太白山上這些詭異的地名　都曾是驢友們的葬身地

太白山是秦嶺第一高峰，也是中國遇難和失蹤人數最多的高山，幾乎每年都有人因為穿越太白山而出事。然而，太白山風景秀美，地勢險峻，所謂的「一日歷四季，十里不同天」，又吸引著人們前往探險、旅遊。



太白山覆蓋面積極廣，從眉縣湯峪拔仙台到太白縣鰲山，纏綿幾百里。而山上許多地方，不但名字詭異，也十分兇險。近年來，不少人曾在這些地方遇難。下面，來細細盤點一下這些地名：

萬仙陣。據說在太白山上分別有黃河陣、萬仙陣、八卦陣、石人陣等地名，還有三座山峰，分別取名雲霄、瓊霄、碧霄，想來是受到了封神榜的影響。其中，最出名的莫過於萬仙陣。

萬仙陣位於東跑馬梁西端，往西進入大太白梁，往南則往將軍石、老廟子，處於鰲太穿越東西線和南南線的岔路口。在驢友們的描述和所拍的照片中，萬仙陣附近全是亂石堆，以及驢友們所堆起的瑪尼堆，十分陰森恐怖，也極易迷路，據說指南針到這里都會失靈。2010年，兩名當地藥農采藥時遇到大霧，在萬仙陣石海中迷失了五天五夜，一個人不幸失溫死亡，另一人遇到一群大學生，僥幸獲救。2016年，有驢友發帖，稱在萬仙陣發現一具男屍，已腐爛風化，不可辯認。

跑馬梁。從太白山景區大爺海營地往西，有一條寬五百米，長數十公里的山梁，稱為跑馬梁，一直延伸到萬仙陣，據說是當年光武帝劉秀跑馬的場所。跑馬梁上風景優美，十分平坦、遼闊，有高原草甸，但這里也曾發生多次事故。2008年，遊客邊某在跑馬梁走失，至今下落不明；2017年，雲南8名驢友在風雪中穿越太白山，兩死一失蹤，死者屍體在跑馬梁被發現；2021年五一期間，來自上海的驢友黃浦江在跑馬梁失蹤20多天，最終屍體被找到，確認遇難。

飛機梁、麥稭梁，處於鰲太穿越路線上，山勢陡峭，翻過飛機梁，後面還有梁一、梁二、梁三、以及金字塔等多座大山，也是鰲太穿越中十分危險的路段。2013年，湖北女驢友風信子飄飛就是在飛機梁失蹤，至今下落不明。

九重石海。九重石海又稱大太白梁頂，全部由石海組成，攀登難度極大。2020年8月，五名驢友穿越鰲太，走到九重石海時，一名女驢友不幸遇難。

白起廟。白起廟位於鰲山大梁西北側，現僅存遺址。2021年6月份，端午節前後，一名北京籍女驢友和寶雞一名驢友相約穿越鰲太，在白起廟附近走散，寶雞驢友下山報警，北京女驢友遺體後來在白起廟附近被發現，已遇難。

將軍石。將軍石是一塊巨石，位於萬仙陣南側，也位於南北穿越的路線上，據說是當年王莽追劉秀至此，為此石所救。將軍石十分險峻，1991年，鹹陽彩虹廠多名員工入太白山遊玩，迷路，有一對情侶誤闖到將軍石畔，男的最終遇難於此，其女友得救。

拔仙台、大爺海。這兩處地點都位於太白山景區終點，稱不上危險。拔仙台雖高，也有路可攀。不過，因為此處靠近四十里跑馬梁和二爺海，方向感不強的話可能會迷路。2014年，青島一男性遊客在拔仙台附近失蹤，一直沒找到，據說，有人看到他走錯了路，跑到了二爺海。2018年，西安石油學院一鄧姓男生也在拔仙台附近失蹤。

小結：太白山風景旖旎，讓人流連忘返，但風險也不忽視。所以去太白山遊玩，最好選擇在景區內遊玩，以保障自己的安全。

本文獨微信公眾號《秦嶺夜譚》授權轉載。

