「國風國韻飄香江」演出季在港揭幕　年度大戲《吉賽爾》震撼上演

1月20日晚，「國風國韻飄香江」演出季2026年開幕儀式在香港文化中心大劇院隆重舉行，標誌著這一深受香港市民喜愛的文化品牌邁入第四年的發展篇章。開幕儀式後，素有「芭蕾之冠」美譽的經典芭蕾舞劇《吉賽爾》作為年度揭幕大戲震撼上演，為香港觀眾獻上一場融合東西方美學的藝術盛宴。



就2026年「國風國韻飄香江」演出季的整體規劃，據中國對外文化集團有限公司董事長、總經理郭利群在開幕式上介紹，本年度將推出涵蓋芭蕾舞、話劇、舞劇、戲曲等多種藝術形式的系列精品劇碼，包括中央芭蕾舞團芭蕾舞劇《吉賽爾》《過年》、中國歌劇舞劇院舞劇《趙氏孤兒》、話劇《銀錠橋》、北京人民藝術劇院話劇《張居正》、北方昆曲劇院昆曲《遊園·驚夢》、上海話劇藝術中心話劇《清明上河圖密碼》、內蒙古藝術劇院舞劇《騎兵》、新疆生產建設兵團雜技團雜技劇《唐古百戲》、湖北省歌舞劇院原創舞劇《樂和長歌》、新疆文旅投集團有限公司舞劇《龜茲》，以及石倚潔和陳薩中國藝術歌曲音樂會。

當中，部分演出將首次登陸新建成的東九文化中心，並通過與本地文化品牌聯動，持續推動中華優秀傳統文化在港傳播，助力香港建設中外文化藝術交流中心。新的一年，活動將進一步拓展形式、深化內涵，通過更多高品質演出與藝術普及活動，讓中華優秀傳統文化與時代精品藝術在香港綻放異彩。

中央芭蕾舞團為觀眾帶來了芭蕾舞劇《吉賽爾》。（主辦方提供）

之後，中央芭蕾舞團為觀眾帶來了芭蕾舞劇《吉賽爾》，演出由邱芸庭、黎文韜等明星演員領銜，傾情演繹了鄉村少女吉賽爾與貴族伯爵阿爾貝特之間純真而淒美的愛情傳奇。演員們以精湛細膩的舞蹈技藝、極富感染力的戲劇表現，將第一幕田園詩意與第二幕幽幻唯美的幽靈世界刻畫得淋漓盡致。特別是第二幕中聞名遐邇的「維麗絲幽靈群舞」，舞者們動作整齊劃一，宛若飄浮於空氣中的精靈，在如夢似幻的舞臺意境中，展現了世界一流的芭蕾技藝與極致的浪漫美學，令觀眾深深沉醉。

演出結束後，現場掌聲經久不息。有觀眾感慨道：「中芭的《吉賽爾》果然名不虛傳，技術與情感都達到了巔峰，尤其是幽靈群舞那段，美得令人窒息，仿佛真的被帶入了那個空靈憂傷的世界。」也有帶著孩子前來觀演的觀眾表示：「這是一堂高水準的藝術啟蒙課，孩子看得很投入，對我們來說真是文化福音。期待『國風國韻』品牌持續引進這樣的頂級演出。」還有來自海外的觀眾讚歎道：「中芭的演繹兼具古典的嚴謹與東方的詩意，賦予了這個歐洲經典故事獨特的韻味，非常打動人心。」

中央芭蕾舞團團長朱妍表示，中央芭蕾舞團時隔九年再次攜《吉賽爾》來到香港，不僅是對這部古典芭蕾巔峰之作的敬意，更是以藝術為橋，傳遞中國芭蕾藝術家對經典的當代詮釋與深厚情感。她介紹，中央芭蕾舞團始終堅持傳承經典與原創發展並重，即將在港上演的《過年》正是中芭「用芭蕾講好中國故事」的代表作。此次來港演出彙聚了劇團頂尖的首席和主要演員陣容，代表著中芭的至高水準與無限誠意，希望香港觀眾能感受到芭蕾藝術無國界的魅力與中國芭蕾的獨特風采。

作為2026年「國風國韻飄香江」演出季的開篇之作，《吉賽爾》的成功上演為全年系列活動奠定了高水準的藝術基調。中央芭蕾舞團另一部原創賀歲芭蕾舞劇《過年》將於1月24日至25日接續上演，為香港觀眾送上新春祝福。

「國風國韻飄香江」演出季由紫荊文化集團有限公司主辦，中國對外文化集團有限公司承辦，中國對外演出有限公司執行，自創立以來，已累計為香港帶來數十台國家級精品劇碼，惠及觀眾數十萬人次，成為廣受讚譽的文化盛事。未來一年，更多精彩演出與藝術活動將持續登陸香江，讓古韻國風悠長傳頌，讓文化馨香浸潤人心。