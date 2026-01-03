入選《自然》年度人物　科學家杜夢然9千米深海｢見證前所未有｣

國際頂尖學術雜誌《自然》的2025年度十大科學人物，中國兩位「85後」入選，其中DeepSeek梁文鋒大家不陌生，另一位的「深潛者」杜夢然又是何方神聖？她如何在9,000米深淵「見證科學界前所未有的景象」？



杜夢然：第一次見到大海特別開心

入選《自然》年度十大科學人物後，杜夢然更為人所認識，公眾亦將更關心深淵的探索。圖為早前杜夢然出席央視節目。（網上圖片）

杜夢然出生在1987年，是安徽亳州人。她與大海結緣，始於小時候一次到北戴河的旅行。「那時候我才四五歲，第一次見到大海特別開心，想一直待在海邊，後來就選擇到中國海洋大學學習海洋化學。」

杜夢然在大學完成碩士課程，再負笈美國，取得博士學位，至2014年加入中國科學院深海科學與工程研究所，開始探索「充滿未知和浪漫」的深淵。

甚麼是深淵？海洋中深度超過6,000米的海域稱為「深淵」，佔了海洋總面積約1.2%。深淵裏不單完全漆黑，水壓更達到每平方厘米1,000公斤，所以人類極難到達，對深淵了解非常有限。

杜夢然改寫人類對深海生命認知

「奮鬥者號」潛航深度超過1萬米，能到達任何海域。圖為「奮鬥者號」和團隊成員。（網上圖片）

事實上，2010年代以前，全世界研究深淵的科學家很少，有關研究都是零散、沒系統的。

杜夢然很是幸運，因為趕上了一個好時代。在她加入研究團隊之際，中國陸續研製出「蛟龍號」、「奮鬥者號」等能到達深淵、甚至海洋最深處的載人潛器，科研條件愈來愈優越，在該領域逐漸走向領先。

接下來的10年間，杜夢然30多次乘搭載人潛水器深潛各個洋，其中多次挺進超過9,000米深的神秘世界，她的研究改寫了人類對深海生命的認知。

發現地球已知最深動物生態系統

杜夢然和團隊在堪察加海溝發現的化能生命群落（上）和管狀蠕蟲（下）。（網上圖片）

杜夢然接受採訪時提到2020年的一次探索：「我們團隊在中國南海1,600米深處發現鯨落時，我被震撼到了。當一頭鯨沉降到海底後，能滋養一個生態系統長達百年。比如有些食骨蠕蟲會去消化掉鯨骨，進而又成為其他物種的食物，一系列生命的循環依托一次鯨落生長起來，完成生命的輪迴.....」

她又提到2025年上半年在新西蘭普伊斯哥海溝經歷：「在歷史上從來沒有科考船和載人潛水器在這裏作業過，我們是第一個。我們看到的景象、拍下的鏡頭、記錄的新物種，都是人類歷史上第一次。」

杜夢然和團隊還乘搭「奮鬥者號」進入太平洋西北部，9,000多米深的千島-堪察加海溝底部，發現了地球上已知最深的動物生態系統。

入選《自然》年度十大科學人物

《自然》雜誌稱杜夢然是「深潛者」。（網上圖片）

杜夢然說，每一次跟着載人潛水器下潛到海底，看到的海底景象都不一樣。「無論是奇異的生物，還是獨特的地質，只要是我們沒見過的、不清楚的，都會吸引我們去探索答案，也就驅使著我們再一次潛入海底」。

2025年12月8日，《自然》雜誌公布了年度十大科學人物，作為中國首位載人深潛航次女性首席科學家、年僅38歲的杜夢然與DeepSeek創始人梁文鋒一同上榜。《自然》雜誌稱她是「深潛者」，在海洋最深處「見證科學界前所未有的景象」。

杜夢然是中國首位載人深潛航次女性首席科學家。圖為她在「深海勇士」號載人潛水器艙內工作。（網上圖片）

在消息傳來時，杜夢然正在科考船上。她說，這是對中國深淵科考團隊的肯定。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：巢湘玲 參加「抗戰史上最偉大搶救」的香港女戰士