馬年｜全中國有超過25個馬鞍山！哪個有野生熊貓？哪個與李白有關

中國帶「馬」字地名不少，其中的一個遍布神州大地，重複率超高，甚至一個省區裏就有好幾個。這個「馬」字地名是甚麼？為何會不斷出現？



全國有25處馬鞍山？遠超此數

先揭曉第一個答案：重複率很高的「馬」字地名是馬鞍山。大家是否對它似曾相識，甚至很熟悉，說「我的城市就有一座」？

香港的馬鞍山既是山，又是新市鎮。（Getty/當代中國授權）

到底中國有多少處馬鞍山？有媒體的報道說是25個，安徽有馬鞍山，香港沙田有馬鞍山，廣東從化、山東淄博、福建龍巖、浙江杭州市等地都有馬鞍山。

不過，實際數字應該遠超25個，例如北京豐台區的馬鞍山、與香港一河之隔的深圳馬鞍山等，很多報道並未有提及。

大家只要用網上地圖搜尋，還會找到更多的馬鞍山，它們多數是山，亦有因山得名的地方......

安徽馬鞍山與李白有何關係？

在全國範圍內知名度最高的馬鞍山，是一座因山得名的城市——安徽省東部、長江沿岸的馬鞍山市。

詩仙李白晚年生活的當塗，就在安徽馬鞍山市。圖為當地的李文化園。（視覺中國/當代中國授權）

傳說2,000多年前楚漢相爭，西楚霸王項羽敗至烏江自刎，其坐騎烏騅思念主人，翻滾自戕，馬鞍落地化為山，便是150多米高的馬鞍山。後來馬鞍山成為地名，1950年代中期當地開發鐵礦和鋼鐵業，由此建設起來的城市也稱為馬鞍山市。

目前馬鞍山市人口約200多萬，為中國主要鋼鐵基地之一，該市同時積極推動產業升級，例如發展新材料、新能源行業和旅遊等。

說馬鞍山市的旅遊，要提到唐代的詩仙李白。李白晚年定居當塗，多次到訪長江邊的采石磯，離世後葬於此地。當塗在哪裏？它是現在馬鞍山市轄下的一個縣，其城東南青山西麓的李白墓，是當地著名景點。

哪個馬鞍山有野生熊貓？

另外，剛才提到馬鞍山市的馬鞍山只有150多米，相比之下，香港的一座馬鞍山高很多，有702米。因山而得名的馬鞍山新市鎮，從1980年代開始發展，至今人口超過20萬，規模不小了。

當然，在中國眾多以馬鞍山為名的山峰裏，香港的不是最高。資料顯示，四川涼山州甘洛縣的馬鞍山主峰海拔達到4,288米，應該是中國最高的一座。該山的森林植物種類豐富，還棲息有300多種野生動物，當中包括大熊貓。

四川馬鞍山有野生熊貓，圖為馬鞍山保護區紅外相機拍到的熊貓。（網上圖片）

最後，為何中國有那麼多馬鞍山？很簡單，兩峰夾一谷，亦即山體兩邊高、中間低的地貌，只要加上幾分想像力，看起來便像馬鞍了，而人們常會直觀地以此為山名和地名。更重要的是，類似的地貎實在太多了。

事實上，外國同樣有「馬鞍山」，只不過是用外語來叫罷了。

延伸閱讀：中國有多少帶「馬」字的市縣？

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/