《歌聲魅影》以外　不可不知的倫敦西區經典音樂劇

受新冠疫情影響，全球多個影劇院廳均經營困難，美國百老匯亦宣布將停演至2021年。上周，英國經典音樂劇《歌聲魅影》製作人宣布，受新型疫情影響，將會停演這套在倫敦西區有34年公演歷史的音樂劇。

英國音樂劇有很長的歷史，早在1663年皇家劇院便已在倫敦德魯里巷公演音樂劇。到今天，倫敦「西區」（West End）是當地與美國紐約百老匯齊名的英語系國家級劇場密集文藝區，因地處倫敦市西邊而有「西區」之稱。西區上演的音樂劇未必晚晚座無虛席，但通常能長年上演的劇目，必定是深受大眾歡迎，尤其有吸引遊客之用。

而《歌聲魅影》（Phantom of the Opera）1986年首次在英國女王陛下劇院（Her Majesty's Theatre）上演，是倫敦西區第二長壽音樂劇，曾演出1萬2000多場次，亦曾翻拍成電影，至今仍然大受觀眾歡迎。製作人表示受疫情衝擊，多間劇院關閉，即使重開亦要遵守多項社交距離限制，對財政構成嚴重壓力，因此作出停演的決定。

而除了《歌聲魅影》外，「西區」亦曾長年上映多套奪得全球多個獎項的音樂劇，部份下架後仍會載譽重演，部份更人氣爆紅而翻拍成電影，當中著名的有：

1.悲慘世界（Les Misérables）

1985年於倫敦西區上演，2019年7月13日停演，是該區最長壽的音樂劇。故事以1832年巴黎共和黨人革命為背景，描寫主角因偷麵包遭判重刑，假釋後重新做人卻遇上種種困難的歷程。

悲慘世界（Les Misérables）/圖片來源：Westend.com

2.貓（Cats）

1981年於倫敦西區全球首次上演，並曾連續21年公演至2002年。故事講述一年一度的潔利可舞會中，潔利可貓家族會聚集在一起高歌來說明各自的特點及能力。最後由部落裡最德高望重的「老戒律伯」（Old Deuteronomy）選出一隻貓兒，送往天堂獲得新生。

貓（Cats）/圖片來源：westendframe.com

3.媽媽咪呀！（Mamma Mia）

1999年於倫敦西區全球首次上演，故事講述由單親母親養大的女主角，希望婚禮由父親引領走上紅地毯，但他不知道母親三位受邀前來的舊情人中哪一位才是生父。劇中多首由 ABBA 主唱的名曲，如「Lay All Your Love on Me」、 「Dancing Queen」、「Knowing Me, Knowing You」成為金曲經典。

媽媽咪呀！（Mamma Mia）/圖片來源：mamma-mia.com

4.魔法壞女巫（Wicked）

2006年於倫敦西區上演，早前西區宣布取消2020年10月31日前所有演出，並延期至2021年11月27日。故事改編自經典童話故事《綠野仙踪》前傳，這劇是少數由美國百老匯原創，而移師西區得以長時間上演的作品，英國《泰晤士報》稱本劇為「《歌聲魅影》後最宏大的作品。」

魔法壞女巫（Wicked）/圖片來源：twitter

5.摩門經（Book of Mormon）

最後介紹一套較近期的作品──2013年於倫敦西區上演的喜劇音樂劇《摩門經》。製作人 Randolph Severn Parker III 和 Matthew Richard Stone 是美國著名成人搞笑動畫《South Parki》的創作人。故事講述兩個摩門傳教士試圖向烏干達居民宣傳他們的宗教，而他們不但無法引起當地居民對摩門教的興趣，同時還要解決諸如愛滋病、當地軍閥的壓迫等更緊迫的問題。