬演出。

