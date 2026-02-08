安西副都護墓志銘出土　實證唐代中央政權有效管轄新疆

綜合《新華社》《中國文物報》報道， 2月8日，吐魯番市巴達木東墓群程奐墓、李重暉墓和庫車市友誼路墓群尹公墓的考古新發現公布，實證歷代中央政權有效管轄治理新疆。



友誼路墓群位於庫車市龜茲故城東牆外，2007年以來清理出春秋戰國至宋元時期墓葬2200餘座。2025年度清理的一座長斜坡墓道磚室墓，出土「唐故四鎮支度判官侍御史尹公墓志銘」，墓主曾任安西副都護，葬於「都護府城東」，實證了龜茲故城為安西都護府所在。這一考古新發現揭示了唐代中期中央政權在新疆的治理體系，彌補了相關文獻記載的闕失。

庫車市友誼路墓群考古新發現。（新華社）

據介紹，三座墓葬的墓主北庭副都護程奐、安西都護府尹公、西州都督府長史李重暉均為唐代中央政府在西域直接任命的官員，長期在西域任職、等級較高，死後葬於任職之地，從側面反映了中晚唐時期，中央政府在西域設置的機構一直行使着有效的管轄治理。

三座墓葬斜坡墓道洞室、磚室形制，口含、手握的葬俗，收斂用的木棺，墓誌的擺放、隨葬陶俑等的使用，都與中原或河西地區完全一致，李重暉墓出的儀魚、鐵券等帶有明顯道教色彩，尹公墓誌所載「通貴里」「烏壘原」等信息，都反映出中原與新疆在政治、文化上的緊密聯繫。