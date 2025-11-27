哈爾濱男童洗浴中心暈厥　家屬稱曾在浴池感到電流　警方介入調查

黑龍江哈爾濱一名7歲男童在當地一洗浴中心暈厥，家屬稱，事發前在浴池感受到電流，男童疑遭電擊後暈倒。涉事洗浴店工作人員稱，事發後店方配合家長將男童送院救治，並繳納治療費押金。店方正積極配合調查事故原因，警方已介入調查。



《極目新聞》報道，有網民發文稱，11月22日10時45分，他與兒子在哈爾濱市道里區一間洗浴店的男浴區洗浴，兒子在泡池內突然遭到電擊，隨即臉色發紫，雙唇緊閉，身體僵直並昏厥，幸有醫生在場，及時為兒子人工呼吸和做心肺復甦，隨後立即送院救治。

涉事洗浴店。（極目新聞）

該網民表示，醫院醫生接診後，直接將兒子送入深切治療部。事發時，他的腳部到腰部感覺到電流通過一陣麻麻的感覺，但涉事洗浴店工作人員不承認浴池內漏電，店舖仍正常營業，他希望相關部門介入調查。

男童在深切治療部接受治療。（極目新聞）

11月26日，該洗浴店工作人員表示，事發後，店內人員積極配合家長將男童緊急送院救治，店方也主動為其繳納治療費押金。工作人員稱，當地警方已介入調查，店內人員在積極配合，暫不清楚事故的具體原因。