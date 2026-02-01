玩毛線解壓！內地年輕人流行當「織女織男」

甘比近日在社交媒體持續分享紅色小馬等鈎織作品，她在銅鑼灣的鈎織店也成為大眾津津樂道的話題。同樣沈迷於手工編織世界的，還有內地一群年輕的「織女織男」們。



冬日的上海，由「多巴胺」配色鈎織而成的巨大絨線廣告牌下，集結了一個「毛線世界」：頭頂毛線版「東方明珠」、戴著針織「雪王」帽子的年輕人結伴而行，「財神爺」捧著針織黃金大元寶，穿著菱格細紋手編旗袍的滬上麗人緩緩穿過人群……



「排了五十分鐘才入場，現場的『織女』太多了」，近日，一場名為「織女的聚會」的編織大會在上海舉辦。內地年輕一代的編織愛好者自稱「織女」，這場為期三天的編織盛會吸引近兩萬人參與。

1月16日至18日，社交平台小紅書在上海舉辦「織女的聚會」，編織愛好者穿戴著自己的手工作品前往。（小紅書@手工薯）

小紅書發布的《2025年度興趣報告》顯示，「鈎織」成為了2025年度十大出圈奇怪興趣之一。毛線正借助社群紐帶和「解壓」密碼，重新走進大眾視野，獲得內地年輕人的青睞。

「互換了兩匹針織小馬，過節的氣氛又濃了不少。」現場的「織女」們紛紛帶上自己的手工作品展示並交換。彩色漸變的「臘腸」圍巾、毛茸茸的貓耳帽子、精巧復古的祖母格披肩……除了這些傳統的編織作品，毛線還能織出雪人、財神爺，搭建起東方明珠塔，更有「織女」手編出冒險遊戲「it takes two」主角May標誌性的藍色毛線頭髮與黃色毛衣。

1月17日，小紅書博主@NPC卡卡用手編的毛線服飾裝扮成遊戲「It takes two」中的主角May。（由受訪者提供）

大會設置了首屆毛線比賽，參賽者需在規定時間內給玩偶鈎出衣服。上至滿頭銀髮的退休奶奶，下至11歲的小朋友，各個年齡段的「織女」圍坐在一起，手中的針線翻飛，五顏六色的毛線轉瞬間變為玩偶的新衣。其中，11歲的「織女」Kaia織齡已有一年，她頭戴自己鈎織的番茄配色小帽，飛速鈎織出一條毛茸茸的小裙子，比許多大人織得還快。Kaia的媽媽說，女兒鈎織時從不看圖解，全憑自己的創意和感覺。

在社群中，編織重度「上癮」的愛好者們發明瞭「隨地大小織」的口號，意思是隨處都可以成為織毛線的場地。大會因此設置了地鐵車廂、電影院、教室等常見場景，呼應編織活動利用碎片化時間的特點，提供應景的交流場地。

一位法國博主「大象奶奶」帶著捲成「可頌」狀的圍巾，與其他「織女」交換小籠包、水餃等鈎織品，這一溫暖畫面被戲稱為「最小單位的中法建交」。

作為一種統稱，「織女」並不意味著對性別的限制。大會上，不僅有穿著魯迅同款毛線衫的「織男」正襟危坐織毛衣，還有一位男性編織博主@男麻麻大蘑菇和女友一起參會。他介紹道，自己最初「入坑」編織的作品，就是女友身上精緻的手編旗袍。

在大會上，「織女」們相互請教鈎織針法、交換作品，並發帖分享大會上的溫暖瞬間。「我特別享受大家一起互幫互助的感覺，哪怕織錯了也是一種快樂。」「熱心的年輕人教了我很多新的針法，沒想到一把年紀還能認識這麼多志同道合的好朋友。」

1月16日至18日，社交平台小紅書在上海舉辦“織女的聚會”，吸引近兩萬人參與。（小紅書@手工薯）

隨著編織重新成為潮流，這項愛好已不再局限於獨立個體，越來越成為一種社交紐帶，將人們連結在一起。「編織是凝結時間的藝術。有一句我很喜歡的話是：手工禮物之所以珍貴，是因為有人把他的一小部分生命送給了你。」小紅書用戶@蓓蓓說道。

編織不僅傳遞友誼，也成為代際相傳的情感聯結。「織女」卡卡說：「我最開始是為了男朋友織圍巾，在家裡翻出了很多舊的毛線和鋼針。這些都是外婆留下的。記憶中還浮現著小時候長輩們打毛線的場景，現在自己拿起毛線，感覺很神奇，好像某種力量復蘇了。」

如今，編織這項傳統手藝在社交媒體時代呈現出新的面貌。在小紅書上，「織女」相關話題閱讀量近9億，越來越多新「入坑」編織的年輕人發帖分享自己愛上毛線的理由：「編織能夠帶來即時的正反饋，緩解大腦過載和情緒焦慮。」「織毛衣的時候，大腦完全是放空的，可以隨著心流一直織下去。生活中的很多煩惱只有在編織時才可以完全放下。」

有著三年「織齡」的卡卡說：「毛線伴隨了我的低谷時刻。生活再不確定，但只要拿起毛線一直織，就會獲得成品。編織魅力就在於此：它可以讓人拋卻一切現代性的技術，全身心投入到這種重復、簡單、機械的手工勞動中，從而擁有強烈的獲得感。」