安西副都護墓志銘出土 實證唐代中央政權有效管轄新疆
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合《新華社》《中國文物報》報道， 2月8日，吐魯番市巴達木東墓群程奐墓、李重暉墓和庫車市友誼路墓群尹公墓的考古新發現公布，實證歷代中央政權有效管轄治理新疆。
友誼路墓群位於庫車市龜茲故城東牆外，2007年以來清理出春秋戰國至宋元時期墓葬2200餘座。2025年度清理的一座長斜坡墓道磚室墓，出土「唐故四鎮支度判官侍御史尹公墓志銘」，墓主曾任安西副都護，葬於「都護府城東」，實證了龜茲故城為安西都護府所在。這一考古新發現揭示了唐代中期中央政權在新疆的治理體系，彌補了相關文獻記載的闕失。
據介紹，三座墓葬的墓主北庭副都護程奐、安西都護府尹公、西州都督府長史李重暉均為唐代中央政府在西域直接任命的官員，長期在西域任職、等級較高，死後葬於任職之地，從側面反映了中晚唐時期，中央政府在西域設置的機構一直行使着有效的管轄治理。
三座墓葬斜坡墓道洞室、磚室形制，口含、手握的葬俗，收斂用的木棺，墓誌的擺放、隨葬陶俑等的使用，都與中原或河西地區完全一致，李重暉墓出的儀魚、鐵券等帶有明顯道教色彩，尹公墓誌所載「通貴里」「烏壘原」等信息，都反映出中原與新疆在政治、文化上的緊密聯繫。
亞洲首例 北京門頭溝發現侏羅紀中期兩棲動物足跡化石新疆首現兩匹唐代獨特天馬形象 跨越千年仍未褪色江蘇有道路工程挖到7000年遺址 當局證實：已延期，正在考古社科院發布多項科技考古重大成果 中國唯一唐代金甲完成修復尋秦記｜秦始皇建的阿房宮被項羽燒掉？2025年考古成果再還他公道