《歌聲魅影》以外　不可不知的倫敦西區經典音樂劇

受新冠疫情影響,全球多個影劇院廳均經營困難,美國百老匯亦宣布將停演至2021年。上周,英國經典音樂劇《歌聲魅影》製作人宣布,受新型疫情影響,將會停演這套在倫敦西區有34年公演歷史的音樂劇。

英國音樂劇有很長的歷史,早在1663年皇家劇院便已在倫敦德魯里巷公演音樂劇。到今天,倫敦「西區」(West End)是當地與美國紐約百老匯齊名的英語系國家級劇場密集文藝區,因地處倫敦市西邊而有「西區」之稱。西區上演的音樂劇未必晚晚座無虛席,但通常能長年上演的劇目,必定是深受大眾歡迎,尤其有吸引遊客之用。

而《歌聲魅影》(Phantom of the Opera)1986年首次在英國女王陛下劇院(Her Majesty's Theatre)上演,是倫敦西區第二長壽音樂劇,曾演出1萬2000多場次,亦曾翻拍成電影,至今仍然大受觀眾歡迎。製作人表示受疫情衝擊,多間劇院關閉,即使重開亦要遵守多項社交距離限制,對財政構成嚴重壓力,因此作出停演的決定。

而除了《歌聲魅影》外,「西區」亦曾長年上映多套奪得全球多個獎項的音樂劇,部份下架後仍會載譽重演,部份更人氣爆紅而翻拍成電影,當中著名的有:

1.悲慘世界(Les Misérables)

1985年於倫敦西區上演,2019年7月13日停演,是該區最長壽的音樂劇。故事以1832年巴黎共和黨人革命為背景,描寫主角因偷麵包遭判重刑,假釋後重新做人卻遇上種種困難的歷程。

悲慘世界(Les Misérables)/圖片來源:Westend.com

2.貓(Cats)

1981年於倫敦西區全球首次上演,並曾連續21年公演至2002年。故事講述一年一度的潔利可舞會中,潔利可貓家族會聚集在一起高歌來說明各自的特點及能力。最後由部落裡最德高望重的「老戒律伯」(Old Deuteronomy)選出一隻貓兒,送往天堂獲得新生。

貓(Cats)/圖片來源:westendframe.com

3.媽媽咪呀!(Mamma Mia)

1999年於倫敦西區全球首次上演,故事講述由單親母親養大的女主角,希望婚禮由父親引領走上紅地毯,但他不知道母親三位受邀前來的舊情人中哪一位才是生父。劇中多首由 ABBA 主唱的名曲,如「Lay All Your Love on Me」、 「Dancing Queen」、「Knowing Me, Knowing You」成為金曲經典。

媽媽咪呀!(Mamma Mia)/圖片來源:mamma-mia.com

4.魔法壞女巫(Wicked)

2006年於倫敦西區上演,早前西區宣布取消2020年10月31日前所有演出,並延期至2021年11月27日。故事改編自經典童話故事《綠野仙踪》前傳,這劇是少數由美國百老匯原創,而移師西區得以長時間上演的作品,英國《泰晤士報》稱本劇為「《歌聲魅影》後最宏大的作品。」

魔法壞女巫(Wicked)/圖片來源:twitter

5.摩門經(Book of Mormon)

最後介紹一套較近期的作品──2013年於倫敦西區上演的喜劇音樂劇《摩門經》。製作人 Randolph Severn Parker III 和 Matthew Richard Stone 是美國著名成人搞笑動畫《South Parki》的創作人。故事講述兩個摩門傳教士試圖向烏干達居民宣傳他們的宗教,而他們不但無法引起當地居民對摩門教的興趣,同時還要解決諸如愛滋病、當地軍閥的壓迫等更緊迫的問題。