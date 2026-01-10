《詠春》全球巡演爆紅　深圳原創舞劇帶動文化出海？

2026年1月4日，深圳迎來今年首個文化喜訊！深圳原創舞劇《詠春》在加拿大多倫多文化地標梅里迪安中心（Meridian Hall）完成20場連演，圓滿收官。此次駐演創下該中心自啟用以來首次接納中國舞劇長期駐演的紀錄，標誌着該劇在國際主流演出市場的地位。

自2022年深圳首演以來，《詠春》全球巡迴演唱會已突破300場，足跡遍及56個城市。該劇以獨特的現代舞劇形式，成功將詠春拳與香雲紗兩大中國非遺推向國際舞台。這部「深圳製造」的原創舞劇，究竟如何引領中國文化走向世界？



三年共300場 《詠春》全球巡演叫好叫座

1月4日晚，當《詠春》在梅里迪安中心完成第20場後謝幕時，觀眾站立致敬、掌聲與歡呼聲不絕於耳，氣氛熱烈非常。這座北美演藝市場的重要風向標，其年終檔期歷來都是頂級芭蕾舞團的陣地，今年卻首次讓位給一部中國原創舞劇。這不僅是劇場歷史的首創，更是加拿大主流市場對《詠春》藝術與商業價值的雙重認同。

深圳原創舞劇《詠春》由中共深圳市委宣傳部和深圳市文化廣電旅遊體育局出品，海內外巡連歷時三年，成功在全球大城市的劇院佔一席位。圖為加拿大多倫多梅里迪安中心。（深圳市文化廣電旅遊體育局/當代中國授權）

《詠春》於多倫多首演，出席者不乏加拿大政商要員，包括加拿大國會議員馬榮錚、加拿大聯邦參議院前任參議員胡子修伉儷、加拿大安大略省萬錦市市長Frank Scarpitti等，顯示了《詠春》的文化地位。（深圳市政府官網/當代中國授權）

事實上，這部由深圳官方主辦的原創舞劇《詠春》，自2022年於深圳首演後，三年來於全球56個城市完成300場演出，包括北京、新加坡、香港、澳門、莫斯科、倫敦、巴黎及多倫多等國際城市，所到之處都引起媒體廣泛關注。

《詠春》不但亮相中國春晚，更獲英國媒體Radiotimes譽為「2024年倫放最值得觀看的舞蹈表演」；而加拿大《國家郵報》（National Post）、《環球郵報》（The Globe and Mail）等都主流媒體亦盛讚其以「獨特的東方美學」展現了中國原創舞台藝術的非凡實力。

雙線敘事：時空交織詮釋中國奮鬥精神

那麼，《詠春》的劇情是怎樣的呢？

《詠春》採用雙線敍事，用舞蹈平行呈現兩個時空的奮鬥故事。

深圳原創舞劇《詠春》以舞蹈方式演譯中國詠春拳，傳揚中國「鋤強扶弱」的功夫精神。圖為於倫敦演出的場次。(視覺中國/當代中國授權)

《詠春》以獨等的舞台效果向全球展示中國武術文化。(深圳市文化廣電旅遊體育局/當代中國授權)

主線講述上世紀中葉，一代宗師葉問懷揣「詠春堂」牌匾遠赴香港，在武館林立的街頭立志開宗立派的故事。他扶助弱小、打破門戶之見，最終將詠春拳發揚光大，詮釋了中華武學「扶弱小以武輔仁」的精神。

副線則跨越到半個世紀後的深圳，講述以舞台燈光師「大春」為首的電影人，如何克服萬難拍攝電影《詠春》。

《詠春》的副線由一名電影追夢者「小春」（中）帶起，拍攝心中的武術英雄葉問，成就自己的理想。(視覺中國/當代中國授權)

《詠春》以兩個時空，向外宣揚中國的文化與精神。(深圳市文化廣電旅遊體育局/當代中國授權)

兩個時代的故事在舞台上交織，傳達出「處處是武林，人人皆詠春」的深刻主題——每一個在自己的人生「武林」中追逐夢想的普通人，皆是英雄。

舞武融合：展示中國兩大非遺絕技

《詠春》在劇中宏揚了兩大中國非遺，其一為中國武術詠春拳，其二就是中國工藝香雲紗。

劇中，詠春拳的招式被重塑為極具韻律感的舞蹈語言。而享有「軟黃金」美譽的香雲紗，其製作工藝本身也成為舞蹈詩篇：女舞者身穿赭紅紗裙，以群舞演繹曬莨、染整等工序。

《詠春》劇中女群舞的優美舞姿宏揚廣東非遺「軟黃金」香雲紗，而葉問太太張永成（中）則以香雲紗縫製手中衣服送給葉問。(視覺中國)

葉問與五大掌門過招時所穿着的玄黑長衫，便是由香雲紗製成。布料沉穩的光澤與隨動作發出的獨特「沙沙」聲，大大強化了武者的風骨與招式的力道，展現了剛柔並濟的美學對話。

T恤 咖啡杯 《詠春》周邊產品熱賣 呈現文化軟實力

《詠春》的影響力早已超越劇場。在其巡迴地，一股「詠春熱」悄悄興起。

在倫敦沙德勒之井劇院、多倫多梅里迪安中心的大廳，《詠春》主題文創商店售賣印章、環保袋、咖啡杯等，掀起了一股熱賣。

《詠春》在外國掀起了一股詠春熱，連帶周邊產品都熱賣。(網上圖片)

而在多倫多梅里迪安中心劇院大堂內，特設一座木人樁，供觀眾一試身手；國家級非遺傳承人鄭祖傑更親臨工作坊，現場傳授詠春拳法。

走出劇場，多倫多的地鐵站、公車站隨處可見該劇的巨幅廣告，將東方美學融入城市日常。

在商業領域，《詠春》亦成為文化IP合作的典範，已與比亞迪、國泰航空等知名品牌建立合作，展現了深圳「以文促商、以商傳文」的創新思路，探索出一條可持續的文化出海路徑，宣揚中國的軟實力。

從深圳首演到全球300場，《詠春》以精湛的藝術水準與成功的市場運作，證明了原創舞台藝術能夠跨越語言與文化藩籬。它透過世界共通的藝術語言，向外宣揚深圳的奮鬥精神與創新活力。

