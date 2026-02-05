新疆首現兩匹唐代獨特天馬形象 跨越千年仍未褪色
撰文：盛昀
出版：更新：
《央視新聞》報道，2月4日中國社會科學院發佈「2025年中國考古新成果」，新疆吐魯番巴達木東墓群入選。其中編號為20號的墓中出土了迄今最完整的唐代彩繪木棺座，12隻帶翼瑞獸色彩艷麗，包含兩匹天馬。
2025年，新疆文物考古研究所在吐魯番火焰山南麓的一座唐代高等級墓葬發掘中，發現了迄今最完整唐代彩繪木棺座。當時墓葬損毀嚴重，墓室內主要遺存，採用整體套箱辦法，搬入實驗室，在恆溫恆濕的方艙內，緩緩揭開面紗。
棺座之上，有着兩匹獨特花紋的天馬。一匹通體以藍色為基調，遍體花斑，肩生雙翼，鬃尾飄揚，作奔跑狀，給人一種飛升瞬間的動感定格。另一匹以綠色為基調，同樣遍體花斑，白色雙翼展開，四肢修長，肌肉緊繃，鬃尾飛揚。
《漢書》有雲，神馬當從西北來。部分個體有天然斑紋的，還被唐人視為「龍種」「麟身」。1300年過去了，兩匹獨特的天馬，跨越時空仍未褪色。
馬年節氣｜立春的｢立｣是甚麼意思？有哪三｢候｣？與春節有何不同？《百家姓》錢姓為何排第二？非因財富全靠他們「保境安民」贏民心江蘇有道路工程挖到7000年遺址 當局證實：已延期，正在考古社科院發布多項科技考古重大成果 中國唯一唐代金甲完成修復古時父母為何常殺親生骨肉？不分男女出生即殺 東漢用這嚴刑遏止