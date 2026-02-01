洗浴中心被年輕人追捧：泡湯又可以辦公、上體驗課還能學泡咖啡？

在內地，曾被貼上「大爺大媽專屬」標籤的洗浴中心，如今已經改頭換面，成了年輕人也欲罷不能的「多功能空間」，他們帶著電腦、約上朋友，把洗浴中心玩成了療癒館、辦公場、社交地。線上平台美團的數據顯示，內地近四年洗浴行業交易規模逐年遞增，2025年達到峰值，行業規模預計突破1100億元（人民幣，下同），同比增速超20%。



僅需一張百元起步的門票，就能解鎖吃喝、療癒、辦公、輕體驗課等多種玩法，這門「老生意」，正在形成新的消費潮流。美團在《2025年全國洗浴行業趨勢報告》中，甚至將2025年定義為「洗浴發展元年」。

北京名為“V湯泉生活館”的洗浴中心內，設有專門的辦公區，吸引不少想要放鬆的上班族。（中新社）

當前洗浴中心頗為火爆的，當屬暴風雨水療房。它靠科技復刻出真實的暴風雨場景，讓放鬆變成一場超有趣的感官盛宴，也成了各大洗浴中心的「引流王牌」。

走進暴風雨水療房，瞬間就能進入「超沈浸氛圍」：頭頂的動態雨幕傾瀉而下，配合環繞立體聲效模擬出的雷鳴狂風白噪音，LED光影打造閃電划過的視覺衝擊，風口吹來的氣流帶著微涼的水汽，置身其中，工作、生活的壓力便隨著「雨水」一並宣洩。

對不少年輕人來說，暴風雨水療房不僅承擔著「解壓艙」的功能，還是一個不可錯過的「出片勝地」。賽博朋克風的光影設計、震撼的暴風雨場景，隨手拍都是氛圍感大片，和朋友一起體驗，在尖叫、歡笑中放鬆，療癒便也多了一層「社交屬性」。除瞭解壓，越來越多的年輕人迷上了邊泡湯邊工作、學習，洗浴中心搖身一變，成了「鬆弛感辦公區」。

北京、上海等城市的洗浴中心，紛紛划出專屬辦公、自習區，長桌、自助打印機、電腦插座一應俱全，全場覆蓋穩定高速的網絡，甚至還有會議隔間，主打一場「療癒辦公」「玩中學」的新體驗。

「泡完40度的溫泉，裹著浴袍坐在躺椅上改方案，溫熱的體感消解了改稿的煩躁。」上班族賀麗融是北京「V湯泉」的常客，稱其很適合「上班上到精神不佳的打工族」「寫累了就去吃吃喝喝調整狀態，工作效率不降反升」。

「不用化妝、不用維持職場形象，在溫暖舒適的環境裏完成工作，讓人徹底卸下工作中的緊繃感。」對廣州市民凱茵（化名）而言，在洗浴中心的「鬆弛工作法」稱得上一場忙裡偷閒的「輕療癒」。

在北京讀博的慕科（化名）將洗浴中心稱作「另辟蹊徑的文獻閱讀地」，並在社交媒體上分享了自己的時間規劃：早晨九點鐘到店吃自助早餐，十點到下午六點寫論文，期間可享用免費的咖啡、奶茶、水果、零食，隨後享受湯泉、按摩、洗浴服務至晚上十點，給當天的學習收個尾，過夜後吃完早餐再返校——既調節了精神狀態，又完成了學習任務，一舉兩得。工作、學習的緊繃感被溫熱的湯泉消解，各式輕鬆無壓力的趣味體驗課便派上了用場。

河北張家口拾光·美麗山度假區內部洗浴中心，設有暴風雨水療房。（中新社）

部分洗浴中心開始迎合年輕人追逐興趣的潮流，在休閒區定期開設低成本、短時長的輕體驗課，讓消費者的「放鬆」與「充實」無縫銜接，休閒時光便更有滋味。 「咖啡腦袋狂喜！」去年，上海水裹湯泉開設手衝咖啡體驗課，其社交媒體平台的宣傳帖下，常收穫網友充滿期待的留言。

60分鐘的課程不僅有專業咖啡師講解衝泡技巧、品鑒方法，還附贈下午茶和飲品券，僅需58元加餐費就能參與，還有免費的咖啡拉花課程。不少消費者泡完湯後循著咖啡香氣加入課程，在溫熱的氛圍裏親手衝煮一杯咖啡，做一杯拿鐵，解鎖新技能的同時還能和同好交流心得。上海市民王敏梅（化名）體驗過後評價道：「好玩又好喝，老師專業又幽默，開心！」

近期，水裹湯泉、v湯泉生活館等洗浴中心趕著「拼豆」的流行，開設了「拼豆班」，不少愛好者聞聲而來，直呼「拼到上頭」。

所謂「拼豆」，即是一項使用五顏六色的塑料小豆子拼裝出圖案、熨燙成型的手工DIY活動。洗浴中心提供彩色豆粒、模板、鑷子等全套工具，到店最低只需19.9元即可參與，還有工作人員現場指導熨燙技巧、幫忙打孔，避免新手操作「翻車」。從Labubu到尼克狐，最少30分鐘就能完成一件專屬手作。

北京名為「水裹湯泉」的洗浴中心內，消費者們正在體驗流行的「拼豆」手工DIY。（中新社）

「泡完暖呼呼的湯泉，意外解鎖拼豆新體驗。」上海市民尚藍（化名）在洗浴中心玩了拼豆，將其定義為「週末躺平的正確打開方式」。「選圖、夾豆、拼裝，全程沈浸專注，泡湯加手工堪稱解壓利器。不管是閨蜜小聚還是獨自放空都超合適！」除此之外，將場地從陸地搬到湯池上的槳板瑜伽、專業教練授課的塑形普拉提、療癒感十足的頌鉢體驗、沈靜心靈的冥想課程，越來越多的新玩意兒開始走進洗浴中心，吸引著好奇者前往，解鎖層次更豐富的休閒時光。