萬盞酥油燈點亮藏傳佛寺　一年一度青海燃燈節有多震撼？

冬天的青藏高原，寒風凜冽，但在青海的塔爾寺，卻有一場熱鬧非凡的節日盛典上演着。

每年藏曆10月25日，青海塔爾寺都會舉辦燃燈節，這片壯觀的燈海，不僅是一場莊重的宗教儀式，更是一次深入藏傳佛教文化的絕佳體驗。究竟甚麽是燃燈節？燃的又是甚麽燈？



一年一度青海燃燈節 是為了紀念誰？

每年的藏曆10月25日（公曆12月14日左右），藏傳佛教聖地之一的青海塔爾寺都會褪去平日的肅穆，被成千上萬盞搖曳的酥油燈裝點成一片璀璨的星海。

每年藏曆10月25日，是一年一度的燃燈節。在藏傳佛教格魯派寺院中，都會被成千上萬盞的酥油燈裝點成一片璀璨的星海。（視覺中國/當代中國授權）

金色的光芒透過寺院建築的窗戶照射出來，在八寶如意塔的台階上流淌，將整座寺院映照得莊嚴而神聖。空氣中彌漫着酥油特有的香氣，伴隨僧人們的誦經聲，信眾們手持念珠，沿着轉經道緩緩行走......這便是一年一度青海燃燈節的盛況。

燃燈節，藏語稱為「葛登阿曲」，是一場為紀念藏傳佛教四大派系之一格魯派的創始人——宗喀巴大師而舉行的盛大供燈法會。

1419年的藏曆十月二十五日，大師圓寂，相傳，為了能讓其智慧之光永照世間，僧俗信眾便在當天紛紛點燃酥油燈，這一傳統持續至今已有600餘年。

青海塔爾寺，藏傳佛教格魯派聖地之一，也是格魯派創始人宗喀巴大師誕生地。（視覺中國/當代中國授權）

雖然在這一天，青海的格魯派藏佛寺都會舉辦燃燈節，不過對塔爾寺而言，這節日意義尤為特殊，因為這裏正是宗喀巴大師的誕生地。

因此，每年的燃燈節，塔爾寺舉辦的規模都是最大的，這不僅是一場隆重的宗教儀式，更成為了高原冬夜中最璀璨的文化盛景，是到青海旅遊的必訪之處。

酥油燈和酥油花 燃燈節看青海非遺

既然叫做燃燈節，所點燃的燈也很講究，要營造絢爛奪目的燈海，酥油燈功不可沒。

這種燈使用從牛奶中反覆提煉的純淨酥油作為燃料，因其燃燒時火焰穩定、煙氣較少，且被認為十分潔淨，從而成為藏傳佛教中最經典的供品之一。

在燃燈節當天，伴隨着僧人們的誦經聲，信眾紛紛在寺院中點起酥油燈祈願。（視覺中國/當代中國授權）

萬盞酥油燈在夜幕中同時亮起，瞬間將古老的塔爾寺映照成一片燦爛的金色星海。（火星很愛玩@小紅書/當代中國授權）

從高空俯瞰，閃爍的燈河在寺院的輪廓間蜿蜒，宛如落入人間的璀璨星河，與夜空融為一體。（火星很愛玩@小紅書/當代中國授權）

在燃燈節，僧眾會將成千上萬盞酥油燈精心擺放，常見的造型包括環繞殿堂的連續燈帶、象徵性的佛塔形狀，以及各種吉祥圖案，別具特色。

與酥油燈相互輝映的，還有塔爾寺「藝術三絕」（酥油花、壁畫、堆繡）之一的酥油花，屬國家級非遺。

酥油花，是青海塔爾寺的「藝術三絕」之一，2006年被列入國家級非物質遺產。每年元宵節，塔爾寺都會舉辦大型酥油花展，吸引遊人無數。（視覺中國/當代中國授權）

製作時，師傅需將雙手浸入冰水中降溫，以防體溫融化酥油，再用染色的酥油料塑造成精巧絕倫的佛像、花卉、樓閣等形態，其題材從佛經故事到世間百態，色彩絢麗，細節繁複。

在燃燈節期間，凝固的酥油花與躍動的酥油燈共同陳列，一靜一動，展現出藏傳佛教的藝術匠心。

從線下到「雲供燈」 青海燃燈節與時並進

在保留傳統的同時，燃燈節的形式也有了新變化。

如今，「雲供燈」成為一種新的參與方式。無法親臨現場的信眾或遊客，可以通過寺院渠道委託僧侶代為供燈，並借助網絡直播遠程參與，實現「線上發願，線下點燈」。

不少遊客正是被這種傳統與現代的結合所吸引，專程前來，不僅為了親眼見證萬燈齊燃的壯觀場面，也更願意停下腳步，去了解燃燈節背後的文化故事。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：四川風水古城 揭開唐朝龍脈之謎