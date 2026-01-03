20分鐘穿天山！世界最長高速公路隧道通車　挑戰｢地獄級｣工程難度

全世界最長的高速公路隧道——新疆「天山勝利隧道」近日通車，穿越天山，連接南北疆，將原來3小時的盤山路大幅縮短至僅20分鐘。

為甚麼非要在天山挑戰「地獄級」的工程難度？中國「基建狂魔」是如何再次將天塹變通途呢？



天山勝利隧道入口（圖左）和出口（圖右）。（網上圖片）

為何非要打通天山？

這條全長22.13公里的隧道，相當於10座香港青馬大橋的長度總和。天山勝利隧道屬於「烏尉高速」的一部分，它的通車亦標誌着「烏尉高速」全線投入使用。

烏尉高速是串連南北疆的交通大動脈，沿線地形極為複雜。（網上圖片）

通車之後，新疆烏魯木齊到庫爾勒的車程，從7小時縮短到3.5小時。這意味着，南北疆之間翻山通行的歷史被改寫，地理屏障徹底被打破。南北疆之間的人員、物資、流動更快，經濟聯繫也更為緊密。

天山勝利隧道是中國加快建設「交通強國」的重大標誌性工程之一。（央視截圖/當代中國授權）

天山勝利隧道的通車，遠不僅是一項世界紀錄，更是有很多惠民的好處。首先，項目建設期間和運營期分別為當地群眾提供就業崗位1,582個和1,210個，其中少數民族佔比超80%。

其次，天山南北的通行時間縮短，實現南北疆一日遊，也讓遊客能夠更高效地探索新疆。新的旅遊模式和產品將被開發，為沿線旅遊業帶來了新機遇。

挑戰「地獄級」工程難度

天山的地質極為複雜，建設團隊必須與多達16條斷裂帶和各種不良地質進行博弈。有的岩石在地下水湧出後用手一捏就碎。工程師形容，「在天山打隧道，就像在豆腐腦裏做工程。」

面對如此「地獄級」的挑戰，工程師使用了中國自主研製的全球首創「新型壓注式工法硬岩掘進機」（TBM）；同時，這項工程還採用中國首個「三洞並行」方案，增加工作面，最多的時候同時有14個工作面在開工，降低單洞掘進難度，成功將隧道工期從10年大大縮短到5年。

天山勝利隧道首次採用「三洞並行」方案，大大縮短工期。（央視截圖/當代中國授權）

此外，隧道裏的最大地應力值將近22兆帕，這相當於一個指甲大小的岩石，就要承受200多公斤重量。建設團隊為了抵抗強烈的擠壓力，研發出70釐米厚的泡沫混凝土，作為減震吸能結構。

如此高難度的工程，建設過程當然不是一帆風順。

掘進過程中，一條地質勘測未發現的斷層蝕變帶差點成了「攔路虎」。掘進機的刀盤「吃硬不吃軟」，於是被膏泥卡住，重達2,800多噸的掘進機就像大象陷入了泥潭一樣。團隊耗費14個月，才推進30多米，終於解救出「被困」的掘進機。

天山勝利隧道使用的掘進機長超過280米，重超過2,900噸，刀盤直徑8.43米，如同一隻地下蛟龍。（網上圖片）

超長隧道如何「呼吸」與保溫？

然而，即使打通了超長隧道，還需要考慮另外兩個難題——通風與保溫。

天山勝利隧道的最大埋深超過1,100米，又深又長的隧道能僅僅依靠兩邊隧道口通風嗎？答案是不能。隧道內部的通風要使用豎井。工程師想方設法讓四組通風豎井從山頂落下，連接兩條主隧道，將隧道「拆」成5段分別通風。

因此，除了「世界最長高速公路隧道」，這條隧道還擁有另一個世界之最——世界最深、直徑最大、海拔最高的高速公路豎井。它的深度達707米，相當於2座香港中環中心的高度。

天山勝利隧道豎井模擬圖。（網上圖片）

如此規模的豎井，可不是一般掘進機能打通。為了突破地形等各種因素限制，中國自主研發世界首台「高寒高海拔超大直徑硬岩豎向掘進機」——「首創號」。它所採用的全新鑽井工藝，既能實現井下無人操作，又能避免排渣對環境造成的污染。

通風問題解決了，那如何保溫？

要知道，天山勝利隧道處於3,000多米的高海拔高寒環境，年平均氣溫-5.4℃，最低溫可達零下41.5℃。如果不為隧道做保暖措施，很可能因為結冰影響路面狀況，甚至破壞隧道結構。

除了在混凝土表面鋪設保溫層，團隊還巧妙利用山體內部恆溫的地熱資源，向下深鑽入80米（相當於30層樓高），通過換熱管路為隧道穩定加熱。

長距離密閉空間容易造成駕駛疲勞，為了提高駕駛員開車的舒適性，建設團隊在隧道內壁製作彩繪，展現雪山、伊犁花海、巴音布魯克草原等自然景觀。（網上圖片）

建廢水處理廠 保護天山生態

建設天山勝利隧道，不僅面臨地質和工程方面的難題，更有生態保育方面的挑戰。

距離天山勝利隧道進口端10多公里處，就是天山一號冰川保護區，是雪豹的棲息地。整個施工路線穿過烏魯木齊河飲用水源二級保護區，絕不能造成污染。

為了妥善處理洞內排除的巨量水流，天山勝利隧道內、外共建設了3座廢水處理廠，處理隧道掘進過程中產生的施工廢水和天山斷裂帶湧出的裂隙水，並且全部循環利用，用於隧道生產、設備降溫、路面除塵、植被綠化等。

天山勝利隧道入口處廢水處理廠。（網上圖片）

天山勝利隧道所在的烏尉高速，與如今在建的昭溫公路、獨庫高速等重大動脈一起，共同編織一張「七橫八縱」的立體交通網。向東3,000多公里，可以到達中國任意一個城市；向西3,000多公里，也可以抵達中亞任何一個國家。

「疆內環起來、進出疆快起來、南北疆暢起來、進出境聯起來」的目標正加速實現。

