趣談馬年｜「做馬」「造馬」大不同？爆冷叫「黑馬」源自小說？

馬，奔馳躍動，令人想起跑馬、賽馬會，還有揮春必選的「龍馬精神」。香港有不少與馬相關的有趣事物，「做馬」、「造馬」怎樣分辨？「黑馬」一詞又是怎樣出現的？「馬虎」、「拍馬屁」背後都有段古？



「做馬」正面思維奮發工作 「造馬」負面造假操縱賽果

你聽過「做牛做馬」或「當牛做馬」嗎？

一般而言，牛代表勤奮、任勞任怨，馬則象徵奮發、勇往直前，因此「做牛做馬」比喻為一個人勤奮和辛勞地工作。

「當牛做馬」的意思是甘願供人當作牛馬使喚，多用作表達感恩、報恩的真誠之心。

不論是「做牛做馬」或「當牛做馬」，意思都是比較偏向正面的。可是，當「做馬」變成「造馬」，卻換來180度的負面色彩。

「造馬」具有比賽造假、內定、作弊、詐騙的含義，亦即「制造馬王」，是製造假結果的手段。

這個名詞正是源於香港賽馬，就是指人為控制馬匹在賽場上的快慢跑動，造成內定的賽果，例如策畫預定某匹馬在賽事中勝出。於是，原本熱門的馬匹大熱倒灶，策畫賽果者因而贏得豐厚彩金。

這種造假、操縱賽果的「造馬」行為，後來更引申到其他類型的比賽，例如足球、選美、樂壇頒獎禮等。

「黑馬」由小說情節跳入現實世界？

「造馬」是人為控制的賽果，所以會跟大眾預測或期望的結果相反，亦即是出現「爆冷」。

黑馬原本是指在賽馬場上不被看好，卻意外獲勝的馬，後來用來比喻在競爭活動中出人意料的勝利者。（圖片來源：Shutterstock）

在賽馬比賽中，那匹原本不被看好但最後卻獲勝的馬，會稱為爆冷的「黑馬」，後來就用作比喻一些出人意料取得好成績的人、球隊等。

翻查資料，「黑馬」一詞源自19世紀英國政治家班傑明‧迪斯雷利（Benjamin Disraeli）在1931年出版的小說《年輕的公爵》（The Young Duke），書中有一段描寫一匹不起眼的黑馬在賽馬比賽中意外奪冠的情節。

其後，「黑馬」一詞，被廣泛用到體育賽事、政治競選和商業競爭中。

「駟馬難追」佐證君子信守承諾

古語有云：「一言既出，駟馬難追」，為甚麼說話會跟馬匹有關，還要是四匹馬？

這是古代傳統交通工具，由四匹馬拉動一輛車，因此引申古語「一言既出，駟馬難追」的君子一諾千金的道德標準。（圖片來源：Shutterstock）

此語出自《論語·顏淵》篇：「夫子之說君子也，駟不及舌。」《鄧析子·轉辭》篇：「一言而非，駟馬不能追；一言而急，駟馬不能及。」

甚麼是駟馬？就是指古時會用四匹馬拉動一輛車。需知道，古代對君子的道德標準很高，一諾千金就是對君子的要求。當一句話說出了口，就是套上四匹馬的車也追不上，形容說話已說出口，就無法再收回，就說明遵守承諾的重要。

畫家馬虎不分鑄成大錯

中國文化中，「馬虎」和「拍馬屁」都是我們經常使用的用詞，但它們的原由是怎樣？

奔馳的馬，加上凶猛的老虎，為何會成為形容做事不認真的人的代名詞？這要由宋朝一位畫家和兩名兒子的故事說起。有一次，該位向來做事隨心所欲的畫家，畫了一幅「虎頭馬身圖」，兩兒子分別問他畫中是甚麼，畫家回答長子是虎，對幼子卻說是馬。

奔馳的馬加上凶猛的老虎，成為形容做事不認真的人代名詞，背後有一個畫家喪子的故事。（圖片來源：Shutterstock、視覺中國）

後來，畫家長子外出打獵時，誤把人家的馬當成老虎而一箭射死，結果要賠償不少金錢。幼子則遇上了老虎，卻以為是馬，想走近「騎馬」，最後遭老虎咬死。

畫家喪子後，傷心地寫下一首詩：「馬虎圖，馬虎圖，似馬又似虎，長子依圖射死馬，次子依圖餵了虎。草堂焚毀馬虎圖，奉勸諸君莫學吾。」後來，他就得到「馬虎先生」的稱號。

自此，「馬虎」一詞亦流傳開去，成為做事不認真的代名詞。

「拍馬屁」原意尊敬為何添負面之意？

「拍馬屁」常令人聯想起趨炎附勢、阿諛奉承等行為，但其實這詞本來並無貶義，其由來要跟蒙古人的三個習慣有關。

蒙古人是遊牧民族，出入多數騎馬。古時，他們牽馬遇到朋友，都會習慣地在對方的馬屁股上拍一下，這動作有如打招呼，表示尊敬的意思。

第二個習慣是，當蒙古人遇上難以馴服的野馬時，會習慣地拍拍馬屁股，藉此安撫馬匹，讓牠感到舒服，才會躍身上馬。

第三個習慣就是，蒙古人愛馬，當他們碰到屁股結實隆起的馬匹，就知道這是一匹駿馬，便會拍一拍其屁股稱讚牠。

原本是代表尊敬、讚美的「拍馬屁」，後來因有些人為了巴結權貴，旦凡看到馬匹，都爭相拍馬屁恭維稱讚，久而久之，「拍馬屁」就變質成為負面之意。

