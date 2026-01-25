年產75億支牙刷佔全球市場4成份額　江蘇小鎮如何｢刷｣出百億奇蹟

你知道嗎？你每天用的那支牙刷，很可能是來自中國江蘇一個幾乎未曾聽過的小鎮——杭集。

杭集鎮每年默默生產出75億支牙刷，不僅滿足了你我的日常，更佔據了全球市場四成份額。換句話說，全世界每三支牙刷裏，就有一支是「杭集製造」。小小牙刷，是如何將一個小鎮推向世界舞台的？



江蘇揚州杭集鎮：中國牙刷之都

杭集鎮，位於江蘇省揚州市廣陵區，是一個典型的長三角水鄉小鎮，總面積約40平方公里，常住人口約3.5萬。

然而，就在這方寸之地，卻匯聚了超過4,000間與牙刷相關的企業，形成了一個無可比擬的產業集群。

江蘇省揚州市廣陵區，其東南部的杭集鎮是轄區的一部分。

在杭集鎮，每年生產的牙刷超過75億支，產量驚人。市場地位更是舉足輕重，其產品佔據了中國市場約85%的份額，遠銷全球80多個國家和地區。

有行業說法形象地概括：「全球每三支牙刷，就有一支來自杭集。」這個小鎮以一己之力，撑起了中國口腔護理用品產業的半壁江山，年工業總產值早已突破百億元，是名副其實的「世界牙刷之都」。

（當代中國製圖）

杭集鎮牙刷的前世今生

杭集鎮與牙刷的緣分，可以追溯至清道光年間。

當時，有一位名叫劉萬興的農民，利用牛骨做柄、馬尾做刷絲，製作出杭集第一支牙刷，這項手藝自此紮根，鎮上開始出現零星家庭作坊。

杭集鎮，中國牙刷博物館，展現了中國牙刷的千年演變及杭集本土的百年產業足迹，於2011年開幕。

改革開放後，國家積極扶持手工業發展，杭集人很快便抓住了時代機遇，將從小跟着祖輩學習製作牙刷的手藝轉化為商機，牙刷廠紛紛湧現。

在創業熱潮下，1989年，在外經營牙刷廠多年的杭集人韓國平回到家鄉，創立了「三笑牌」牙刷，並取得重大成功。憑藉價格優勢，及成功打通全國性銷售網絡（如義烏小商品市場），三笑迅速佔領了全國市場。「三笑牙刷」的崛起，讓杭集鎮牙刷產業逐步走向規模化。

2020年，第三屆上海國際個人護理用品展，江蘇三笑集團展出三笑牙刷等產品。

到了1995年，杭集鎮牙刷企業已超過200間，牙刷產量佔全國約8成，標誌着杭集鎮在中國牙刷產業的核心地位。

隨着國內市場日趨飽和與競爭加劇，自2000年起，杭集企業敏銳地將目光轉向海外，牙刷產品成功銷往歐洲、非洲、美洲及亞洲等全球50多個國家和地區。

這一輪出海潮，不僅給杭集鎮打開了更大的市場，更吸引了高露潔、佳潔士、兩面針等國內外知名品牌來此投資設廠，就這樣，杭集鎮漸漸成為了全球最大的牙刷生產基地。

為何是杭集鎮？「牙刷之都」如何成功？

中國城鎮這麽多，為何偏偏是杭集鎮脫穎而出，成為「牙刷之都」？除了擁有近200年的牙刷製作底蘊，更重要的是得天獨厚的地理位置。

杭集鎮所在的長三角地區，是中國高端酒店最密集的市場之一，眾多大型酒店集團的總部都設於上海，牙刷需求穩定且量大，在杭集鎮設廠，能高效地滿足商務需求。

杭集高新區，於2020年正式掛牌，這裏集結了高露潔、三笑等牙刷產業龍頭，是全球最大的牙刷及酒店日用品生產基地。

其次，是聚集的供應鏈。杭集鎮生產牙刷所需的關鍵原料，均在300公里範圍內即可解決，像是塑料粒子來自南京、上海的石化企業，刷絲主要從無錫採購，而製造牙刷的自動化設備，在杭集鎮本地則有完善配套，這種高度聚集、高效率協作的供應鏈，正是長三角產業一體化及集群發展的生動縮影。

這些優勢，最終讓杭集鎮從「作坊集群」，漸漸成為了難以替代的「牙刷王國」。

杭集鎮牙刷如何「刷」新未來？

如今的杭集鎮，雖已站上業界之巔，卻並未滿足於此。面對新的市場浪潮，當地牙刷產業不斷突破，積極推動智慧轉型，從「製造」邁向「智造」。

「三笑」智能生產車間內，機械臂在生產線上作業，製作牙刷。

生產方面，傳統的勞動密集型車間，正逐漸被「黑燈工廠」（全自動化）取代。以領軍企業為例，其引進的全自動生產線，可透過機械臂完成從注塑、植毛到包裝的流程，牙刷日產能可達數百萬支，精度與效率大幅提升。

而產品方面，企業積極研發環保材料，例如採用甘蔗秸稈提取物製作可生物降解的刷柄，或使用竹材等可再生資源，順應全球減塑趨勢，成功開拓歐美等高端市場。

江蘇揚州杭集鎮，利用秸稈生產的環保牙刷。

與此同時，不少企業亦朝向「一站式口腔健康解決方案」轉型，將產品線延伸至其他口腔護理用品，並借助數字化技術，開發出能提供可視化檢測與個性化建議的智能牙刷，持續鞏固其全球市場的領先地位。

一支牙刷，從手工作坊的細磨慢琢中走來，歷經數百年的技藝傳承、自我突破與大膽創新，最終在世界舞台上發光發亮。它雖為日常小物，卻是中國製造業由古及今、走向高質量發展的生動縮影。

